ETV Bharat / entertainment

મજાક ઉડવા બાબતે રાજપાલના સપોર્ટમાં આવ્યો સલમાન, કોમેડિયને કહ્યું - તમે મોટા ભાઈની જેમ હંમેશાં...

એક એવોર્ડ શોમાં રાજપાલ યાદવ પર થયેલી કોમેન્ટ પછી સલમાન ખાન તેના સમર્થનમાં આગળ આવ્યો. આના રાજપાલે પ્રતિક્રિયા આપી છે.

author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 7, 2026 at 5:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ: રાજપાલ યાદવ હાલમાં પોતાની આવનારી ફિલ્મ 'ભૂત બંગલા' અને ચેક બાઉન્સ કેસને લઈને ચર્ચામાં છે. તાજેતરમાં મુંબઈમાં યોજાયેલા એક એવોર્ડ શોમાં હોસ્ટે તેમની સાથે મસ્તી-મજાક કરી. સ્ટેજ પરના એક સેગમેન્ટ દરમિયાન હોસ્ટે રાજપાલના ફાઇનાન્શિયલ કેસનો ઉલ્લેખ કરતા એક ટિપ્પણી કરી, જેના પર એક્ટર સહિત બધા જ લોકો હસી પડ્યા. પરંતુ સોશિયલ મીડિયા પર આ ક્લિપ વાયરલ થયા બાદ, યુઝર્સે આ પ્રકારની સેન્સિટિવ ટિપ્પણીઓની ટીકા કરી. ત્યારબાદ માત્ર યુઝર્સ જ નહીં, પણ સલમાન ખાન પણ રાજપાલના સમર્થનમાં સામે આવ્યો. જોકે, રાજપાલ યાદવે હવે શોના હોસ્ટનો બચાવ કર્યો છે અને પોતાના ફેન્સને તેને ટ્રોલ ન કરવાની વિનંતી કરી છે. સાથે જ ‘ભાઈજાન’નો આભાર પણ માન્યો છે.

રાજપાલ માટે સલમાનનું સમર્થન

7 એપ્રિલે સલમાન ખાને પોતાના X (પૂર્વે ટ્વિટર) હેન્ડલ પર રાજપાલ યાદવના સમર્થનમાં એક નોટ શેર કરી. કૉમેડિયનની એક તસ્વીર શેર કરતા તેણે લખ્યું કે, “રાજપાલ ભાઈ, તમે 30 વર્ષથી કામ કરી રહ્યા છો અને અમે બધા તમને વારંવાર જોયા છીએ કારણ કે તમે તમારું કામ જાણો છો અને એક ખાસ વેલ્યૂ લાવો છો.”

‘દબંગ’ સ્ટાર સલમાન ખાને રાજપાલને મળતી ઑફર્સ વિશે આગળ લખ્યું: “તમને કામ તો ઘણું મળશે અને આ જ ડોલર રેટ પર મળશે અને મળતું રહેશે. હકીકત એ છે અને આ યાદ રાખવાનું કે ક્યારેક ફ્લોમાં કંઈક નીકળી જાય છે. આપવાનું હોય તો દિમાગમાં રાખો અને દિલથી કામ કરો. ડોલર ઉપર હોય કે નીચે, શું ફરક પડે છે—આખરે આપવાનું તો ભારતમાં જ છે.”

રાજપાલે સલમાનનો આભાર માન્યો

આ નિવેદન પર રાજપાલ યાદવે પોતાની પ્રતિક્રિયા આપી. કોમેડિયન-એક્ટરે સલમાનના પોસ્ટને રીપોસ્ટ કરતાં લખ્યું: “સલમાન ખાન ભાઈ, મારા 30 વર્ષના સફરને સરાહવા માટે ખૂબ ખૂબ આભાર. તમે હંમેશા મોટા ભાઈની જેમ માર્ગદર્શન આપતા આવ્યા છો. લવ યુ ભાઈ, નમન.”

ફેન્સને રાજપાલની અપીલ

આ પહેલા રાજપાલ યાદવે એક વિડિયો પણ પોસ્ટ કર્યો હતો, જેમાં તેણે એવોર્ડ શોમાં થયેલી ઘટનાનો ઉલ્લેખ કર્યો. વિડિયોમાં તેણે શોના હોસ્ટ—સીનિયર જર્નાલિસ્ટ અને કોમેડિયન ઝાકિર હુસેનને પોતાનો “નાનો ભાઈ” ગણાવ્યો.

તેણે જણાવ્યું કે તેણે હંમેશાં તેની ઈઝ્જત કરી છે. તેણે એ પણ જણાવ્યુ કે સીનિયર જર્નલિસ્ટે ઓડિટોરિયમમાં તમામને ઊભા રહીને તેના માટે તાળીઓ વગાડવાનું કહ્યું હતું. અંતે, રાજપાલ યાદવએ સૌને અપીલ કરી કે તેઓ જર્નલિસ્ટ અને ઝાકિર હુસેનને ટ્રોલ ન કરે. તેણે કહ્યું, “તેનું દિલ દુ:ખાવવું એટલે મારું દિલ દુ:ખાવવું.” વિડિયોના અંતે તેણે કહ્યુ: “હું તેમને (જર્નલિસ્ટ) પ્રેમ કરું છું, હું ઝાકિરને પ્રેમ કરું છું, હું તમે બધાને પ્રેમ કરું છું. હું અહીં તમારો કારણથી છું. થેન્ક યુ.”

TAGGED:

SALMAN KHAN SUPPORT RAJPAL YADAV
RAJPAL YADAV CASE
ZAKIR HUSSAIN
RAJPAL YADAV BHOOT BANGLA
SALMAN KHAN SUPPORT RAJPAL YADAV

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.