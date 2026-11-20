સામંથા રૂથ પ્રભુ-રાજ નિદિમોરૂના ઘરમાં ગૂંજી કિલકારી, બેબી બૉયને આપ્યો જન્મ, ઝલક દેખાડી જણાવ્યું નામ
19 નવેમ્બરે સામંથા અને રાજના ઘરે દીકરાનો જન્મ થયો છે
Published : November 20, 2026 at 4:01 PM IST
હૈદરાબાદ: ટોલીવુડ અભિનેત્રી સામંથા રૂથ પ્રભુ અને તેમના પતિ, ફિલ્મ નિર્માતા રાજ નિદિમોરુ માતા-પિતા બન્યા છે. આ દંપતીએ 19 નવેમ્બર, 2026ના રોજ પુત્રનું સ્વાગત કર્યું. તેના એક દિવસ બાદ, તેમણે સોશિયલ મીડિયા પર પોતાના પ્રથમ સંતાનના આગમનના આનંદદાયક સમાચાર ચાહકો સાથે શેર કર્યા. આ ઉપરાંત, દંપતીએ તેમના બાળકનું નામ પણ જાહેર કર્યું છે.
સામંથાએ પોતાના નવજાત શિશુની એક અત્યંત સુંદર ઝલક શેર કરીને તેના આગમનની જાહેરાત કરી. તસવીરમાં, નવા માતા-પિતા તેમના પુત્રની નાનકડી આંગળીઓ પકડેલા જોવા મળે છે, જે તેમના જીવનના આ નવા તબક્કાની એક સુંદર તસવીર રજૂ કરે છે.
પોતાના પુત્રના નામનો ખુલાસો કરતા, અભિનેત્રીએ કેપ્શનમાં લખ્યું, "અમારો વહાલો દીકરો, દેવ નિદિમોરુ – 19 નવેમ્બર, આજે અમારા હૃદયમાં જેટલો આનંદ છે, તેટલો ક્યારેય અનુભવ્યો ન હતો. સામંથા અને રાજ."
આ જાહેરાત થતાં જ, ફિલ્મ ઈન્ડસ્ટ્રીના મિત્રો અને સહકર્મીઓએ સામંથા અને રાજને અભિનંદન પાઠવવાનું શરૂ કર્યું. વરુણ ધવન, તમન્ના ભાટિયા, હંસિકા મોટવાણી, નયનતારા, અનન્યા પાંડે, રકુલ પ્રીત સિંહ, અથિયા શેટ્ટી, કૃતિ ખરબંદા, ભૂમિ પેડણેકર અને વરલક્ષ્મી સરથકુમાર જેવા કલાકારો આ દંપતીને અભિનંદન આપનારા અને નવજાત શિશુ પર પ્રેમ વરસાવનારાઓમાં સૌપ્રથમ હતા.
'સિટાડેલ: હની બની'ના શૂટિંગ દરમિયાન સામંથા અને રાજ એકબીજાને ડેટ કરી રહ્યા હોવાની અફવાઓ હતી. જ્યારે સામંથાએ સોશિયલ મીડિયા પર રાજના ફોટા અને વીડિયો પોસ્ટ કર્યા, ત્યારે આ અફવાઓને વધુ વેગ મળ્યો. ડિસેમ્બર 2025માં, આ યુગલે કોઈમ્બતુરના ઈશા યોગા સેન્ટરમાં લગ્ન કર્યા અને સોશિયલ મીડિયા પર લગ્નના ફોટા શેર કરીને પોતાના સંબંધને સત્તાવાર જાહેર કર્યો.
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