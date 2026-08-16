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પાન મસાલાની એડ કરવા અંગે શાહરુખ ખાન, અજય દેવગણ અને ટાઈગર શ્રૉફને નોટિસ

FDAએ તેમની પાસેથી 15 દિવસની અંદર જવાબ માગ્યો છે, નહીં તો કાર્યવાહી થઈ શકે છે.

FDAએ તેમની પાસેથી 15 દિવસની અંદર જવાબ માગ્યો છે, નહીં તો કાર્યવાહી થઈ શકે છે.
FDAએ તેમની પાસેથી 15 દિવસની અંદર જવાબ માગ્યો છે, નહીં તો કાર્યવાહી થઈ શકે છે. (ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 16, 2026 at 2:54 PM IST

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મુંબઈઃ સરકારી સંસ્થાઓની હોટલો અને કેન્ટીનોમાં દરોડા પાડ્યા બાદ, તુકારામ મુંડેની આગેવાની હેઠળના મહારાષ્ટ્ર ફૂડ એન્ડ ડ્રગ એડમિનિસ્ટ્રેશને બોલિવૂડ સ્ટાર શાહરુખ ખાન, અજય દેવગન અને ટાઈગર શ્રોફને નોટિસ ફટકારી છે. ‘વિમલ ઈલાયચી’ની જાહેરાતમાં બ્રાન્ડ એન્ડોર્સર તરીકે સામેલ થવા બદલ તેમને આ નોટિસ ફટકારવામાં આવી છે. આ પ્રોડક્ટને કથિત રીતે તમાકુ ઉત્પાદન માનવામાં આવે છે.

તેમને 15 દિવસની અંદર આ નોટિસનો જવાબ આપવા માટે કહેવામાં આવ્યું છે. FDAનું કહેવું છે કે આ જાહેરાત અભિયાન પ્રતિબંધિત પાન મસાલા/તમાકુ સંબંધિત ઉત્પાદનોના પરોક્ષ પ્રચાર સમાન હોઈ શકે છે. વિભાગે એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે જો નોટિસનો સમયસર જવાબ આપવામાં નહીં આવે, તો તેમની વિરુદ્ધ કાયદેસરની કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી શકે છે.

FDAની નોટિસ અંગે શિવસેનાના પ્રવક્તા શાયના એનસીએ કહ્યું, “આપણે બધા જાણીએ છીએ કે ગુટખા અને પાન મસાલા સ્વાસ્થ્ય માટે કેટલા જોખમી છે. અમારા નેતા એકનાથજી શિંદે થોડા દિવસો પહેલા FDA કમિશનર તુકારામ મુંડે જીને મળ્યા હતા. અને મને લાગે છે કે યોગ્ય દિશામાં ઉઠાવવામાં આવેલ દરેક પગલાને જનહિતમાં લેવાયેલો નિર્ણય માનવો જોઈએ. આ વાત માત્ર સેલિબ્રિટીઝ દ્વારા કોઈ વસ્તુના પ્રચાર પૂરતી મર્યાદિત નથી, પરંતુ સમાજમાં તેમની ભૂમિકા રોલ મોડલ તરીકેની છે અને લોકો સમક્ષ યોગ્ય વિચારો રજૂ કરવા તથા તેમને યોગ્ય માર્ગ બતાવવાની પણ છે.”

FDA અનુસાર, જો મળેલો જવાબ સંતોષકારક નહીં હોય, તો પણ આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવી શકે છે. 11 ઓગસ્ટ, 2026ના રોજ જારી કરવામાં આવેલી આ નોટિસ ફૂડ સેફ્ટી એન્ડ સ્ટાન્ડર્ડ્સ એક્ટ (FSS Act), 2006 અને સંબંધિત નિયમો હેઠળ જારી કરવામાં આવી છે.

નોટિસમાં FDAએ જણાવ્યું છે કે વિમલ બ્રાન્ડ “બજારમાં પાન મસાલા સાથે મુખ્યત્વે જોડાયેલી છે” અને કહ્યું છે કે મહારાષ્ટ્રમાં પાન મસાલા ઉત્પાદનો પર પ્રતિબંધ છે. નોટિસ અનુસાર, આ જાહેરાત યુટ્યુબ પર ઉપલબ્ધ હતી અને ટેલિવિઝન, ડિજિટલ મીડિયા, સોશિયલ મીડિયા તથા અન્ય પ્રચાર માધ્યમો દ્વારા પ્રસારિત કરવામાં આવી હતી.

FDAએ કહ્યું કે ઈલાયચીની જાહેરાતમાં “વિમલ” બ્રાન્ડનો ઉપયોગ વિમલ પાન મસાલા બ્રાન્ડ સાથે જોડાણ ઊભું કરી શકે છે, જે પ્રતિબંધિત ઉત્પાદન છે. નોટિસમાં FSS અધિનિયમની કલમ 24નો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે, જે ભ્રામક જાહેરાતો પર પ્રતિબંધ મૂકે છે. આ ઉપરાંત કલમ 53નો પણ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે, જેના હેઠળ ભ્રામક ખાદ્ય જાહેરાત પ્રકાશિત કરનાર અથવા તેના પ્રકાશનમાં ભાગીદાર વ્યક્તિ પર 10 લાખ રૂપિયા સુધીનો દંડ થઈ શકે છે.

FDAએ અભિનેતાઓને જાહેરાતમાં પોતાની ભાગીદારી તાત્કાલિક બંધ કરવા, પોતાના સત્તાવાર સોશિયલ મીડિયા હેન્ડલ્સ અને અન્ય પ્લેટફોર્મ પરથી પ્રચાર સામગ્રી દૂર કરવા તથા પ્રોડક્ટનું સમર્થન કરતા પહેલાં કરવામાં આવેલી યોગ્ય તપાસ-પડતાલની વિગતો રજૂ કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે.

FDAએ અભિનેતાઓ પાસેથી કરાર, અભિયાન સંબંધિત માહિતી અને અન્ય જરૂરી દસ્તાવેજો રજૂ કરવા પણ કહ્યું છે. સાથે જ એ સ્પષ્ટ કરવા જણાવ્યું છે કે વિમલ ઈલાયચી એક સ્વતંત્ર પ્રોડક્ટ છે કે પછી વિમલ પાન મસાલા/તમાકુ સંબંધિત ઉત્પાદનોની પરોક્ષ જાહેરાત છે.

એક દિવસ પહેલાં, સ્વતંત્રતા દિવસના અવસરે મહારાષ્ટ્ર FDA કમિશનર તુકારામ મુંડેએ કહ્યું હતું, “હું પ્રાર્થના કરું છું કે દેશ સતત પ્રગતિ કરતો રહે. હું હાલમાં ફૂડ સેફ્ટી કમિશનર તરીકે ખાદ્ય સુરક્ષાના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યો છું. હું કહેવા માગું છું કે આપણી આઝાદી આપણા ખાનપાન સુધી પણ પહોંચવી જોઈએ. આપણને એવું ભોજન પસંદ કરવાની આઝાદી હોવી જોઈએ, જે આપણા સ્વાસ્થ્ય માટે સારું હોય—એટલે કે એવું ભોજન જે નિર્ધારિત માપદંડો પર ખરું ઉતરે અને સુરક્ષિત હોય, માત્ર સ્વાદ માટે પસંદ કરવામાં આવતું ભોજન નહીં. જો આપણે આ રીત અપનાવીશું, તો આપણે સ્વસ્થ રહીશું. જો આપણે સ્વસ્થ રહીશું, તો આપણો દેશ પણ સ્વસ્થ રહેશે અને આપણે પ્રગતિ કરી શકીશું.”

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TAGGED:

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