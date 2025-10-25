સારા ભાઈ Vs સારા ભાઈ ફેમ સતીશ શાહનું નિધન, 74 વર્ષની વયે લીધા અંતિમ શ્વાસ
સારા ભાઈ Vs સારા ભાઈ સિરિયલ થકી દરેક ઘરમાં પોતાની અલગ જગ્યા બનાવનાર સતીશ શાહનું 74 વર્ષની વયે નિધન થયું છે.
Published : October 25, 2025 at 4:28 PM IST|
Updated : October 25, 2025 at 4:43 PM IST
મુંબઈ: અભિનેતા સતીશ શાહનું 74 વર્ષની વયે નિધન થયું છે. સારા ભાઈ Vs સારા ભાઈ સિરિયલ થકી દરેક ઘરમાં પોતાની અલગ જગ્યા બનાવનાર સતીશ શાહે શનિવાર આ દુનિયાને હંમેશા માટે અલવિદા કહી દીધી છે.
અભિનેતા સતીશ શાહનું 74 વર્ષની વયે નિધન થયું છે. સારા ભાઈ Vs સારા ભાઈ સીરીયલથી ઘરઘરમાં પોતાની અલગ જગ્યા બનાવનાર સતીશ શાહે શનિવારે આ દુનિયાને હંમેશા માટે અલવિદા કહી દીધી.સતીશ શાહના નિધનથી બોલીવુડ, ટીવી જગત અને કોમેડી જગતમા શોકની લહેર પ્રસરી ગઈ છે.
Sad and shocked to inform you that well known actor & a great human being Satish Shah has expired an hour ago due to Kidney failure .— TheAshokePanditShow (@ashokepanditshw) October 25, 2025
A great loss to the industry .
Om Shanti
🙏🏼🙏🏼🙏🏼 pic.twitter.com/tWpXgwZJTr
હિન્દી ફિલ્મના શાનદાર હાસ્ય કલાકાર સતીશ શાહે આજે શનિવાર બપોરે 2.30 વાગ્યે મુંબઈની હિંદુજા હોસ્પિટલમાં 74 વર્ષની ઉંમરમાં અંતિમ શ્વાસ લીધા હતા. સારાભાઈ વર્સેજ સારાભાઈમાં તેમના સર્વ શ્રેષ્ઠ અભિનયથી તેઓ ઘરઘરમાં જાણીતા થયાં હતાં. શરૂઆતી રિપોર્ટમાં તેમના નિધનનું કારણ કિડની સંબંધિત બીમારી જાણવા મળ્યું છે.
'જાને ભી દો યારો', 'સારાભાઈ વર્સેસ સારાભાઈ', 'મે હૂં ના', 'ઓમ શાંતિ ઓમ' જેવી ફિલ્મોમાં તેમના દમદાર અભિનય માટે તેમને હંમેશા માટે યાદ કરવામાં આવશે. તેમણે એક વીડિયોમાં જણાવ્યું હતું કે, 'હું તમારી સાથે એક દુઃખદ સમાચાર શેર કરવા માંગતો હતો, અમારા મિત્ર, એક મહાન અભિનેતા, સતીશ શાહનું કિડની ફેલ થવાના કારણે નિધન થયું છે.
થોડા સમય પહેલાં જ તેઓ ઘર પર અચાનક બીમાર પડી ગયા હતાં, તેમને શિવાજી પાર્ક સ્થિત હિંદુજા હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યાં હતાં, તેમનો પાર્થિવ દેહ બાંદ્રા સ્થિત તેમના નિવાસ પર લઈ જવામાં આવશે.