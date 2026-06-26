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મેંગલોરમાં શાહરુખ ખાનનો દિલચસ્પ અંદાજ: 'પતિથી વધુ પ્રેમ'ની કબૂલાત પર મજાકિયો જવાબ, ફેન્સ થયા દીવાના

60 વર્ષના સ્ટારે કહ્યું કે તેમના બાળપણના થોડા ફોટોગ્રાફ્સ મંગળુરુમાં જ લેવાયા હતા, એટલે આ શહેર તેમના માટે ખાસ છે.

શાહરુખ ખાન મંગળુરુમાં
શાહરુખ ખાન મંગળુરુમાં (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 26, 2026 at 3:33 PM IST

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મેંગલોર : સુપરસ્ટાર શાહરુખ ખાન 25 જૂને મંગલુરુમાં એક ઇવેન્ટમાં હાજર રહ્યા હતા, અને તેમણે હંમેશની જેમ પોતાની રમુજી અને મસ્તીભર્યા અંદાજથી કાર્યક્રમમાં ધમાલ મચાવી દીધી. મેંગલોરમાં તેમના આગમન પર ફેન્સની ભારે ભીડ ઉમટી પડી હતી, અને શાહરુખે પોતાના ચાહકો સાથે ખૂબ જ મનોરંજક ચર્ચા કરી હતી.

તુલુમાં સલામ, બાળપણની યાદો
મેંગલોર પહોંચતા જ શાહરુખે સ્થાનિક ભાષા તુલુમાં ભીડને 'એન્ચા ઉલ્લાર?' (કેમ છો?) કહીને સલામ કરી. ત્યારબાદ તેમણે મેંગલોર સાથે પોતાના બાળપણના સંબંધને યાદ કર્યો. તેમણે મેંગલોરમાં લેવાયેલો પોતાનો ખૂબ જ જૂનો બાળપણનો ફોટો દર્શાવતા કહ્યું, "મારા બાળપણના જે થોડા ફોટોગ્રાફ્સ છે તે બધા મેંગલોરમાં જ લેવાયા છે. એટલે આ શહેર મારા માટે ખૂબ જ ખાસ છે."

શાહરુખ ખાન મંગળુરુમાં
શાહરુખ ખાન મેંગલોરમાં (Etv Bharat)

60 વર્ષીય સ્ટારે કહ્યું કે તેઓ મેંગલોરમાં આવ્યા ત્યારથી સ્ટેજ પર પહોંચે ત્યાં સુધી લોકોએ જે ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કર્યું તે તેઓ ક્યારેય ભૂલી શકશે નહીં.

હાઈલાઈટ: ફેનના પ્રેમનો મજેદાર જવાબ
ઇવેન્ટનો સૌથી મજાનો ક્ષણ ત્યારે આવ્યો જ્યારે એક ફેને શાહરુખને કહ્યું, "હું તમને મારા પતિથી વધુ પ્રેમ કરું છું." શાહરુખે પળવારમાં જ મજાકમાં જવાબ આપ્યો, "તમારે આ વાત મને ખાનગીમાં કહેવી જોઈતી હતી!" આ સાંભળીને સમગ્ર હૉલ હાસ્યથી ગૂંજી ઉઠ્યો.

શાહરુખ ખાન સ્ત્રીઓ તરફથી મળતા પ્રેમને હંમેશા સન્માનપૂર્વક સ્વીકારવા અને તેમને ગૌરવ આપવા માટે જાણીતા છે. તેમણે ફેનના પ્રેમની કદર કરતાં કહ્યું, "હું જાણું છું કે આ વાત કહેવાની એક રીત છે, અને હું તમારી લાગણીઓ સમજું છું. મને ખાતરી છે કે તમારા પતિ પણ સમજે છે. હું તમને બધાને પ્રેમ કરું છું. હું તમારા પતિને પ્રેમ કરું છું. હું તમારા પરિવારને પ્રેમ કરું છું. ખૂબ ખૂબ આભાર."

શાહરુખ ખાન મેંગલોરમાં એક રિયલ એસ્ટેટ ગ્રૂપ દ્વારા આયોજિત ઇવેન્ટમાં હાજરી આપવા આવ્યા હતા. ફેન્સ સાથે વાતચીત ઉપરાંત તેમણે પોતાના ઘણા હિટ ગીતો પર ડાન્સ પણ કર્યો. ફિલ્મની વાત કરીએ તો, શાહરુખ હાલમાં તેમની આગામી ફિલ્મ 'કિંગ'માં વ્યસ્ત છે. આ એક્શન ડ્રામા ફિલ્મ તેમની પુત્રી સુહાના ખાનની બિગ સ્ક્રીન પર એન્ટ્રી ફિલ્મ હશે. શાહરુખ આ ફિલ્મના નિર્માતા પણ છે, જેનું દિગ્દર્શન સિદ્ધાર્થ આનંદ કરી રહ્યા છે.

ફિલ્મમાં અભિષેક બચ્ચન, દીપિકા પદુકોને, અનિલ કપૂર, જેકી શ્રોફ, અર્શદ વારસી અને રાણી મુખર્જી પણ મહત્ત્વની ભૂમિકામાં છે. 'કિંગ'નું રિલીઝ ક્રિસમસ 2026 માટે નક્કી કરવામાં આવ્યું છે. શાહરુખ છેલ્લે 2023માં 'ડંકી' ફિલ્મમાં જોવા મળ્યા હતા.

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