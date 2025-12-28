સુપરસ્ટાર સલમાને ઉજવ્યો પોતાનો 60મો જન્મદિવસ, પાપારાઝી કારની રાહ જોતા હતા અને ભાઈજાને સાયકલથી એન્ટ્રી મારી
સુપરસ્ટાર સલમાન ખાને પનવેલ સ્થિત તેમના ફાર્મહાઉસમાં તેમનો 60મો જન્મદિવસ ઉજવ્યો. પાપારાઝીએ અભિનેતાને સાયકલ ચલાવતા કેદ કર્યા.
Published : December 28, 2025 at 8:29 PM IST
મુંબઈ : બોલીવુડના "ભાઈજાન" સલમાન ખાને 27 ડિસેમ્બરે પોતાનો 60મો જન્મદિવસ ઉજવ્યો. દેશભરના સેલિબ્રિટીઝ અને ચાહકોએ તેમને હાર્દિક શુભેચ્છાઓ પાઠવી. ટાઈગરની તેમની સહ-અભિનેત્રી કેટરિના કૈફે તેમને જન્મદિવસની શુભેચ્છાઓ પાઠવી, જ્યારે ચિત્રાંગદા સિંહે પણ પોતાની ખુશી વ્યક્ત કરી, પ્રખ્યાત અભિનેતાને શુભેચ્છાઓ પાઠવી. તેમણે તેમના પનવેલ ફાર્મહાઉસમાં પોતાનો ખાસ દિવસ ઉજવ્યો. તેમના પનવેલ ફાર્મહાઉસમાં ભવ્ય જન્મદિવસની પાર્ટી માટે પહોંચેલા તેમના એક વીડિયો વાયરલ થઈ રહ્યો છે. અભિનેતા સાયકલ ચલાવતા જોવા મળ્યા હતા.
સલમાન ખાનનો 60મો જન્મદિવસ ખાસ હતો. આ ખાસ દિવસે, તેમણે તેમની આગામી ફિલ્મ "બેટલ ઓફ ગલવાન" નું સત્તાવાર ટીઝર પણ લોન્ચ કર્યું, જેમાં તેમનો યુદ્ધનો દેખાવ દર્શાવવામાં આવ્યો હતો. વધુમાં, "ભાઈજાન" એ તેમના ચાહકો સાથે કેક પણ કાપી. સોશિયલ મીડિયા પર એક વીડિયો સામે આવ્યો છે.
વાયરલ વીડિયોમાં, દબંગ અભિનેતા ફાર્મહાઉસની અંદર Y+ કેટેગરીની સુરક્ષા સાથે આરામથી સવારીનો આનંદ માણતા જોવા મળે છે. વીડિયોમાં, આપણે સલમાન ખાનને તેના પનવેલ ફાર્મહાઉસની આસપાસ ઈ-બાઈક ચલાવતા જોઈ શકીએ છીએ. તેમના આગમન પહેલાં, પાપારાઝીઓએ તેમના કેમેરા કાર પર કેન્દ્રિત કર્યા હતા, પરંતુ અચાનક સલમાન ખાન તેમની ઈ-બાઈક સાથે દેખાયો અને ભીડમાંથી પસાર થયો. પાપારાઝી અભિનેતાના ફોટા લેવા માટે તેમની પાછળ દોડ્યા.
સલમાને કેઝ્યુઅલ લુક પસંદ કર્યો. તેણે કાળા ટી-શર્ટ સાથે બ્લુ ડેનિમ જીન્સ પહેર્યું હતું અને ક્લીન-શેવન લુક રાખ્યો હતો. તે ફાર્મહાઉસની બહાર ભેગા થયેલા પાપારાઝી સાથે તેના જન્મદિવસની કેક કાપવા પણ આવ્યો હતો. તેણે પાપારાઝી અને ચાહકો સાથે તેનો જન્મદિવસ ઉજવ્યો.
સલમાન ખાને 27 ડિસેમ્બરના રોજ તેમના પનવેલ ફાર્મહાઉસ ખાતે મધ્યરાત્રિનો ભવ્ય સમારોહ યોજ્યો હતો. આ કાર્યક્રમમાં ભવ્ય ભોજન અને પીણાં, મહેમાનો માટે ખાસ વ્યવસ્થા અને રાતભર અને સવાર સુધી ચાલતી અનેક ઉજવણીઓનો સમાવેશ થતો હતો.
સલમાન ખાનની ફિલ્મ "બેટલ ઓફ ગલવાન" એક યુદ્ધ નાટક છે. અપૂર્વ લાખિયા દ્વારા દિગ્દર્શિત, આ ફિલ્મ આપણા દેશના સૈનિકોની બહાદુરી, બલિદાન અને સ્થિતિસ્થાપકતાનું બોલ્ડ ચિત્રણ હોવાનું વચન આપે છે. આ ફિલ્મમાં ચિત્રાંગદા સિંહ પણ છે અને સલમાન ખાન ફિલ્મ્સના બેનર હેઠળ સલમાન ખાન દ્વારા નિર્મિત છે. આ ફિલ્મ 17 એપ્રિલ, 2026ના રોજ સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થવાની છે.
