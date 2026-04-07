મજાક ઉડવા બાબતે રાજપાલના સપોર્ટમાં આવ્યો સલમાન, કોમેડિયને કહ્યું - તમે મોટા ભાઈની જેમ હંમેશાં...
એક એવોર્ડ શોમાં રાજપાલ યાદવ પર થયેલી કોમેન્ટ પછી સલમાન ખાન તેના સમર્થનમાં આગળ આવ્યો. આના રાજપાલે પ્રતિક્રિયા આપી છે.
Published : April 7, 2026 at 5:28 PM IST
હૈદરાબાદ: રાજપાલ યાદવ હાલમાં પોતાની આવનારી ફિલ્મ 'ભૂત બંગલા' અને ચેક બાઉન્સ કેસને લઈને ચર્ચામાં છે. તાજેતરમાં મુંબઈમાં યોજાયેલા એક એવોર્ડ શોમાં હોસ્ટે તેમની સાથે મસ્તી-મજાક કરી. સ્ટેજ પરના એક સેગમેન્ટ દરમિયાન હોસ્ટે રાજપાલના ફાઇનાન્શિયલ કેસનો ઉલ્લેખ કરતા એક ટિપ્પણી કરી, જેના પર એક્ટર સહિત બધા જ લોકો હસી પડ્યા. પરંતુ સોશિયલ મીડિયા પર આ ક્લિપ વાયરલ થયા બાદ, યુઝર્સે આ પ્રકારની સેન્સિટિવ ટિપ્પણીઓની ટીકા કરી. ત્યારબાદ માત્ર યુઝર્સ જ નહીં, પણ સલમાન ખાન પણ રાજપાલના સમર્થનમાં સામે આવ્યો. જોકે, રાજપાલ યાદવે હવે શોના હોસ્ટનો બચાવ કર્યો છે અને પોતાના ફેન્સને તેને ટ્રોલ ન કરવાની વિનંતી કરી છે. સાથે જ ‘ભાઈજાન’નો આભાર પણ માન્યો છે.
રાજપાલ માટે સલમાનનું સમર્થન
7 એપ્રિલે સલમાન ખાને પોતાના X (પૂર્વે ટ્વિટર) હેન્ડલ પર રાજપાલ યાદવના સમર્થનમાં એક નોટ શેર કરી. કૉમેડિયનની એક તસ્વીર શેર કરતા તેણે લખ્યું કે, “રાજપાલ ભાઈ, તમે 30 વર્ષથી કામ કરી રહ્યા છો અને અમે બધા તમને વારંવાર જોયા છીએ કારણ કે તમે તમારું કામ જાણો છો અને એક ખાસ વેલ્યૂ લાવો છો.”
Rajpal bhai aap 30 yrs se kaam kar rahe ho aur hum sabne aapko repeat kiya hai baar baar kyunki aap apna kaam jante ho aur ek value laate ho , kaam toh aapko bohot milega aur issi dollar rate pe milega aur milte rahega . Hakikat yeh hai .— Salman Khan (@BeingSalmanKhan) April 7, 2026
Aur yeh yaad rakhna ke kabhi kabhi flow… pic.twitter.com/CzE86CCYXH
‘દબંગ’ સ્ટાર સલમાન ખાને રાજપાલને મળતી ઑફર્સ વિશે આગળ લખ્યું: “તમને કામ તો ઘણું મળશે અને આ જ ડોલર રેટ પર મળશે અને મળતું રહેશે. હકીકત એ છે અને આ યાદ રાખવાનું કે ક્યારેક ફ્લોમાં કંઈક નીકળી જાય છે. આપવાનું હોય તો દિમાગમાં રાખો અને દિલથી કામ કરો. ડોલર ઉપર હોય કે નીચે, શું ફરક પડે છે—આખરે આપવાનું તો ભારતમાં જ છે.”
રાજપાલે સલમાનનો આભાર માન્યો
આ નિવેદન પર રાજપાલ યાદવે પોતાની પ્રતિક્રિયા આપી. કોમેડિયન-એક્ટરે સલમાનના પોસ્ટને રીપોસ્ટ કરતાં લખ્યું: “સલમાન ખાન ભાઈ, મારા 30 વર્ષના સફરને સરાહવા માટે ખૂબ ખૂબ આભાર. તમે હંમેશા મોટા ભાઈની જેમ માર્ગદર્શન આપતા આવ્યા છો. લવ યુ ભાઈ, નમન.”
.@BeingSalmanKhan Bhai, mere 30 saal ke safar ko sarahne ke liye bahut-bahut shukriya. Aap hamesha ek bade bhai ki tarah raasta dikhate aaye hain. Love you, Bhai, Naman! 😇🙏 https://t.co/ayiRTMVwlj— Rajpal Naurang Yadav (@rajpalofficial) April 7, 2026
ફેન્સને રાજપાલની અપીલ
આ પહેલા રાજપાલ યાદવે એક વિડિયો પણ પોસ્ટ કર્યો હતો, જેમાં તેણે એવોર્ડ શોમાં થયેલી ઘટનાનો ઉલ્લેખ કર્યો. વિડિયોમાં તેણે શોના હોસ્ટ—સીનિયર જર્નાલિસ્ટ અને કોમેડિયન ઝાકિર હુસેનને પોતાનો “નાનો ભાઈ” ગણાવ્યો.
🙏 @saurabhtop #ZakirKhan pic.twitter.com/jPRWjQL9a6— Rajpal Naurang Yadav (@rajpalofficial) April 7, 2026
તેણે જણાવ્યું કે તેણે હંમેશાં તેની ઈઝ્જત કરી છે. તેણે એ પણ જણાવ્યુ કે સીનિયર જર્નલિસ્ટે ઓડિટોરિયમમાં તમામને ઊભા રહીને તેના માટે તાળીઓ વગાડવાનું કહ્યું હતું. અંતે, રાજપાલ યાદવએ સૌને અપીલ કરી કે તેઓ જર્નલિસ્ટ અને ઝાકિર હુસેનને ટ્રોલ ન કરે. તેણે કહ્યું, “તેનું દિલ દુ:ખાવવું એટલે મારું દિલ દુ:ખાવવું.” વિડિયોના અંતે તેણે કહ્યુ: “હું તેમને (જર્નલિસ્ટ) પ્રેમ કરું છું, હું ઝાકિરને પ્રેમ કરું છું, હું તમે બધાને પ્રેમ કરું છું. હું અહીં તમારો કારણથી છું. થેન્ક યુ.”
