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સલમાન ખાનને રાહત, દિલ્હી હાઈકોર્ટે 'કાલા હિરન'નું ટીઝર હટાવવાનો આદેશ આપ્યો

કોર્ટે કહ્યું કે, પ્રથમ દ્રષ્ટિએ ફિલ્મની પ્રમોશનલ સામગ્રી સલમાનને 1998ના કાળિયાર શિકાર કેસ સાથે જોડતી લાગે છે, જે તેમની પ્રતિષ્ઠાને નકારાત્મક અસર કરી શકે છે.

કોર્ટે કહ્યું કે, પ્રથમ દ્રષ્ટિએ ફિલ્મની પ્રમોશનલ સામગ્રી સલમાનને 1998ના કાળિયાર શિકાર કેસ સાથે જોડતી લાગે છે, જે તેમની પ્રતિષ્ઠાને નકારાત્મક અસર કરી શકે છે.
કોર્ટે કહ્યું કે, પ્રથમ દ્રષ્ટિએ ફિલ્મની પ્રમોશનલ સામગ્રી સલમાનને 1998ના કાળિયાર શિકાર કેસ સાથે જોડતી લાગે છે, જે તેમની પ્રતિષ્ઠાને નકારાત્મક અસર કરી શકે છે. (ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 28, 2026 at 7:52 AM IST

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હૈદરાબાદ: દિલ્હી હાઈકોર્ટે સોમવાર, 27 જુલાઈના રોજ ફિલ્મ 'કાલા હિરન: ધ બેટલ ફોર લેગસી' સંબંધિત કેસની સુનાવણી કરી. કોર્ટે ફિલ્મ નિર્માતાઓને ઠપકો આપ્યો અને ફિલ્મના ટીઝર અને તેની સાથે સંકળાયેલી વિવિધ ઑનલાઈન લિંક્સ દૂર કરવાનો આદેશ આપ્યો. કોર્ટે કહ્યું કે, પ્રથમ દ્રષ્ટિએ, એવું લાગે છે કે ફિલ્મ સંબંધિત પ્રમોશનલ સામગ્રી અભિનેતા સલમાન ખાનને 1998ના કાળિયાર શિકાર કેસ સાથે જોડે છે, જે તેમની પ્રતિષ્ઠાને નકારાત્મક અસર કરી શકે છે.

ANI અનુસાર, 'કાલા હિરન: ધ બેટલ ફોર લેગસી' ની રિલીઝ, પ્રમોશન અને પ્રચાર પર વચગાળાનો સ્ટે માંગતી સલમાન ખાનની અરજીની સુનાવણી કરતી વખતે, ન્યાયાધીશ જ્યોતિ સિંહે એ પણ સંકેત આપ્યો કે, ફિલ્મના નિર્માતા અમિત જાની દ્વારા આપવામાં આવેલા ઇન્ટરવ્યુને દૂર કરવા માટે પણ આદેશ જારી કરવામાં આવશે.

કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે, તે પોતાની વાતો સાથે એક ડિટેઈલ્ડ ઓર્ડર પાસ કરશે. કાર્યવાહી દરમિયાન, કોર્ટે કહ્યું, "આ રોકાવું જોઈએ." કોઈ વ્યક્તિની પ્રતિષ્ઠા પર પ્રમોશનલ ઝુંબેશની અસર અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરતા, કોર્ટે કહ્યું, "એકવાર પ્રતિષ્ઠા જતી રહી તો જતી રહી." જજે વધુમાં કહ્યું કે, પ્રમોશનલ કન્ટેન્ટ અભિનેતાને લૉરેન્સ બિશ્નોઈ વિવાદ સાથે જોડતું પણ લાગી રહ્યું હતું.

સલમાન ખાનનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા વકીલોના મતે, ફિલ્મના ટીઝર, પોસ્ટરો અને સંબંધિત પ્રમોશનલ કન્ટેન્ટમાં ભલે સીધેસીધું અભિનેતાનું નામ ન લેવામાં આવ્યું હોય પરંતુ તેનાથી અભિનેતાને સ્પષ્ટ રીતે ઓળખી શકાય છે. અરજીમાં જણાવાયું છે કે, પ્રમોશનલ કન્ટેન્ટમાં ખાન જેવો દેખાતો વ્યક્તિ દર્શાવવામાં આવ્યો છે જે સિગ્નેચર બ્લુ બ્રેસલેટ પહેરે છે, જેનાથી લોકો તેને ઓળખવામાં સરળતા રહે છે.

સલમાન ખાનનો દાવો છે કે, પ્રસ્તાવિત ફિલ્મ 1998ના કાળિયાર શિકાર કેસ પર આધારિત છે અને તેની સાથે સંકળાયેલી ઘટનાઓને ખોટી રીતે રજૂ કરે છે, જેના કારણે તેની પ્રતિષ્ઠાને ગંભીર નુકસાન થાય છે. તેમણે એવી પણ દલીલ કરી છે કે, ફિલ્મ તેમની સંમતિ વિના તેમની ઓળખ અને જાહેર છબીનો વ્યાપારી રીતે ઉપયોગ કરવાનો પ્રયાસ કરે છે.

અરજીમાં વધુમાં આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે કે, નિર્માતા અમિત જાનીએ પ્રચાર મેળવવા માટે ઇન્ટરવ્યુ, સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ્સ અને જાહેર નિવેદનોમાં પ્રોજેક્ટને કાળિયાર કેસ અને ગેંગસ્ટર લોરેન્સ બિશ્નોઈ સાથે સ્પષ્ટ રીતે જોડ્યો છે. આ વિવાદ 'કાલા હિરન: ધ બેટલ ફોર લેગસી' નામની ફિલ્મને લગતો છે. સલમાન ખાનનો દાવો છે કે, આ ફિલ્મ તેમના વ્યક્તિત્વ અને પ્રચાર અધિકારોનું ઉલ્લંઘન કરે છે.

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