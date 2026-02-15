મહા શિવરાત્રી પર સંજય લીલા ભણસાલીએ કરી 'જય સોમનાથ'ની જાહેરાત, રિલીઝ વિશે પણ આપી જાણકારી
ભણસાલીએ પોતાના ઈન્સ્ટાગ્રામ હેન્ડલ પરથી આગામી ફિલ્મની ઘોષણા કરી છે, જેને કેતન મહેતા ડિરેક્ટ કરશે
જાણીતા ફિલ્મ નિર્દેશક અને નિર્માતા સંજય લીલા ભણસાલી ફરી એકવાર એક ભવ્યને મોટા પડદે કહેવા માટે તૈયાર છે. આ વખતે તેમણે આના માટે દિગ્ગજ નિર્દેશક કેતન મહેતા સાથે જોડી બનાવી છે. મહા શિવરાત્રી નિમિત્તે ભણસાલીએ એક વીડિયો શેર કરીને પોતાના આ હિસ્ટોરિકલ પ્રોજેક્ટની જાહેરાત કરી છે. સાથે જ તેમણે ફિલ્મના ટાઈટલ અને રિલીઝ વિશે પણ ખુલાસો કર્યો છે.
સંજય લીલા ભણસાલીએ 15 ફેબ્રુઆરીએ પોતાના ઈન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટથી એક વીડિયો શેર કરતા આગામી પ્રોજેક્ટની ઘોષણા કરી. તેમણે ફિલ્મનું નામ 'જય સોમનાથ' રાખ્યું છે. ફિલ્મની રિલીઝ અંગે ખુલાસ કરતા સંજયે પોસ્ટના કેપ્શનમાં લખ્યું, મંદિર તોડી શકાય, આસ્થા નહીં. સંજય લીલા ભણસાલી પ્રસ્તુત કરે છે 'જય સોમનાથ'. ડિરેક્ટેડ બાય કેતન મહેતા. તેમણે પોસ્ટમાં જણાવ્યું કે, આ ફિલ્મ વિશ્વભરના સિનેમાઘરોમાં 2027માં રિલીઝ થશે.
શેર કરવામાં આવેલા વીડિયોથી અંદાજ લગાવી શકાય છે કે, સંજયની આ ફિલ્મ ઈ.સ.1025-26ની ઘટનાઓ પર આધારિત હશે, જ્યારે મેહમૂદ ગઝ્નવીએ ગુજરાતના સોમનાથ મંદિર પર આક્રમણ કરી તેને લૂંટ્યૂં હતું. જોકે, આ વીડિયોમાં પ્રોજેક્ટ વિશે વધારે કોઈ ખુલાસો કરવામાં આવ્યો નથી.
જણાવી દઈએ કે, આ વર્ષે સોમનાથ મંદિર પર થયેલા હુમલા અને તેના ફરીવારના નિર્માણને 1000 વર્ષ પૂરા થઈ રહ્યા છે. વાર્તા એક એવા પ્રકરણ પર ફોકસ કરે છે જેનું ઐતિહાસિક અને સાંસ્કૃતિક મહત્વ ખૂબ વધુ છે. ટીમ દાવો કરી રહી છે કે, આ એક અનોખો સિનેમેટિક એક્સપિરિયન્સ હશે.
આ ફિલ્મ 2027માં રિલીઝ થવાની છે. ફિલ્મને કેતન મહેતા ડિરેક્ટ કરી રહ્યા છે, જ્યારે તેનું નિર્માણ ભણસાલી પ્રોડક્શન્સ અને માયા મૂવીઝના બેનર હેઠળ થઈ રહ્યું છે. ફિલ્મની સ્ટારકાસ્ટ પર હાલ કોઈ ખુલાસો કરવામાં આવ્યો નથી.
ઉલ્લેખનીય છે કે, ભણસાલી હાલ પોતાની આગામી ફિલ્મ 'લવ એન્ડ વૉર'ની તૈયારીઓમાં લાગેલા છે. ફિલ્મમાં વિક્કી કૌશલ, રણબીર કપૂર અને આલિયા ભટ્ટ લીડ રોલમાં છે. જોકે, આ ફિલ્મની રિલીઝ ડેટ હજુ એનાઉન્સ કરાઈ નથી.
