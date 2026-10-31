સંજય ગુપ્તાનું બાથરૂમમાં લપસી જવાથી મોત, સંજય દત્ત સાથે અનેક હિટ ફિલ્મ આપી; ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં શોક
ફિલ્મ નિર્માતા અને પટકથા લેખક સંજય ગુપ્તાનું મુંબઇમાં નિધન થયું છે. બાથરૂમમાં પડી જવાથી તેમને માથામાં ઇજા થઇ હતી.
Published : October 31, 2026 at 12:07 PM IST|
Updated : October 31, 2026 at 12:17 PM IST
હૈદરાબાદ: ફિલ્મ નિર્માતા અને પટકથા લેખક સંજય ગુપ્તાનું મુંબઇમાં નિધન થયું છે. બાથરૂમમાં પડી જવાથી તેમને માથામાં ઇજા થઇ હતી.
ફિલ્મ નિર્માતા અશોક પંડિતે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર આ સમાચારની પુષ્ટિ કરી છે. તેમણે સંજય ગુપ્તા એક ડિરેક્ટર, ઉત્સાહી ફિલ્મ નિર્માતા અને અદ્દભુત સ્ટોરી રાઇટર તરીકે શ્રદ્ધાંજલિ આપી હતી.
ફિલ્મ ક્રિટિક તરણ આદર્શે X પર પોસ્ટ કરતા જણાવ્યું કે, "શબ્દો નથી સૂઝતા...વિશ્વાસ જ નથી આવતો કે ડિરેક્ટર સંજય ગુપ્તા હવે આપણી વચ્ચે રહ્યા નથી...હજુ થોડા દિવસો પહેલા જ તેમના નિવાસસ્થાને આયોજિત 'માતા કી ચોકી'માં તેમને મળ્યો હતો...આ ખરેખર હૃદયદ્રાવક છે અને આઘાતમાંથી બહાર આવવું મુશ્કેલ છે... તેમના પરિવાર પ્રત્યે મારી ઊંડી સંવેદનાઓ... ઓમ શાંતિ 🙏🙏🙏
Shocked beyond words... Just can't believe that director #SanjayGupta is no more... Met him just a few days ago at the Mata Ki Chowki held at his residence... This is truly heartbreaking and difficult to process... My deepest condolences to his family... Om Shanti 🙏🙏🙏 https://t.co/w231Krj2mo— taran adarsh (@taran_adarsh) October 31, 2026
સંજય ગુપ્તાની ફિલ્મી કરિયર
- સંજય ગુપ્તાએ બોલિવૂડમાં ક્રાઇમ, ગેન્ગસ્ટર ડ્રામા અને અંડરવર્લ્ડ પર આધારિત ફિલ્મ દ્વારા અલગ ઓળખ બનાવી હતી.
- કાંટે, કાબિલ, શૂટઆઉટ એટ લોખંડવાલા, મુંબઇ સાગા
સંજય ગુપ્તાએ 1994માં 'આતિશ' ફિલ્મ દ્વારા ડિરેક્ટર તરીકે કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી, જેમાં સંજય દત્ત અને આદિત્ય પંચોલી મુખ્ય ભૂમિકામાં હતા. દાયકાઓ લાંબી કારકિર્દી દરમિયાન, તેમણે સંજય દત્ત સાથે ઘણી નોંધપાત્ર ફિલ્મોમાં કામ કર્યું હતું, જેમાં 'કાંટે', 'મુસાફિર', 'ઝિંદા' અને 'શૂટઆઉટ એટ લોખંડવાલા'નો સમાવેશ થાય છે.
ડિરેક્શન ઉપરાંત સંજય ગુપ્તાએ 'શૂટઆઉટ એટ લોખંડવાલા' અને 'દસ કહાનિયાં'ને પ્રોડ્યૂસ પણ કરી હતી અને તેની પ્રીકવલ 'શૂટાઉટ એટ વડાલા'નું દિગ્દર્શન અને કો-પ્રોડ્યૂસ પણ કરી છે. તેમની અંતિમ ફિલ્મ 'ધ મિરાન્ડા બ્રધર્સ' (2025) હતું, જેનું તેમણે ડિરેક્શન અને નિર્માણ કર્યું હતું; આ ફિલ્મમાં હર્ષવર્ધન રાણે અને મીઝાન જાફરી મુખ્ય ભૂમિકામાં હતા.
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