સલમાન ખાન અને અખિલેશ યાદવની મુંબઈમાં મુલાકાત, તસવીર વાઈરલ

સલમાન ખાન-અખિલેશ યાદવની મુંબઈમાં અચાનક મુલાકાત, એક તસવીરે સોશિયલ મીડિયા પર મચાવી ધૂમ.

અખિલેશ યાદવ સાથે સલમાન ખાન
અખિલેશ યાદવ સાથે સલમાન ખાન (Photo/instagram/@socialist_akhileshyadav)
Published : March 16, 2026 at 1:17 PM IST

મુંબઈ: બોલિવૂડના 'ભાઈજાન' સલમાન ખાન અને સમાજવાદી પાર્ટી (સપા)ના વડા અખિલેશ યાદવની મુંબઈમાં એક અચાનક મુલાકાત થઈ હતી. આ મુલાકાત દરમિયાનની એક તસવીરે હાલ સોશિયલ મીડિયા પર ધૂમ મચાવી છે.

સમાજવાદી પાર્ટીના પ્રમુખ અખિલેશ યાદવે પોતાના ઈન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ પરથી રવિવારે સલમાન ખાન સાથે પોઝ આપતી એક તસવીર શેર કરી હતી. આ તસવીર શેર કરતી વખતે તેમણે કૅપ્શનમાં ખૂબ જ ટૂંકમાં હિન્દીમાં 'Mumbai Milan' લખ્યું હતું. આ સાદું પણ અસરકારક કૅપ્શન હતું.

અખિલેશ યાદવે આ તસવીર પોસ્ટ કરતાં જ તે સોશિયલ મીડિયા પર વીજળીની ગતિએ ફેલાવા લાગી છે. રાજકીય કાર્યકર્તાઓથી લઈને સલમાન ખાનના ચાહકોએ આ તસવીરને વ્યાપકપણે શેર કરી છે અને તેના પર પોતાની પ્રતિક્રિયાઓ આપી રહ્યા છે. બંને મહાનુભાવોની સાથે જોવા મળેલી આ તસવીરે અનેક ચર્ચાઓને જન્મ આપ્યો છે.

બીજી તરફ, કામના મોરચે સલમાન ખાન ટૂંક સમયમાં જ 'Battle of Galwan' ફિલ્મમાં નજરે ચડશે. આ ફિલ્મ વર્ષ 2020માં ચીન સાથે ગાલવાન ખીણમાં થયેલા સંઘર્ષ પર આધારિત છે, જેમાં 20 ભારતીય સૈનિકો શહીદ થયા હતા. ફિલ્મનું ટીઝર ગત વર્ષે ડિસેમ્બરમાં રિલીઝ કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં સલમાન ખાન ભારતીય સેનાના અધિકારીના રોલમાં છે. ફિલ્મમાં ચિત્રાંગદા સિંહ પણ મહત્વની ભૂમિકામાં છે.

તાજેતરમાં વેલેન્ટાઈન ડે નિમિત્તે ફિલ્મનું રોમેન્ટિક ગીત 'મૈં હૂં' રિલીઝ કરવામાં આવ્યું હતું. તે પહેલા જાન્યુઆરીમાં 'માતૃભૂમિ' ગીત રિલીઝ કરાયું હતું, જે અરિજિત સિંહ અને શ્રેયા ઘોષાલે ગાયું છે. હિમેશ રેશમિયાના સંગીત અને સમીર અંજાનના શબ્દોથી સજ્જ આ ગીતો દેશભક્તિની ભાવનાથી ભરપૂર છે. આ ફિલ્મ 17 એપ્રિલે સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થવાની તૈયારીમાં છે.

