UAEમાં બેન થનારી સંજય દત્તની 'આખરી સવાલ'નું રાષ્ટ્રપતિ ભવનમાં સ્ક્રિનિંગ થશે

પોતાના વિષયવસ્તુને લીધે વિવાદોનો સામનો કરી રહેલી સંજય દત્તની ફિલ્મ રાષ્ટ્રપતિ ભવનમાં બતાવવામાં આવશે

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 17, 2026 at 8:44 PM IST

હૈદરાબાદ: સંજય દત્ત અભિનીત ફિલ્મ 'આખરી સવાલ' રિલીઝ થયા ત્યારથી સતત ચર્ચામાં છે. હવે, એવું લાગે છે કે ફિલ્મની સિદ્ધિઓની યાદીમાં વધુ એક સુવર્ણ પ્રકરણ ઉમેરવાનું છે. યુએઈમાં ફિલ્મ પર પ્રતિબંધ મૂકવાની સંભવિત ચર્ચાઓ અને તેની સામે કાનૂની કાર્યવાહી અંગે ચાલી રહેલી તીવ્ર ચર્ચાઓ વચ્ચે, ફિલ્મ હવે રાષ્ટ્રપતિ ભવનમાં પ્રદર્શિત થવાની તૈયારીમાં છે.

થિયેટરમાં રિલીઝ થયા પછી, સંજય દત્તની ફિલ્મ 'આખરી સવાલ' રવિવારે (17 મે) રાષ્ટ્રપતિ ભવનમાં એક ખાસ સ્ક્રીનિંગ સાથે વધુ એક મોટો સીમાચિહ્ન હાંસલ કરવા માટે તૈયાર છે. આ સ્ક્રીનિંગ એવા સમયે આવી રહ્યું છે જ્યારે ફિલ્મ પહેલાથી જ તેની રિલીઝને લગતા વિવાદોને કારણે મીડિયાનું ધ્યાન ખેંચી રહી છે. આ વિવાદોમાં યુએઈમાં ફિલ્મ પર પ્રતિબંધના અહેવાલો તેમજ ફિલ્મમાં દર્શાવવામાં આવેલા રાજકીય રીતે સંવેદનશીલ વિષયના સંદર્ભમાં દાખલ કરાયેલ જાહેર હિતની અરજી (PIL)નો સમાવેશ થાય છે.

'આખરી સવાલ' વ્યાપક ચર્ચાનો વિષય બની રહી છે, મુખ્યત્વે તેના બોલ્ડ વર્ણન અને RSS સાથે જોડાયેલા તેના ઐતિહાસિક સંદર્ભોને કારણે. આ ફિલ્મ 15 મેના રોજ વિશ્વભરના સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થઈ હતી અને ત્યારથી તેણે દર્શકો અને વિવેચકો બંનેનું ધ્યાન સફળતાપૂર્વક ખેંચ્યું છે.

હવે, ફિલ્મ નિર્માતાઓ રાષ્ટ્રપતિ ભવનમાં એક પ્રતિષ્ઠિત સ્ક્રીનિંગ માટે તૈયારી કરી રહ્યા છે. મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, આ કાર્યક્રમની તૈયારીઓ છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી ચાલી રહી છે. જોકે, હજુ સુધી સત્તાવાર મહેમાન યાદી જાહેર કરવામાં આવી નથી.

યુએઈમાં ફિલ્મ પર પ્રતિબંધના સમાચાર અંગે, અહેવાલો સૂચવે છે કે યુએઈ સેન્સર બોર્ડે ફિલ્મને થિયેટર રિલીઝ માટે મંજૂરી આપતા પહેલા ફિલ્મમાં ઘણા ફેરફારો અને કાપ મૂકવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો હતો. જોકે, એવું અહેવાલ છે કે ફિલ્મ નિર્માતાઓએ આ સૂચવેલા ફેરફારો સ્વીકારવાનો ઇનકાર કર્યો હતો, જેના પરિણામે ફિલ્મ ત્યાં રિલીઝ થઈ શકી ન હતી.

'આખરી સવાલ'ના બીજા દિવસે (શનિવાર, 16 મે) તેના બોક્સ ઓફિસ કલેક્શનમાં થોડો વધારો જોવા મળ્યો હતો; જોકે, ફિલ્મનું એકંદર પ્રદર્શન અપેક્ષાઓ કરતાં ઓછું રહ્યું. સેકનિલ્કના જણાવ્યા અનુસાર, ફિલ્મે તેના શરૂઆતના દિવસે ₹40 લાખ કલેક્શન કર્યા હતા, જ્યારે બીજા દિવસે ₹75 લાખનો બિઝનેસ કર્યો હતો. બે દિવસ પછી, 'આખરી સવાલ' એ ₹1.38 કરોડનું ગ્રોસ કલેક્શન અને 3,929 શોમાં ₹1.15 કરોડનું નેટ કલેક્શન મેળવ્યું છે.

