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સૈફ અલી ખાન સ્ટેબિંગ કેસ: બૉમ્બે હાઈકોર્ટે આરોપીઓ વિરુદ્ધ ચાર્જ ફ્રેમ કર્યા, ટૂંક સમયમાં ટ્રાયલ શરૂ થશે

કોર્ટે જાન્યુઆરી 2025માં અભિનેતા પર તેમના બાંદ્રા સ્થિત ઘરે થયેલા કથિત હુમલાના સંબંધમાં ફકીર વિરુદ્ધ સત્તાવાર રીતે આરોપો ઘડ્યા છે.

કોર્ટે જાન્યુઆરી 2025માં અભિનેતા પર તેમના બાંદ્રા સ્થિત ઘરે થયેલા કથિત હુમલાના સંબંધમાં ફકીર વિરુદ્ધ સત્તાવાર રીતે આરોપો ઘડ્યા છે.
કોર્ટે જાન્યુઆરી 2025માં અભિનેતા પર તેમના બાંદ્રા સ્થિત ઘરે થયેલા કથિત હુમલાના સંબંધમાં ફકીર વિરુદ્ધ સત્તાવાર રીતે આરોપો ઘડ્યા છે. (IANS)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 15, 2026 at 7:12 PM IST

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હૈદરાબાદ: મુંબઈની એક સેશન્સ કોર્ટે સૈફ અલી ખાન પર ચાકુથી હુમલાના કેસમાં આરોપી શરીફુલ ફકીર વિરુદ્ધ આરોપો ઘડી દીધા છે, જેના કારણે હવે ટ્રાયલ શરૂ થવાનો માર્ગ મોકળો થયો છે. આ કાર્યવાહી શુક્રવાર, 14 ઓગસ્ટે થઈ હતી. કોર્ટે જાન્યુઆરી 2025માં અભિનેતા પર તેમના બાંદ્રા સ્થિત ઘરે થયેલા કથિત હુમલાના સંબંધમાં ફકીર વિરુદ્ધ સત્તાવાર રીતે આરોપો ઘડ્યા છે.

પીટીઆઈના અહેવાલ મુજબ, શુક્રવાર, 14 ઓગસ્ટે અહીંની એક કોર્ટે બાંગ્લાદેશી નાગરિક વિરુદ્ધ આરોપો નક્કી કર્યા હતા, જેને ગયા વર્ષે જાન્યુઆરીમાં અભિનેતા સૈફ અલી ખાનના ઘરે ચાકુથી હુમલો કરવાના આરોપમાં પકડવામાં આવ્યો હતો. એડિશનલ સેશન્સ જજ જી.પી. દેશમુખે આરોપી મોહમ્મદ શરીફુલ ઇસ્લામ (30) વિરુદ્ધ આરોપો નક્કી કર્યા હતા. આરોપીએ પોતાને નિર્દોષ હોવાનું જણાવ્યું હતું.

હવે તેની સામે ભારતીય ન્યાય સંહિતા (BNS)ની સંબંધિત કલમો હેઠળ કેસ ચાલશે. તેમાં લૂંટના પ્રયાસ દરમિયાન ઘાતક હથિયારનો ઉપયોગ કરીને ગંભીર ઈજા પહોંચાડવી, ઘરમાં પરવાનગી વિના પ્રવેશ કરવો, તેમજ ફોરેનર્સ એક્ટ અને પાસપોર્ટ (ભારતમાં પ્રવેશ) નિયમોની સંબંધિત કલમોનો સમાવેશ થાય છે.

ગયા વર્ષે 16 જાન્યુઆરીએ સૈફ અલી ખાનના બાંદ્રા સ્થિત 12મા માળના એપાર્ટમેન્ટમાં એક ઘૂસણખોર પ્રવેશ્યો હતો. આરોપ છે કે તેણે સૈફ પાસેથી 1 કરોડ રૂપિયાની માંગણી પણ કરી હતી. જ્યારે સૈફ જાગ્યા અને દરમિયાનગીરી કરી, ત્યારે ફકીરે તેમના પર ચાકુથી હુમલો કર્યો હતો. સૈફને અનેક ઈજાઓ થઈ હતી અને તેમને લીલાવતી હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં તેમની ઇમરજન્સી સર્જરી કરવામાં આવી હતી. પાંચ દિવસ બાદ અભિનેતાને હોસ્પિટલમાંથી રજા આપવામાં આવી હતી.

પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, ઝપાઝપી બાદ ફકીર ઘરમાંથી ભાગી છૂટવામાં સફળ રહ્યો હતો અને 19 જાન્યુઆરી, 2025ના રોજ તેની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. આ દરમિયાન ફકીરની જામીન અરજી સેશન્સ કોર્ટમાં પેન્ડિંગ છે. તેના વકીલોએ તેની ધરપકડની કાયદેસરતાને પડકારી છે. તેમનો દાવો છે કે પોલીસે તેને ધરપકડના કારણોની નકલ આપી નહોતી. બચાવ પક્ષે દલીલ કરી છે કે આ ચૂકને કારણે ધરપકડ ગેરકાયદેસર બની જાય છે.

હવે આરોપો નક્કી થઈ ગયા હોવાથી કેસ ટ્રાયલ માટે આગળ વધશે, જેમાં ફરિયાદી પક્ષ અને બચાવ પક્ષ પોતાના પુરાવા તથા દલીલો રજૂ કરશે. કોર્ટની કાર્યવાહી ફકીર વિરુદ્ધ લગાવવામાં આવેલા આરોપોની કાયદેસરતા નક્કી કરશે. કેસ આગળ વધી રહ્યો છે ત્યારે સૈફ અલી ખાન પર થયેલા હુમલાની હાઈ-પ્રોફાઇલ પ્રકૃતિને કારણે આ કેસ લોકોનું ધ્યાન ખેંચી રહ્યો છે.

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TAGGED:

SAIF ALI KHAN STABBING CASE
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SALF ALI KHAN
CHARGES FRAME ON ACCUSED
SAIF ALI KHAN STABBING CASE

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