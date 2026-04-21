'સૈયારા'ની એક્ટ્રેસના દાદાનું નિધન, હૃદયસ્પર્શી તસવીર શેર કરી લખ્યું - મારા જીવનનો એકમાત્ર પ્રેમ
અનિત પડ્ડાએ તેના દાદાનો હાથ પકડી એક હૃદયસ્પર્શી ફોટો શેર કરી પોતાનું દુઃખ વ્યક્ત કર્યું
Published : April 21, 2026 at 4:59 PM IST
હૈદરાબાદ: 'સૈયારા' ફિલ્મથી લોકપ્રિય બનેલી અભિનેત્રી અનિત પડ્ડાના દાદાનું અવસાન થયું છે. અભિનેત્રીએ તેના દાદાનો હાથ પકડેલો હોય તેવો એક ફોટો શેર કરી આ જાણકારી આપી છે. તેણે દાદા નિધન પર શોક પણ વ્યક્ત કર્યો છે. તેણે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક લાગણીસભર પોસ્ટ શેર કરી દાદા યાદ કર્યા અને પોતાના જીવનના એકમાત્ર પ્રેમને ગુમાવવા બદલ તેણે દુઃખ વ્યક્ત કરવામાં આવ્યું છે. અભિનેત્રીએ અગાઉ તેના દાદાને અલ્ઝાઇમર રોગ સામે લડતા હોવાનું કહ્યું હતું, તેણે પોતાની આ પોસ્ટમાં તેમની સાથેના તેના સંબંધને યાદ કર્યો છે.
અનિતે તેની પોસ્ટમાં લખ્યું છે કે, ભલે તે આ દુનિયા છોડી રહ્યા હતા, તે ક્યારેય તેમને ભૂલશે નહીં. મંગળવારે, અનિતે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર તેના દાદાનો હાથ પકડીને એક ફોટો શેર કર્યો. કેપ્શનમાં, તેણે તેના દાદાને યાદ કર્યા, જે અલ્ઝાઇમર રોગ સામે લડી રહ્યા હતા, લખ્યું, "મારા જીવનનો એકમાત્ર પ્રેમ, તમે મને છોડી રહ્યા હતા, પરંતુ તમે ક્યારેય પોતાના 'મખ્ખન'ને ભૂલ્યા નહીં. તમે પ્રેમને પકડી રાખ્યો, ભલે તમે તમારી યાદશક્તિને પકડી નહોતા શકતા."
તેણે આગળ કહ્યું કે, તે તેમની દરેક યાદ અને સાથે વિતાવેલી દરેક ક્ષણને યાદ રાખશે. અભિનેત્રીએ લખ્યું, "હું તમને બંનેને સાચવીને રાખીશ, આપણે સાથે વિતાવેલા દરેક ક્ષણને હું યાદ રાખીશ. હું એક સારી વ્યક્તિ બનીશ. હું તમારા જોક્સ યાદ રાખીશ અને જ્યારે પણ તક મળશે ત્યારે તેનું પુનરાવર્તન કરીશ. હું તમારી દયા અને તમારા પ્રકાશને દરેક અંધારા ઓરડામાં ફેલાવીશ. હું તમારી વાર્તાઓ યાદ રાખીશ અને તે દુનિયાને કહીશ. હું તમારા પ્રેમને યાદ રાખીશ; તમે મને સૌથી શુદ્ધ, સૌથી બિનશરતી પ્રેમ શીખવ્યો. હું તમને યાદ રાખીશ."
તેણે આગળ કહ્યું, "આજે મેં આકાશમાં સૌથી તેજસ્વી તારો જોયો અને મને ખબર પડી કે તમે ક્યાં ગયા છો. હું તમને પ્રેમ કરું છું. હું તમને પ્રેમ કરું છું. હું તમને પ્રેમ કરું છું, દાદા. હું તમને ખૂબ પ્રેમ કરું છું. હંમેશા, સમયની સીમાઓથી આગળ."
જ્યારે અનિત પદ્દાએ અલ્ઝાઈમર સામે લડવા વિશે વાત કરી
"સૈયારા" ફિલ્મમાં અલ્ઝાઈમરના દર્દીની ભૂમિકા ભજવનાર અનિતે એકવાર ખુલાસો કર્યો હતો કે, તેના દાદા આ રોગથી પીડાતા હતા. ગયા વર્ષે એક ઇન્ટરવ્યુમાં, તેણે કહ્યું હતું કે, "મારા દાદાને અલ્ઝાઈમર છે, તેથી આ ફિલ્મ મારા માટે વધુ ભાવનાત્મક હતી. હવે તેમની હાલત એવી છે કે તેમને મોટાભાગની વસ્તુઓ યાદ નથી, પરંતુ મને આ ફિલ્મમાં સંપૂર્ણ વિશ્વાસ હતો કારણ કે તે કહે છે, 'મન ભૂલી જાય છે, પણ હૃદય ક્યારેય ભૂલતું નથી,' અને આ મારા દાદાને સંપૂર્ણપણે લાગુ પડે છે. તેમને મારું નામ યાદ નથી; તેમને મોટાભાગની વસ્તુઓ યાદ નથી, પણ તેઓ મને હીરાપુટ અથવા મખ્ખન કહે છે."
તેણે આગળ જણાવ્યું કે, તેમની છેલ્લી કેટલીક મુલાકાતો દરમિયાન, તેના દાદા તેની હાજરીમાં આરામદાયક અનુભવતા હતા. તેઓ તેણીને પરિચિત માનતા હતા, પરંતુ અલ્ઝાઈમર રોગને કારણે, તેઓ સંપૂર્ણપણે યાદ રાખી શકતા ન હતા કે તે કોણ હતી અથવા શું થઈ રહ્યું હતું. તેણે કહ્યું, "તેથી, જ્યારે મારી ફિલ્મ રિલીઝ થઈ રહી હતી, ત્યારે મને લાગ્યું કે તે મને ઓળખી શકશે નહીં કે મને યાદ પણ નહીં કરે. અને પછી, (કારણ કે તે પથારીવશ હોવાથી થિયેટરમાં જઈ શક્યો ન હતો) મારા માતાપિતાએ તેમને બધા વિડિઓઝ બતાવ્યા; અને તેમણે હસીને કહ્યું 'હીરાપુટ' અને 'મખ્ખન દી ફિલ્મ'; અને તે ખૂબ જ ખાસ ક્ષણ હતી."
જણાવી દઈએ કે, અનિતા પદ્દા આગામી સમયમાં મેડોક ફિલ્મ્સની 'શક્તિ શાલિની'માં જોવા મળશે. વધુમાં, તેની 'સૈયારા'ના કો-એક્ટર અહાન પાંડે સાથેની એક ફિલ્મ પણ પાઈપલાઈનમાં છે.
