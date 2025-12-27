ETV Bharat / entertainment

'પુષ્પા 2 ધ રૂલ': સંધ્યા થિયેટર ભાગદોડ મામલામાં ચાર્જશીટ દાખલ, અલ્લુ અર્જુન સહિત 23 લોકોને આરોપી બનાવાયા

4 ડિસેમ્બર, 2024 ના રોજ, હૈદરાબાદના આરટીસી ઇન્ટરસેક્શન પર સંધ્યા થિયેટરમાં નાસભાગ મચી ગઈ.

અલ્લુ અર્જુન અને સંધ્યા થિયેટરની તસવીર
અલ્લુ અર્જુન અને સંધ્યા થિયેટરની તસવીર (AFP and ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 27, 2025 at 9:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ: તેલંગાણાના સંધ્યા થિયેટરમાં ફિલ્મ "પુષ્પા 2: ધ રૂલ" ના સ્ક્રિનિંગ દરમિયાન થયેલી ભાગદોડના સંદર્ભમાં સુપરસ્ટાર અલ્લુ અર્જુનની મુશ્કેલીઓ વધતી જતી હોય તેવું લાગે છે. હૈદરાબાદ પોલીસે આ કેસમાં ચાર્જશીટ દાખલ કરી છે, જેમાં અલ્લુ અર્જુન સહિત 23 લોકોનું નામ આરોપી તરીકે છે.

હૈદરાબાદ પોલીસ કમિશનર વીસી સજ્જનરે જણાવ્યું હતું કે, સંધ્યા થિયેટરમાં ભાગદોડની તપાસ પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. 24 ડિસેમ્બરે સ્થાનિક કોર્ટમાં 23 આરોપીઓ સામે ચાર્જશીટ દાખલ કરવામાં આવી હતી.

આ કેસમાં ચાર્જશીટમાં અલ્લુ અર્જુનનું નામ A-11 તરીકે સામેલ કરવામાં આવ્યું છે. 4 ડિસેમ્બર, 2024 ના રોજ, રાત્રે 9:30 વાગ્યે, હૈદરાબાદના RTC ઇન્ટરસેક્શન પર સંધ્યા થિયેટરમાં ફિલ્મના મુખ્ય અભિનેતા અલ્લુ અર્જુનને જોવા માટે ચાહકો દોડી આવ્યા ત્યારે નાસભાગ મચી ગઈ હતી. અલ્લુ અર્જુન પુષ્પા 2 ના લાભ શો માટે આવ્યા હતા.

ભીડને કાબૂમાં લેવાના પ્રયાસમાં, પોલીસે લાઠીચાર્જ કર્યો. આ દરમિયાન, રેવતી (35) નામની એક મહિલા અને તેનો પુત્ર શ્રી તેજા (9) પડી ગયા અને ભીડે તેમને કચડી નાખ્યા. ગંભીર ઈજાઓને કારણે બંને બેભાન થઈ ગયા.

પોલીસે તાત્કાલિક તેમને બાજુની તરફ કર્યા અને CPR આપ્યું. તેમને RTC ચાર રસ્તા પરની એક ખાનગી હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા. ત્યાં સારવાર દરમિયાન માતાનું મૃત્યુ થયું. પુત્રની હાલત બગડી અને તેને NIMS માં ખસેડવામાં આવ્યો.

ચાર જણનો પરિવાર ફિલ્મ પુષ્પા-2 જોવા માટે આવ્યો હતો, પરંતુ માતા અને પુત્ર ભાગદોડમાં ફસાઈ ગયા. આ ઘટનામાં માતાનું મૃત્યુ ખૂબ જ દુઃખદ હતો. ભાગદોડમાં ઘણા લોકોને નાની મોટી ઈજાઓ થઈ. ચિક્કડપલ્લી પોલીસે આ ઘટના અંગે કેસ નોંધ્યો હતો.

ચિક્કડપલ્લી એસીપી રમેશ કુમારે શું કહ્યું...

અગાઉ, સંધ્યા થિયેટરમાં ભાગદોડ અંગે, ચિક્કડપલ્લી એસીપી રમેશ કુમારે કહ્યું હતું કે, પોલીસે અભિનેતા અલ્લુ અર્જુનના મેનેજર સંતોષને નાસભાગમાં મહિલાના મૃત્યુ અને તેના બાળકને ગંભીર ઈજાઓ વિશે જાણ કરી હતી. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે, પરિસ્થિતિ કાબુ બહાર છે અને અભિનેતા અને તેની ટીમને 4 ડિસેમ્બરે થિયેટર છોડવાની સૂચના આપી.

એસીપી રમેશ કુમારે જણાવ્યું કે, અલ્લુ અર્જુનને થિયેટર છોડવાનું કહેવામાં આવ્યું હોવા છતાં તેમણે થિયેટર છોડ્યું ન હતું. તે સમયે યોજાયેલી પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં ભાગદોડ સમયે પરિસ્થિતિનો પોલીસ વીડિયો બતાવવામાં આવ્યો હતો. આ વીડિયો ન્યૂઝ ચેનલો અને સેલ ફોન ક્લિપ્સના ફૂટેજને જોડીને બનાવવામાં આવ્યો હતો.

તે બતાવે છે કે અભિનેતા મધ્યરાત્રિ સુધી થિયેટરમાં રહ્યો. આનંદે વીડિયો પર કોઈ ટિપ્પણી કરી ન હતી, પરંતુ કહ્યું હતું કે, મીડિયા પોતાના તારણો કાઢી શકે છે. અલ્લુ અર્જુનની પોલીસે 13 ડિસેમ્બરે તેના ઘરેથી ધરપકડ કરી હતી. તેલંગાણા હાઈકોર્ટે બાદમાં તેને ચાર અઠવાડિયા માટે વચગાળાના જામીન આપ્યા હતા. 14 ડિસેમ્બરે તેને જેલમાંથી મુક્ત કરવામાં આવ્યો હતો.

આ પણ વાંચો:

  1. ગુજરાત બાદ હવે દેશભરના થિયેટરોમાં ધૂમ મચાવશે 'લાલો' ફિલ્મ, આ તારીખે હિન્દીમાં થશે રિલીઝ
  2. મોહમ્મદ રફીનો અમદાવાદનો અનોખો ચાહક: ઘરમાં મંદિર બનાવી રોજ કરે છે પૂજા; ગીતો તેમજ રેર વસ્તુનું પણ કલેક્શન

TAGGED:

SANDHYA THEATRE STAMPEDE
ALLU ARJUN
FILM ACTOR ALLU ARJUN
SANDHYA THEATRE STAMPEDE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.