સલમાન ખાને YouTube પર કર્યું ડેબ્યૂ, વીડિયો શેર કરતા કહ્યું- શુરૂ સે શુરૂ કરતે હૈં
સલમાન ખાને પોતાની ઓફિશિયલ યુ ટ્યુબ ચેનલ લોન્ચ કરી છે, જેનાથી ફેન્સને ફિલ્મ અને ટીવી સિવાય તેમની સાથે જોડાવાની વધુ એક તક મળી છે.
Published : October 10, 2026 at 10:20 AM IST
હૈદરાબાદ: બોલિવૂડ સુપરસ્ટાર સલમાન ખાને પોતાની ઓફિશિયલ યુ ટ્યુબ ચેનલ લોન્ચ કરી છે, જેનાથી ફેન્સને ફિલ્મ અને ટીવી સિવાય તેમની સાથે જોડાવાની વધુ એક તક મળી છે. એક્ટરે એક વીડિયો દ્વારા આ માહિતી આપી હતી જેમાં તે આલ્ફાબેટ સંભળાવતા સંકેત આપે છે કે તેમની ચેનલ પર દરેક કોઇ માટે કઇને કઇ હશે.
સલમાન ખાને પોતાની ઇંસ્ટાગ્રામ સ્ટોરી પર પોતાની યુ ટ્યુબ ચેનલ વિશે માહિતી આપતા લખ્યુ, 'ચાલો શુરૂ સે શુરૂ કરતે હૈં. મારી ઓફિશિયલ યુ ટ્યુબ ચેનલ. અહીં તમને Aથી Z સુધી બધુ મળશે.'
આ જાહેરાતથી તેના ફોલોઅર્સમાં ઉત્સાહ છે અને તે હવે રાહ જોઇ રહ્યા છે કે એક્ટર કેવો કન્ટેન્ટ શેર કરશે. આશા છે કે આ ચેનલ પર તેની પર્સનલ અને પ્રોફેશનલ જીવનની ઝલક જોવા મળશે, જેમાં પડદા પાછળની ક્ષણો અને પહેલા ક્યારેય ના જોયો હોય તેવો કન્ટેન્ટ સામેલ હશે.
સલમાન ખાનની ઓફિશિયલ ચેનલ પર જાહેરાતના 4 કલાકની અંદર જ લગભગ 22 હજારથી વધુ સબ્સક્રાઇબર થઇ ગયા હતા. યુ ટ્યુબની પ્રોફાઇલમાં સલમાન ખાનને ફિલ્મ એક્ટર, આર્ટિસ્ટ, પેન્ટર અને હ્યૂમેનિટેરિયન (સમાજ-સેવી) લખવામાં આવ્યું છે. કેટલાક દિવસ પહેલા ચેનલ પર 10 શોર્ટ્સ અપલોડ કરવામાં આવ્યા હતા.
શરૂઆતના વીડિયોમાં એક્ટરનો સામાન્ય અંદાજ જોવા મળે છે જ્યારે આલ્ફાબેટ થીમ ધરાવતી જાહેરાતથી હિંટ મળે છે કે આ પ્લેટફોર્મ તેના અંગત શોખ અને પ્રોફેશનલ જીવન સાથે જોડાયેલો કન્ટેન્ટ હોઇ શકે છે.
સલમાન ખાનની યુ ટ્યુબ ચેનલ પર આવવાથી તે બોલિવૂડ સેલિબ્રિટીની લિસ્ટમાં સામેલ થઇ ગયો છે જેને પોતાની ફિલ્મી કરિયર સિવાય ડિજિટલ ઓડિયન્સ પણ બનાવી છે. આલિયા ભટ્ટ, સોનાક્ષી સિન્હા, નોરા ફતેહી, જેકલીન ફર્નાન્ડીસ, વરૂણ ધવન, શિલ્પા શેટ્ટી કુંદ્રા અને ફરાહ ખાન જેવા સ્ટાર્સે આ પ્લેટફોર્મનો ઉપયોગ લાઇફસ્ટાઇલ વીડિયો અને ટ્રાવેલ ડાયરીથી લઇને પોતાના કામની ઝલક શેર કરવા માટે કર્યો છે. અલ્લુ અર્જુન અને મોહન લાલ સહિત કેટલાક સાઉથ ઇન્ડિયન સ્ટાર્સની પણ પોતાની ઓફિશિયલ યુ ટ્યુબ ચેનલ છે.
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