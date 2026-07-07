સતલુજ વિવાદ: MIBએ કમિટી બનાવી, દિલજીત દોસાંઝની ફિલ્મની તપાસ કરશે IDCની સ્પેશ્યલ ટીમ
દિલજીત દોસાંઝ અભિનીત ફિલ્મ સતલુજને રિલીઝ થયાના થોડા કલાકો પછી ZEE5માંથી હટાવી લેવામાં આવી છે.
Published : July 7, 2026 at 11:46 AM IST
હૈદરાબાદ: દિલજીત દોસાંઝ અભિનીત ફિલ્મ સતલુજને રિલીઝ થયાના થોડા કલાકો પછી ZEE5માંથી હટાવી લેવામાં આવી છે. મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે જસવંત સિહં ખાલરાની આ બાયોપિકને હજુ સુધી સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ફિલ્મ સર્ટિફિકેશન (CBFC) તરફથી મંજૂરી મળી નથી. ત્રણ વર્ષના વિલંબ અને CBFC સાથે લાંબી કાનૂની લડાઇ પછી, ફિલ્મ નિર્માતાઓએ 3 જુલાઇના રોજ ચુપચાપ સતલુજ (પહેલા તેનું નામ પંજાબ 95 હતું)ને ZEE5 પર રિલીઝ કરી હતી. ફિલ્મને OTT પ્લેટફોર્મમાંથી હટાવવામાં આવ્યા બાદ કેટલાક લોકોએ આ નિર્ણય પર સવાલ ઉઠાવ્યા છે. વિરોધ વચ્ચે MIBએ દિલજીત દોસાંઝની ફિલ્મ સતલુજની સામગ્રીની તપાસ માટે એક ઉચ્ચ સ્તરીય આંતર વિભાગીય સમિતિ (IDC)ની રચના કરી છે.
સતલુજની તપાસ કરશે IDC
મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, MIBએ ફિલ્મને ZEE5માંથી હટાવ્યા બાદ IDCની રચનાનો નિર્ણય કર્યો છે. આ આદેશ માહિતી અને પ્રસારણ મંત્રાલય (IT)ની કલમ 69A, IT (મધ્યસ્થી માર્ગદર્શિકા અને ડિજિટલ મીડિયા એથિક્સ કોડ) નિયમ 2021ના ભાગ 3 સાથે મળીને જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો.
કલમ 69A હેઠળ, સરકાર પાસે સાર્વજનિક વ્યવસ્થા, રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા અને ભારતના સાર્વભૌમત્વ અને અખંડતા સહિતના ચોક્કસ આધારો પર ઓનલાઇન સામગ્રીના એક્સેસને રોકવા અથવા હટાવવાનો નિર્દેશ આપવાનો અધિકાર છે. બીજી તરફ માહિતી ટેકનોલોજી નિયમોનો ભાગ 3 આ માળખાને - મર્યાદિત રીતે - ઓનલાઈન ક્યુરેટેડ સામગ્રી અને ડિજિટલ સમાચારના પ્રકાશકો સુધી વિસ્તૃત કરે છે, જેનાથી MIBને OTT પ્લેટફોર્મ અને સમાચાર પ્રકાશકોને નિર્દેશો જારી કરવાની સત્તા મળે છે.
અહેવાલ અનુસાર, MIBના સીનિયર અધિકારીઓ અનુસાર, આ ઘટનાની તપાસ હવે IDC દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે, જેની રચના IT નિયમ 2021ના નિયમ 14 હેઠળ કરવામાં આવી હતી. આ પેનલ ફિલ્મ કન્ટેન્ટ સંબંધી ફરિયાદો પર કેન્દ્રની ભલામણ કરવા માટે અધિકૃત છે.
સતલુજની અસલી વાર્તા
સતલુજ જસવંત સિંહ ખાલરાની બાયોપિક છે, જેમણે કથિત રીતે 1995માં અપહરણ કરીને મારી નાખવામાં આવ્યા હતા. તેમણે તત્કાલીન વડાપ્રધાન ઇન્દિરા ગાંધીની હત્યા બાદ પંજાબના તરન તારનમાં 2000થી વધુ લોકોની ભયાનક હત્યાઓ અને ગેરકાયદેસર અંતિમ સંસ્કારના પુરાવાનો ખુલાસો કર્યો હતો.
સતલુજ પર પ્રતિબંધને લઇને દિલજીત દોસાંઝે શું કહ્યું?
OTT પ્લેટફોર્મ પરથી સતલુજ હટાવવામાં આવ્યા પછી દિલજીત દોસાંઝે લાઈવ આવીને કહ્યું હતું કે તેમને આની અપેક્ષા હતી. તેમણે વધુમાં ટિપ્પણી કરી કે ઘણા લોકોએ ફિલ્મ જોઈ હતી, અને ફિલ્મ નિર્માતાઓનો તેને દર્શકો સમક્ષ રજૂ કરવાનો ઉદ્દેશ્ય પૂર્ણ થયો છે. દિલજીતે એ પણ નોંધ્યું કે ઘણા લોકોએ ફિલ્મ ડાઉનલોડ પણ કરી હશે.
દિલજીતના લાઇવ સેશન બાદ, ફેડરેશન ઓફ વેસ્ટર્ન ઇન્ડિયા સિને એમ્પ્લોયીઝ (FWICE)ના પ્રમુખ બીએન તિવારીએ અભિનેતાની ફિલ્મોની પસંદગી પર સવાલ ઉઠાવ્યો હતો. તિવારીએ કહ્યું, "દિલજીત દોસાંઝે આવા નિર્ણયોની અસરને સમજવી જોઈએ. તે પંજાબનો સુપરસ્ટાર છે અને તેણે કાળજીપૂર્વક પસંદગી કરવાની જરૂર છે જેથી તેની છબી પર અસર ન પડે. આજે વિશ્વભરમાં તેનો વિશાળ ચાહક વર્ગ છે."
સતલુજ વિશે જાણો
સતલુજ 2023માં રિલીઝ થવાની હતી પરંતુ સેન્સરશિપના મુદ્દાને કારણે ફિલ્મમાં વિલંબ થયો હતો. સેન્સર બોર્ડે ફિલ્મમાં 120થી વધુ કટ લગાવવાની માંગ કરી હતી પરંતુ નિર્માતાઓએ તેના પર અસંમતિ દર્શાવી હતી. તે બાદ ફિલ્મને મંજૂરી આપવાના પ્રમાણપત્રને રોકી દેવામાં આવ્યો હતો. સતલુજનું નિર્દેશન હની ત્રેહાને કર્યું છે અને તેમાં દિલજીત દોસાંઝ, અર્જુન રામપાલ, સુવિંદર વિક્કી, ગીતિકા વિદ્યા અને અન્ય કલાકાર મહત્ત્વપૂર્ણ ભૂમિકામાં છે.
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