‘માતૃભૂમિ’નું નવું પોસ્ટર જાહેર, સલમાન ખાનની ફિલ્મ 2026માં થશે રિલીઝ
એપ્રિલમાં, ગલવાન ખીણના સંઘર્ષથી પ્રેરિત સલમાન ખાનની યુદ્ધ આધારિત ફિલ્મનું નામ બદલીને રાખવામાં આવ્યું.
Published : July 20, 2026 at 8:12 PM IST
હૈદરાબાદ : સલમાન ખાનની મોસ્ટ અવેટેડ ફિલ્મ ‘માતૃભૂમિ’ને લઈને એક નવી ખબર સામે આવી છે. ફિલ્મની રિલીઝમાં વિલંબ થઈ રહ્યો છે અને ફિલ્મ નિર્માતાઓએ આજે 20 જુલાઈએ ફિલ્મનું નવું પોસ્ટર જાહેર કર્યું છે, જેના કારણે પુષ્ટિ થઈ ગઈ છે કે ફિલ્મ 2026માં રિલીઝ થશે.
આ જાહેરાતથી સલમાન ખાનના તે ચાહકોને મોટી રાહત મળી છે, જેઓ આ પ્રોજેક્ટ અંગેની ખબરની રાહ જોઈ રહ્યા હતા. જોકે, પોસ્ટરમાંથી દિગ્દર્શકનું નામ ગાયબ હોવાને કારણે લોકોમાં ઉત્સુકતા પણ વધી છે. પોસ્ટર પર માત્ર એટલું જ લખવામાં આવ્યું છે, 'સલમાન ખાન ફિલ્મ્સની એક ફિલ્મ'.
A soldier's promise.— Salman Khan Films (@SKFilmsOfficial) July 20, 2026
A family's strength.
A nation's pride.#SalmanKhan #Maatrubhumi pic.twitter.com/s1MdG91b3o
એપ્રિલમાં સલમાન ખાનની ગલવાન ઘાટી સંઘર્ષથી પ્રેરિત યુદ્ધ આધારિત ફિલ્મનું નામ બદલવામાં આવ્યું હતું. ફિલ્મનું નામ ‘બેટલ ઑફ ગલવાન’માંથી બદલીને ‘માતૃભૂમિ: મે વૉર રેસ્ટ ઇન પીસ’ કરવામાં આવ્યું હતું. અભિનેતાએ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર સત્તાવાર રીતે ફિલ્મનું નવું ટાઇટલ અને પોસ્ટર જાહેર કર્યું હતું. આ જાહેરાતમાં ફિલ્મનો મુખ્ય સંદેશ પણ સામેલ હતો, ‘યુદ્ધને શાંતિ મળે’.
અપૂર્વા લખિયા દ્વારા દિગ્દર્શિત ‘માતૃભૂમિ’ 15 જૂન, 2020ના રોજ ગલવાન ઘાટીમાં થયેલા સંઘર્ષથી પ્રેરિત છે, જ્યાં ભારતીય સૈનિકો અને ચીની સૈનિકો વચ્ચે LAC પર ભીષણ અથડામણ થઈ હતી. આ સંઘર્ષમાં 20 ભારતીય સૈનિકો શહીદ થયા હતા અને તાજેતરના દાયકાઓમાં ભારત અને ચીન વચ્ચેના સૌથી ભીષણ સૈન્ય સંઘર્ષોમાંથી એક બન્યો હતો.
સલમાન ખાન 16 બિહાર રેજિમેન્ટના કમાન્ડિંગ ઓફિસર કર્નલ સંતોષ બાબુની ભૂમિકા ભજવવા જઈ રહ્યા છે, જેમણે સરહદ પરથી સૈનિકોની વાપસી દરમિયાન પોતાના જવાનોનું નેતૃત્વ કર્યું હતું.
સલમાન ખાન સાથે ચિત્રાંગદા સિંહ મુખ્ય અભિનેત્રીની ભૂમિકામાં જોવા મળશે, જ્યારે અભિલાષ ચૌધરી અને અંકુર ભાટિયા મહત્વની ભૂમિકામાં જોવા મળશે. ફિલ્મનું સંગીત હિમેશ રેશમિયાએ આપ્યું છે.
હવે જોવાનું રહેશે કે મેકર્સ ફિલ્મની રિલીઝ ડેટની જાહેરાત ક્યારે અને કયા દિવસે કરે છે. સલમાનના ચાહકોને હવે ફિલ્મની રિલીઝ ડેટની વધુ આતુરતાથી રાહ રહેવાની છે.
આ પણ વાંચો...