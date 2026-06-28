'લાપતા લેડીઝ'ના એક્ટરે પેમેન્ટ માગ્યું તો મળી જાનથી મારી નાખવાની ધમકી, AICWAએ કરી ફિલ્મમેકર્સ પર FIRની ડિમાન્ડ
'લાપતા લેડીઝ'ના અભિનેતા સતેન્દ્ર સોનીના કિસ્સામાં, AICWA એ મધ્યપ્રદેશ સરકાર પાસે ડિરેક્ટર સામે FIR નોંધવાની માંગ કરી છે
Published : June 28, 2026 at 4:56 PM IST
હૈદરાબાદ: ફિલ્મ 'લાપતા લેડીઝ' માટે જાણીતા અભિનેતા સતેન્દ્ર સોની હાલ ચર્ચામાં છે. અભિનેતાએ આરોપ લગાવ્યો છે કે એક ફિલ્મના નિર્માતા અને દિગ્દર્શકે તેમની નિર્ધારિત ફી ચૂકવી ન હતી અને તેને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી પણ આપી હતી. સતેન્દ્ર દ્વારા શેર કરાયેલ એક વિડિઓ સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયો હતો, જેના કારણે ઓલ ઈન્ડિયન સિને વર્કર્સ એસોસિએશન (AICWA) એ મધ્યપ્રદેશ સરકારને ફિલ્મ 'પેડ પાલકી'ના નિર્માતાઓ સામે FIR નોંધવાની માંગ કરી હતી.
એસોસિએશને તેના X (અગાઉ ટ્વિટર) હેન્ડલ પર એક નિવેદન પોસ્ટ કર્યું હતું, જેમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે, "સતેન્દ્ર સોની દ્વારા શેર કરાયેલ ભાવનાત્મક વિડિયો તેમના દુ:ખ અને તકલીફને દર્શાવે છે. તેમના આરોપો ભારતીય ફિલ્મ ઈન્ડસ્ટ્રીમાં કલાકારો અને કામદારો સાથેના વર્તન અંગે ગંભીર ચિંતાઓ ઉભી કરે છે. કોઈપણ કલાકાર કે કાર્યકરને આવા વર્તનનો સામનો કરવો ન જોઈએ."
એસોસિએશને જણાવ્યું હતું કે, "ઘણા કામદારો અને કલાકારોનો આરોપ છે કે તેમને કામ આપવાના વચન સાથે ફિલ્મ શૂટિંગ માટે બોલાવવામાં આવે છે, પરંતુ પછીથી તેમને ચૂકવણીમાં વિલંબ અથવા નૉન-પેમેન્ટનો સામનો કરવો પડે છે. વધુમાં, જ્યારે તેઓ તેમના વાજબી બાકી નાણાંની માંગ કરે છે ત્યારે તેમને ડરાવવામાં આવે છે. આવી ફરિયાદોનો ગંભીરતાથી ઉકેલ લાવવો જોઈએ."
વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે, "ભાવનાત્મક વિડિઓ પ્રકાશિત કરીને, સતેન્દ્ર સોનીએ આ મુદ્દાઓને લોકો સમક્ષ રજૂ કર્યા છે અને કલાકારો અને કામદારોને સામનો કરવો પડી શકે તેવી મુશ્કેલીઓ પર પ્રકાશ પાડ્યો છે."
એસોસિએશને વધુમાં જણાવ્યું હતું કે આ મામલો 'સાધારણ નથી.' તેમણે મધ્યપ્રદેશ સરકારને આ આરોપોનો તાત્કાલિક ઉકેલ લાવવા અને નિષ્પક્ષ તપાસ સુનિશ્ચિત કરવા વિનંતી કરી. દરેક કર્મચારી અને કલાકારને આદર, સમયસર ચુકવણી અને ધાકધમકી સામે રક્ષણનો હક છે.
સતેન્દ્રએ આરોપ લગાવ્યો કે 'પેડ પાલકી'ના નિર્માતાઓએ તેને માર માર્યા અને ધમકી આપ્યા પછી તેનું પૂરું મહેનતાણું ચૂકવ્યું નહોતું. તેણે વધુમાં દાવો કર્યો કે પ્રગતિએ તેને કારની પાછળની સીટ પર ખેંચી લીધો અને તેનો મોબાઇલ ફોન છીનવી લેવાનો પ્રયાસ કર્યો. અભિનેતાએ કહ્યું, "મને એવું લાગ્યું કે મારું અપહરણ થઈ રહ્યું છે." બીજા એક વીડિયોમાં, અભિનેતાએ તેના ચાહકોને જણાવ્યું કે, તે ઘણી મુશ્કેલીઓનો સામનો કર્યા પછી સુરક્ષિત રીતે મુંબઈ પહોંચી ગયો છે.
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