સંચિતા ઉગાલે સુસાઈડ કેસ: એક્ટ્રેસનો Ex-બોયફ્રેન્ડ સાથે ઝઘડો ચાલી રહ્યો હતો? પર્સનલ ચેક લીક થઈ
સંચિતા ઉગાલે સુસાઈડ કેસમાં એક નવો વળાંક આવ્યો છે. સોશિયલ મીડિયા પર સંચિતા અને તેના એક્સ બોયફ્રેન્ડની ચેટ વાઈરલ થઈ છે.
Published : June 16, 2026 at 7:05 PM IST
હૈદરાબાદ: ટીવી એક્ટ્રેસ સંચિતા ઉગાલેની આત્મહત્યાના સમાચારે બધાને હચમચાવી દીધા છે. એન્ટરટેઈનમેન્ટ ઈન્ડસ્ટ્રી તેના મૃત્યુથી આઘાતમાં છે. પ્રારંભિક અહેવાલોમાં આત્મહત્યાનો સંકેત મળ્યો હતો, પરંતુ ઘટનાસ્થળેથી કોઈ સુસાઇડ નોટ મળી નથી. તેના મૃત્યુની આસપાસ ચાલી રહેલી અટકળો વચ્ચે, સંચિતા સાથે સંકળાયેલા કથિત ચેટના સ્ક્રીનશોટ ઓનલાઈન સામે આવ્યા છે, જેમાં તે તેના એક્સ બોયફ્રેન્ડ, ઉજ્જવલ શર્મા સાથે ચર્ચા કરતી જોવા મળે છે.
સંચિતાનું એક પર્સનલ ચેટ સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યું છે. વાયરલ પોસ્ટ મુજબ, એક ચેટમાં, સંચિતા એક દોસ્તને કહે છે, "તને ખબર છે, હું વાંચવા માટે આવી હતી, અને હીરો ઉજ્જવલ છે." સ્ક્રીનશોટમાં એક લાંબો મેસેજ પણ શામેલ છે જેના વિશે કહેવાઈ રહ્યું છે કે સંચિતાએ ઉજ્જવલને તે કથિત રીતે મોકલ્યો હતો.
મેસેજમાં, તેણે લખ્યું, "યાર, તું કેટલો વાહિયાત વ્યક્તિ છે; મને ખરેખર ખબર નહોતી કે તારા જેવા લોકો પણ હોય છે. તે મને વાહિયાત કહી, તો હું તને કહી દઉં કે તું જ વાહીયાત છે." આટલું જ નહીં ચેટમાં, સંચિતાએ તેના એક્સ બોયફ્રેન્ડ પર છોકરીઓને તેના ઘરે બોલાવવા અને તેમની પાસેથી પૈસા માંગવાનો આરોપ લગાવ્યો.
બીજી એક ચેટમાં, સંચિતાએ ઉજ્જવલ પર બીજા પાસેથી નાણાકીય મદદ સ્વીકારવા બદલ પ્રહારો કર્યા. તેની ટીકા કરતા તેણે લખ્યું, "હું ગમે તે હોઉં, મારામાં એટલી પ્રામાણિકતા છે કે હું બીજાના પૈસા પર જીવતી નથી... કોઈના પૈસા લેવા કરતાં હું મરવાનું પસંદ કરીશ."
અગાઉ, સંચિતાની નજીકની મિત્ર ઇન્દ્રાક્ષી કાંજીલાલે ઉજ્જવલ શર્મા પર અનેક ચોંકાવનારા આરોપો લગાવ્યા હતા. મીડિયા સાથે વાત કરતા, ઇન્દ્રાક્ષીએ દાવો કર્યો હતો કે સંચિતા ઘણીવાર તેના સંઘર્ષો વિશે જણાવતી હતી અને આરોપ લગાવ્યો હતો કે ઉજ્જવલ તેને માનસિક રીતે હેરાન કરતો હતો.
તેણે દાવો કર્યો હતો કે, ઉજ્જવલે એક્ટ્રેસને ધમકી આપી હતી. તેણે કહ્યું, "પૈસા પરત કરવાને બદલે, તેણે સંચિતાને ઠપકો આપ્યો અને અપમાનિત કરી, અને તેને મારી નાખવાની ધમકી પણ આપી. આ દુર્વ્યવહાર એ હદ સુધી વધ્યો કે તેની તબિયત બગડવા લાગી. તેને ડિપ્રેશન અને તણાવ પણ આવી ગયો હતો.' જો કે, આ આરોપોની પુષ્ટિ થઈ નથી, અને ઉજ્જવલે ઇન્દ્રાક્ષી દ્વારા કરવામાં આવેલા આ ચોક્કસ દાવાઓનો જાહેરમાં જવાબ આપ્યો નથી.
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