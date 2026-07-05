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સલમાન ખાનના ભાઈ સોહેલે 'ધ એલાયન્સ' પર મોટો ખુલાસો કર્યો: પિતા સલીમ સ્વાસ્થ્ય સંકટ દરમિયાન 'સેમી-કોમા'માં જતા રહ્યા હતા

‘ધ એલાયન્સ’માં વાઇલ્ડકાર્ડ કન્ટેસ્ટન્ટ તરીકે જોડાયેલા સોહેલ ખાને પિતા સલીમ ખાનની ગંભીર બીમારી અંગે શોમાં ખુલીને કરી વાત

માતા-પિતાની સાથે સોહેલ ખાન
માતા-પિતાની સાથે સોહેલ ખાન (IANS)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 5, 2026 at 8:09 PM IST

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હૈદરાબાદ: સલમાન ખાનના ભાઈ અને અભિનેતા સોહેલ ખાન તાજેતરમાં રિયાલિટી શો ‘ધ એલાયન્સ’માં વાઇલ્ડકાર્ડ કન્ટેસ્ટન્ટ તરીકે જોડાયા છે. શો દરમિયાન તેમણે પોતાના પિતા અને પ્રખ્યાત સ્ક્રીનરાઇટર સલીમ ખાનની તબિયતને લગતો એક ચોંકાવનારો અને ભાવુક ખુલાસો કર્યો. સોહેલે જણાવ્યું કે થોડા અઠવાડિયા પહેલાં તેમના પિતાને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા ત્યારે તેઓ સેમી-કોમામાં સરી ગયા હતા અને તેમને ગુમાવવાનો ડર સતાવી રહ્યો હતો.

સોહેલ ખાને શોમાં પોતાની લાગણીઓ વ્યક્ત કરતાં કહ્યું, “મારા માતા-પિતા હવે ઘરડા થઈ ગયા છે, જ્યારે મારા બાળકો પાસે સમય છે. મને મારા માતા-પિતાને ખોવાનો ડર લાગે છે. હું મારા બાળકો કરતાં મારા માતા-પિતા સાથે સમય વિતાવવાનું વધુ પસંદ કરું છું.” જ્યારે તેમણે પોતાના પિતાની હોસ્પિટલમાં દાખલ થવાની અને સેમી-કોમાની ઘટના વિશે જણાવ્યું ત્યારે આ વાત વધુ ભાવુક બની ગઈ.

સોહેલે તે દિલ ધ્રુજાવી દેનારી પળને યાદ કરી જેમાં ડોક્ટરોએ તેમને સ્થિતિની ગંભીરતાથી વાકેફ કર્યા હતા. તેમણે કહ્યું, “સાચું કહું તો મને ડર લાગે છે. થોડા અઠવાડિયા પહેલાં જ્યારે મારા પિતા બીમાર પડ્યા અને તેમને હોસ્પિટલમાં ભરતી કરાયા, ત્યારે તેઓ સેમી-કોમામાં ચાલ્યા ગયા હતા. હું એ સમયે હોસ્પિટલમાં જ તેમની સાથે હતો. મારું દિલ બેસી ગયું હતું. ડોક્ટરે કહ્યું કે થઈ શકે છે કે હું તેમને ખોઈ બેસું. મારા માતા-પિતા મારા માટે ખૂબ જ પ્રિય છે. જો પપ્પાને કંઈ થઈ જાય તો મને નથી ખબર કે હું કેવી રીતે સંભાળીશ. મારા માટે મારા માતા-પિતા જ મારી જિંદગી છે, મારું સર્વસ્વ છે.”

શો દરમિયાન એક સામાન્ય જ્ઞાનના કાર્યમાં ભાગ લેતા પહેલાં સોહેલે મજાકિયા અંદાજમાં પોતાના પિતા સાથે વાત કરી અને કોઈપણ ભૂલ-ચૂક માટે પહેલેથી જ માફી માંગી લીધી. વાઇલ્ડકાર્ડ કન્ટેસ્ટન્ટ તરીકે તેઓ ‘વોરિયર્સ’ ટીમમાં જોડાયા, જેમાં કુશલ ટંડન, ડેઝી શાહ અને દેલબાર આર્યા પણ સામેલ હતા. તેમણે આ રિયાલિટી શોના સ્પર્ધાત્મક માહોલમાં સ્થાન મેળવ્યું.

ઉલ્લેખનીય છે કે આ વર્ષની શરૂઆતમાં સલમાન ખાનના પિતા સલીમ ખાનને મુંબઈની લીલાવતી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. લગભગ એક મહિનાની સારવાર બાદ તેમને હોસ્પિટલમાંથી રજા આપવામાં આવી હતી.

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