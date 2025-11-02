શાહરૂખ ખાનનો 60મો જન્મદિવસ: 'કિંગ ખાને' આ 7 ફિલ્મોને નકારી કાઢી, અને આ અભિનેતાનું નસીબ ચમક્યું
જો શાહરૂખ ખાને આ સાત ફિલ્મોને નકારી ન હોત, તો તેની પાસે ઘણી સુપરહિટ ફિલ્મો હોત.
Published : November 2, 2025 at 4:22 PM IST
હૈદરાબાદ : આજે બોલિવૂડના બાદશાહ, રોમાંસના રાજા, પઠાણ અને જવાન સ્ટાર શાહરૂખ ખાનનો જન્મદિવસ છે. શાહરૂખ ખાન 2 નવેમ્બરના રોજ 60 વર્ષનો થયા. આ પ્રસંગે સુપરસ્ટારના ચાહકો પહેલેથી જ અભિનંદનથી ભરાઈ રહ્યા છે. સોશિયલ મીડિયા "શાહરુખ," "શાહરુખ"ના નારાઓથી ભરેલું છે અને ચાહકોથી લઈને સેલિબ્રિટી સુધી, દરેક વ્યક્તિ તેના જન્મદિવસ પર તેના પર પ્રેમનો વરસાદ કરી રહી છે.
શાહરૂખે તેની સુપરહિટ ફિલ્મોને કારણે ચાહકોનો મોટો વર્ગ બનાવ્યો છે, અને તેઓ આજે પણ તેના પ્રત્યે વફાદાર છે. 3 દાયકાથી વધુની કારકિર્દીમાં, શાહરૂખે અસંખ્ય હિટ ફિલ્મો આપી છે. ચાલો જાણીએ તેણે કઈ ફિલ્મોને નકારી કાઢી છે.
શાહરૂખ ખાને આ ફિલ્મો ફગાવી દીધી હતી
૩ ઇડિયટ્સ
આમિર ખાન પહેલાં, રાંચોની ભૂમિકા શરૂઆતમાં શાહરૂખ ખાનને ઓફર કરવામાં આવી હતી. તારીખોની સમસ્યાને કારણે શાહરૂખ ખાને આ ભૂમિકાનો ઇનકાર કર્યો હતો, પરંતુ આખરે આમિર ખાને આ ભૂમિકા સંભાળી લીધી, અને આ ફિલ્મ ઓલ ટાઈમ બ્લોકબસ્ટર બની ગઈ.
લગાન
જ્યારે શાહરૂખ ખાને ફિલ્મ "લગાન"ની વાર્તા સાંભળી, ત્યારે તેને તે ખાસ આકર્ષક ન લાગી, અને તેણે આમિર ખાનને દિગ્દર્શક આશુતોષ ગોવારિકરને સૂચવ્યું. "લગાન" આમિર ખાનના ફિલ્મી કારકિર્દીની ટોચની બ્લોકબસ્ટર ફિલ્મોમાંની એક છે.
મુન્નાભાઈ MBBS
રાજકુમાર હિરાનીએ શરૂઆતમાં શાહરૂખ ખાનને ફિલ્મ મુન્નાભાઈ એમબીબીએસ ઓફર કરી હતી. શાહરૂખ ખાને શરૂઆતમાં ફિલ્મમાં કામ કર્યું હતું, પરંતુ કમરના દુખાવાને કારણે તેમને આ પ્રોજેક્ટ છોડી દેવાની ફરજ પડી હતી. સંજય દત્તે મુન્નાભાઈની ભૂમિકા એટલી શાનદાર રીતે ભજવી હતી કે જો શાહરૂખ ફિલ્મમાં ન હોત, તો તેમણે આ ભૂમિકા આટલી સારી રીતે ભજવી હોત તેવી શક્યતા ઓછી હતી.
રંગ દે બસંતી
રાકેશ ઓમ પ્રકાશ મહેરાની સુપરહિટ ફિલ્મ રંગ દે બસંતી પણ શરૂઆતમાં શાહરૂખ ખાન પાસે ગઈ હતી, પરંતુ તે સમયે શાહરૂખ અમોલ પાલેકરની ફિલ્મ પહેલે કરી રહ્યો હતો અને તે રાકેશ ઓમ પ્રકાશ મહેરાને સમય આપી શક્યો નહોતો.
જોધા અકબર
મહાન મુઘલ સમ્રાટ અકબરના શાસનકાળ પર આધારિત ફિલ્મ "જોધા અકબર" પણ બાદશાહની પ્રેમકથા દર્શાવે છે. અકબરની ભૂમિકા શરૂઆતમાં શાહરૂખ ખાનને ઓફર કરવામાં આવી હતી, પરંતુ શાહરૂખે ના પાડ્યા પછી, ઋતિક રોશને તેનું સ્થાન સંભાળ્યું.
એક થા ટાઇગર
શરૂઆતમાં યશ રાજ ફિલ્મ્સની પહેલી જાસૂસી એક્શન ફિલ્મ એક થા ટાઇગર માટે શાહરૂખ ખાનની પસંદગી કરવામાં આવી હતી, પરંતુ સર્જનાત્મક મતભેદો અને સમયના અભાવે તેણે આ ફિલ્મને નકારી કાઢી હતી, જે પાછળથી બોલિવૂડના ગોડફાધર સલમાન ખાને કરી હતી.
સ્લમડોગ મિલિયોનેર
ફિલ્મ સ્લમડોગ મિલિયોનેરમાં ક્વિઝમાસ્ટરની ભૂમિકા શરૂઆતમાં શાહરૂખ ખાનને ઓફર કરવામાં આવી હતી, પરંતુ તેણે ના પાડ્યા પછી, અનિલ કપૂરે તેનું સ્થાન સંભાળ્યું અને ફિલ્મ સુપરહિટ બની. "જય હો" ગીતે ઓસ્કાર પણ જીત્યો.
