Samay Rainaએ રચ્યો ઈતિહાસઃ મિસ્ટર બીસ્ટ અને કૈરી મિનાટીને પણ છોડ્યા પાછળ, કૉમેડિયને YouTube પર બનાવ્યો આ વર્લ્ડ રેકૉર્ડ
રૈના માટે આ ઉપલબ્ધિ વધારે મહત્ત્વની છે, કારણ કે 'ઈન્ડિયાઝ ગૉટ લેટેન્ટ' વિવાદ બાદ તેમણે ઘણી મુસીબતોનો સામનો કર્યો હતો.
Published : November 27, 2026 at 12:05 PM IST
હૈદરાબાદ: સમય રૈનાએ યુટ્યુબ પર એક એવી સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે, જે અત્યાર સુધી વિશ્વના અન્ય કોઈ પણ કન્ટેન્ટ ક્રિએટરે નથી મેળવી. આ કોમેડિયન વૈશ્વિક સ્તરે એવા પ્રથમ યુટ્યુબર બન્યા છે, જેમણે પોતાની ચેનલ પર દસ લાખ (એક મિલિયન) મેમ્બરનો આંકડો વટાવી લીધો છે. યુટ્યુબ દ્વારા આ સિદ્ધિની પુષ્ટિ કરવામાં આવી છે. રૈના માટે છેલ્લાં કેટલાંક વર્ષો પડકારજનક રહ્યાં છે; 2025માં 'ઇન્ડિયાઝ ગોટ લેટન્ટ' (India’s Got Latent) સાથે જોડાયેલા વિવાદ બાદ તેમની કારકિર્દીએ એક અણધાર્યો વળાંક લીધો હતો.
YouTubeએ Google India બ્લોગ પર એક પોસ્ટ દ્વારા આ માઈલસ્ટોનની જાહેરાત કરી અને તેમાં ખાસ ઉલ્લેખ કર્યો કે કેવી રીતે રૈનાએ પોતાના content દ્વારા એક કોમ્યુનિટીનું નિર્માણ કર્યું છે. ચેસ સંબંધિત તેના વીડિયો અને ગ્રાન્ડમાસ્ટર્સ સાથેની તેની હળવી વાતચીતથી લઈને 'India Got Latent' ને એક લોકપ્રિય ઓનલાઇન શોમાં ફેરવવા સુધીની તેની સફરને ધ્યાનમાં લેતા, YouTube એ તેને શ્રેય આપ્યો છે કે તેણે પોતાની ચેનલને એક એવા મંચમાં પરિવર્તિત કરી છે જ્યાં ચાહકો તેના કામ સાથે સક્રિયપણે જોડાય છે.
નિવેદનમાં નોંધવામાં આવ્યું છે કે, "ગ્રાન્ડમાસ્ટર્સ સાથે વાતચીત યોજવાથી લઈને 'ઇન્ડિયાઝ ગોટ લેટન્ટ' (India's Got Latent) જેવું કંઈક બનાવવા સુધી, સમયે તેની યુટ્યુબ ચેનલને લાખો લોકો માટે એક શ્રેષ્ઠ વર્ચ્યુઅલ હેંગઆઉટમાં ફેરવી દીધી છે."
આ માઈલસ્ટોન ભારતીય દર્શકોમાં જોવા મળતા એક વધતા જતા ટ્રેન્ડ તરફ પણ ઈશારો કરે છે, જેમાં તેઓ તેમના મનપસંદ ક્રિએટર્સ સુધી એક્સક્લૂસિવ એક્સેસ માટે ચૂકવણી કરવા વધુને વધુ તૈયાર થઈ રહ્યા છે. યુટ્યુબના જણાવ્યા અનુસાર, માત્ર જૂન 2026માં જ ભારતમાં 1.2 મિલિયનથી વધુ ફેન્સએ ઓછામાં ઓછી એક ચેનલની મેમ્બરશિપ ખરીદ્યું હતું. આ જ સમયગાળા દરમિયાન, ભારતીય ક્રિએટર્સ માટે મેમ્બરશિપ રેવન્યૂ પણ વાર્ષિક ધોરણે 25 ટકાથી વધુનો વધારો નોંધાયો હતો.
રૈનાની યુટ્યુબ ચેનલ પર હાલમાં એવા ફેન્સ માટે ત્રણ પેઇડ મેમ્બરશિપ સ્તરો ઉપલબ્ધ છે, જેઓ તેમના કન્ટેન્ટને સપોર્ટ કરવા માંગે છે. તેમાં ₹59 પ્રતિ માસના દરે 'સમય કે દોસ્ત', ₹599 પ્રતિ માસના દરે 'સમય કે ખાસ' અને ₹1999 પ્રતિ માસના દરે 'સાયલન્ટ સપોર્ટર'નો સમાવેશ થાય છે. એક મિલિયન સભ્યોના આંકડા સુધી પહોંચવું એ દર્શાવે છે કે તેમને તેમના દર્શકો તરફથી કેટલું મોટું સમર્થન મળ્યું છે.
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