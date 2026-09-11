Samantha Ruth Prabhuએ પોતાની પ્રેગ્નેન્સી અંગે કર્યો મોટો ખુલાસો, કહ્યું- બાળકો ન હોવાથી હું અને રાજ...
સમંથા રૂથ પ્રભુએ પોતાની પ્રેગ્નેન્સી અંગે એક મોટો ખુલાસો કર્યો છે. તેણે પોતાની પ્રેગ્નેન્સીને એક સરપ્રાઈસ ગણાવી છે.
Published : September 11, 2026 at 8:07 AM IST
હૈદરાબાદ: અભિનેત્રી સામંથા રૂથ પ્રભુ અને ફિલ્મ નિર્માતા રાજ નિદિમોરુ તેમના પ્રથમ સંતાનના માતા-પિતા બનવા જઈ રહ્યા છે. આ દંપતીએ જૂન મહિનામાં પ્રેગ્નેન્સીના સમાચાર શેર કર્યા હતા. તાજેતરના એક ઈન્ટરવ્યુમાં, અભિનેત્રીએ જણાવ્યું હતું કે, તેણે અગાઉ બાળકો ન કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. તેણે એ માની લીધું હતું કે કદાચ તેને ક્યારેય બાળકો નહીં થાય. જોકે તેની પ્રેગ્નેન્સી એક સરપ્રાઈસ રહી.
મીડિયા ઈન્ટરવ્યુમાં સામંથા રૂથ પ્રભુએ જણાવ્યું હતું કે, પ્રેગ્નેન્ટ થતા પહેલા તે અને રાજ બાળકો ન હોવાની વાતથી સહજ હતા. તેણે કહ્યું, 'હું એક એવા પડાવ પર હતી જ્યાં હું ok હતી. એટલે રાજ અને હું બન્ને જ આ વાતથી ઓકે હતા કે કદાચ અમારા બાળકો ન હોય કે કદાચ થાય પણ. મને બન્ને સ્થિતિઓથી કોઈ પરેશાની નહોતી. હું ઠીક હતી અને તે (રાજ) પણ. માટે આ એક સરપ્રાઈસ છે.'
સામંથાએ એ પણ જણાવ્યું કે, ગર્ભવતી હોવાની જાણ થયા પછી તેનો દ્રષ્ટિકોણ કેવી રીતે બદલાયો. અભિનેત્રીએ કહ્યું, "મને તે જ દિવસે ખબર પડી જ્યારે હું 'થાસાદિયા' (Thasadiya) ગીતનું શૂટિંગ કરી રહી હતી. મને હમણાં જ સમાચાર મળ્યા હતા અને પછી મારે ડાન્સ સ્ટેપ્સ કરવાના હતા. તે સમયે મારી તબિયત થોડી ખરાબ હતી. હું માનું છું કે બધું યોગ્ય સમયે થયું. અને હવે, હું ખરેખર ઉત્સાહિત છું. બધા મને કહે છે કે બાળક થવાથી વ્યક્તિનું જીવન સંપૂર્ણપણે બદલાઈ જાય છે. મને લાગે છે કે હું તે બદલાવ માટે તૈયાર છું."
સામંથાની ફિલ્મ 'મા ઈન્ટી બંગારમ' (Maa Inti Bangaram) જૂનમાં થિયેટરોમાં રિલીઝ થઈ હતી અને તેના બીજા જ દિવસે તેણે દુનિયા સમક્ષ પોતાની પ્રેગ્નેન્સીની જાહેરાત કરી હતી. આ સારા સમાચાર શેર કર્યા પછી તેને ફિલ્મ ઉદ્યોગ અને ચાહકો તરફથી ખૂબ શુભેચ્છાઓ પાઠવવામા આવી.
એવી અફવાઓ હતી કે 'સિટાડેલ: હની બની' (Citadel: Honey Bunny)ના શૂટિંગ દરમિયાન સામંથા અને રાજ એકબીજાને ડેટ કરી રહ્યા હતા. જ્યારે સામંથાએ સોશિયલ મીડિયા પર રાજના ફોટા અને વીડિયો પોસ્ટ કર્યા ત્યારે આ અફવાઓને વધુ વેગ મળ્યો. ડિસેમ્બર 2025માં, આ દંપતીએ કોઈમ્બતુરના ઈશા યોગા સેન્ટરમાં લગ્ન કર્યા અને સોશિયલ મીડિયા પર લગ્નના ફોટા શેર કરીને તેમના સંબંધોને ઑફિશિયલ કરી દીધા.
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