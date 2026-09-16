VIDEO: ગણેશ વિસર્જન દરમિયાન સલમાન ખાને ઉતારી ઉંધી આરતી, બહેને રોક્યા તો આપ્યું આવું રિએક્શન!
મંગળવારની રાત્રે સોહેલ ખાનના ઘરે ગણેશ વિસર્જનની પૂજા હતી, જ્યાં સલમાન પણ પહોંચ્યા હતા.
Published : September 16, 2026 at 3:44 PM IST
હૈદરાબાદઃ સલમાન ખાન એન્ડ ખાન ફેમિલીએ મંગળવારની રાત્રે વિસર્જન માટે ગણેશ પૂજા કરી. આ પૂજામાં લગભગ સંબંધીઓ અને કેટલાક એક્ટર્સ પણ સામેલ થયા છે. તેમણે ખાન ફેમિલી સાથે બપ્પાની આરતી ઉતારી. આ વખતે સોહેલ ખાનના ઘરે ગણેશ ચતુર્થીનો પ્રોગ્રામ હતો. હવે ગણેશ પૂજામાંથી ખાન ફેમિલીના ઘણા વીડિયો અને તસ્વીરો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યા છે. તેમાંથી વાયરલ એક વીડિયો પર બધાનું ધ્યાન વધારે રહ્યું છે. આ વીડિયોમાં સલમાન ખાન આરતી કરતા જોવા મળી રહ્યા છે. સલમાન આ વીડિયોમાં ગણેશજીની ઉંધી આરતી કરી રહ્યા હતા દરમિયાન જ તેમની બહેન અર્પિતા ખાન શર્માએ તેને અટકાવીને શીખવાડ્યું હતું. હવે આ વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થઈ રહ્યો છે.
સલમાન ખાને કરી ઉંધી આરતી
વીડિયોમાં તમે જોઈ શકો છો કે, સલમાન રફ એન્ડ ટફ લુકમાં જોવા મળી રહ્યા છે. ભાઈજાને માથે કેપ લગાવેલી છે અને બપ્પાની મૂર્તિ સામે ઉંધી આરતી કરતા જોવા મળી રહ્યા છે. આવું કરતા જોઈ અર્પિતા પોતાના સ્ટાર ભાઈને હાથોથી ઈશારો કરી તેમને શીખવાડે છે. ત્યાર બાદ સલમાન પોતાની બહેન તરફ પ્રેમથી જુએ છે અને તેની વાત માનીને બપ્પાની સાચી રીતે આરતી ઉતારવા લાગે છે. આ દરમિયાન સલમાનની રૂમર્ડ ગર્લફ્રેન્ડ યૂલિયાએ પણ બપ્પાની આરતી કરી.
ગણેશ વિસર્જન પર નાચી આખી ખાન ફેમિલી
ગણપતિ વિસર્જનના અવસરે આખી ખાન ફેમિલી ડાન્સ કરતી જોવા મળી. તેમાં સોહેલ ખાન અને તેમના ભાઈ-ભત્રીજાઓ પણ ખૂબ નાચ્યા. અરબાઝ ખાન અને શૂરા ખાન આ અવસરે નહોતા, પણ બન્ને બહેનો અલવિરા અને અર્પિતા અહીં હાજર હતી. તેમના બાળકો પણ બપ્પાના વિસર્જન કાર્યક્રમમાં સામેલ થયા. ગણેશ વિસર્જન દરમિયાન સલમાન ખાને પેપ્સને જોરદાર તસ્વીરો આપી અને કેમેરા સામે બાળકોને વ્હાલ કર્યા.
સલમાન ખાનના વર્કફ્રન્ટની વાત કરીએ તો હાલના દિવસોમાં તેઓ પોતાની બે ફિલ્મોથી ચર્ચામાં છે. પહેલી ફિલ્મ માતૃભૂમિ, જે સેન્સર બોર્ડમાં અટકી છે અને બીજી ફિલ્મ (SV63) તે સાઉથના ડાયરેક્ટર સાથે કરી રહ્યા છે, જેને લઈને 'ભાઈજાન'ના ફેન્સ ખૂબ જ એક્સાઈટેડ છે.
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