ચેક બાઉન્સ કેસમાં એક્ટર રાજપાલ યાદવને રાહત; સરેન્ડર કરવાથી મળી વચગાળાની રાહત
જુલાઈમાં દિલ્હી હાઈકોર્ટે સાત ચેક બાઉન્સ કેસમાં અભિનેતા રાજપાલ યાદવની સજાને યથાવત રાખી હતી
Published : September 8, 2026 at 10:35 PM IST
નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે અભિનેતા રાજપાલ યાદવને ચેક બાઉન્સ કેસમાં મોટી રાહત આપી છે. કોર્ટે રાજપાલ યાદવને સરેન્ડરમાંથી વચગાળાની મુક્તિ આપતા મોટી રાહત આપી છે, જે માટે તેમણે બુધવાર સુધીમાં કોર્ટમાં 5 કરોડ રૂપિયા જમા કરાવવા પડશે.
મંગળવારે ભારતના મુખ્ય ન્યાયાધીશ (CJI) સૂર્યકાંત, ન્યાયાધીશ જોયમલ્યા બાગચી અને ન્યાયાધીશ વી. મોહનાની બેન્ચ સમક્ષ એક વકીલ દ્વારા રાજપાલ યાદવ અને તેમની પત્ની રાધા રાજપાલ યાદવ દ્વારા દાખલ કરાયેલી અરજીનો ઉલ્લેખ કરીને આ મામલો ઉઠાવવામાં આવ્યો હતો.
અરજદારની રજુઆત પર બેન્ચે 15 સપ્ટેમ્બર, 2026 સુધીમાં જવાબ આપવા માટે નોટિસ જાહેર કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો. બેન્ચે કહ્યું હતું કે, "અરજદારો 9 સપ્ટેમ્બર સુધીમાં આ કોર્ટની રજિસ્ટ્રીમાં 5 કરોડ રૂપિયા જમા કરાવે, તો તેમને સરેન્ડરમાંથી મુક્તિ મળી શકે છે."
રાજપાલ યાદવ અને તેમની પત્ની રાધા રાજપાલ યાદવે જુલાઈમાં દિલ્હી હાઈકોર્ટના આદેશને પડકારતી અરજી સુપ્રીમ કોર્ટમાં દાખલ કરી હતી, જેમાં સાત ચેક બાઉન્સ કેસમાં અભિનેતાની સજાને સમર્થન આપવામાં આવ્યું હતું અને દરેક કેસમાં તેમને ત્રણ મહિનાની સાદી કેદની સજા ફટકારવામાં આવી હતી. હાઈકોર્ટે રાજપાલ યાદવને સુપ્રીમ કોર્ટમાં અપીલ કરવા માટે બે મહિનાનો સમય આપ્યો હતો અને તે દરમિયાન તેમની સજા સ્થગિત કરી હતી.
દિલ્હી હાઈકોર્ટે નિર્દેશ આપ્યો હતો કે, તમામ સાત કેસોમાં સજા એકસાથે ચાલશે. રાજપાલ યાદવને દરેક કેસમાં ફરિયાદીને ₹1.05 કરોડ ચૂકવવાનો પણ આદેશ આપવામાં આવ્યો હતો, જેમાંથી ₹1 કરોડ 4 લાખ 75,000 હજાર રૂપિયા ફરિયાદીને વળતર તરીકે અને ₹25,000 રાજ્યને આપવામાં આવશે. તેમની પત્ની રાધા યાદવને સાત કેસોમાંથી દરેક કેસમાં ફરિયાદીને ₹5 લાખ 51,380 ચૂકવવાનો અલગથી આદેશ આપવામાં આવ્યો હતો.
સમગ્ર કેસમાં હાઈકોર્ટે નોંધ્યું હતું કે, કાર્યવાહી દરમિયાન ફરિયાદીને ₹2.25 કરોડ ચૂકવી દેવામાં આવ્યા હતા અને છૂટા કરવામાં આવ્યા હતા. હાઈકોર્ટે જણાવ્યું હતું કે, બાકીની રકમ અને વળતરની ગણતરી કરતી વખતે આ રકમને સમાયોજિત કરવી જોઈએ.
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