સૈફ અલી ખાનને મળી ધમકી, બાબા સિદ્દીકીના હત્યારાનું ખૂલ્યું નામ, પોલીસ તપાસ શરૂ
બોલિવૂડ અભિનેતા સૈફ અલી ખાનને એવા સમયે ધમકી મળી છે, જ્યારે તેઓ થોડા સમય પહેલા જ મુંબઈમાં પ્રિન્સ વિલિયમ્સને મળ્યા હતા.
Published : November 19, 2026 at 3:31 PM IST
હૈદરાબાદ: બોલિવૂડ અભિનેતા સૈફ અલી ખાનને ધમકી મળી છે. અભિનેતાને આ ધમકી તાજેતરમાં જ મુંબઈમાં ધર્મા પ્રોડક્શન્સ ઓફિસમાં તેમની પત્ની કરીના કપૂર ખાન અને કરણ જોહર સાથે મળ્યા બાદ મળી હતી. અભિનેતાને આ ધમકી બાબા સિદ્દીકી હત્યા કેસમાં વોન્ટેડ ઝીશાન અખ્તર તરફથી મળી હતી. મુંબઈ પોલીસ આ ધમકીની તપાસ કરી રહી છે અને એ નક્કી કરવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે કે, ખરેખર અખ્તરે આ ધમકી આપી હતી કે કોઈ અન્ય તેમના નામનો ઉપયોગ કરી રહ્યું છે.
એક અધિકારીના જણાવ્યા મુજબ, અભિનેતા તુષાર કપૂર અને આયુષ્માન ખુરાનાને પણ અગાઉ ધમકીઓ મળી ચૂકી છે. તે કિસ્સામાં પોલીસે બેંગલુરુના 30 વર્ષીય IIT ગ્રેજ્યુએટ વૈભવ મિશ્રાની ધરપકડ કરી હતી, જેણે કથિત રીતે AIનો ઉપયોગ કરીને ધમકીઓ આપી હતી. અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, મિશ્રાનો કોઈ ગેંગ સાથે કોઈ સંબંધ નથી.
અહેવાલો અનુસાર, પોલીસ ધમકીની તપાસ કરી રહી છે અને તેની સત્યતા ચકાસી રહી છે. તપાસકર્તાઓ એ પણ તપાસ કરી રહ્યા છે કે, શું આ સંદેશનો બાબા સિદ્દીકી હત્યા કેસમાં વોન્ટેડ ઝીશાન અખ્તર સાથે કોઈ સંબંધ છે કે નહીં.
Bollywood actor Saif Ali Khan has reportedly received a threat from Zeeshan Akhtar, a wanted accused in the Baba Siddique murder case. Mumbai Police is investigating the threat and verifying whether it was actually issued by Akhtar or someone impersonating him. An official said that actors Tushar Kapoor and Ayushmann Khurrana had also received threats earlier. In that case, police arrested 30-year-old Vaibhav Mishra, an IIT graduate from Bengaluru, who allegedly used artificial intelligence (AI) to issue threats. The official said Mishra had no links to any gang: Mumbai Police sources— IANS (@ians_india) November 19, 2026
કોણ છે ઝીશાન અખ્તર?
NCP નેતા બાબા સિદ્દીકીની હત્યાના કેસમાં વોન્ટેડ આરોપીઓમાં ઝીશાન અખ્તરનો પણ સમાવેશ થાય છે. ઓક્ટોબર 2024માં મુંબઈના બાંદ્રા વિસ્તારમાં તેમના પુત્ર ઝીશાન સિદ્દીકીની ઓફિસની બહાર બાબા સિદ્દીકીની ગોળી મારીને હત્યા કરવામાં આવી હતી. ખાસ કરીને બાબા સિદ્દીકીના સલમાન ખાન સહિત બોલિવૂડ સેલિબ્રિટીઓ સાથે ગાઢ સંબંધોના લીધે આ હત્યાથી રાજકીય અને મનોરંજન વર્તુળોમાં ખળભળાટ મચી ગયો હતો.
લોરેન્સ બિશ્નોઈ ગેંગની હત્યામાં સંડોવણીને કારણે બોલિવૂડ સેલિબ્રિટીઓને મળી રહેલી ધમકીઓ પર પણ ધ્યાન દોરવામાં આવ્યું છે. મુંબઈ પોલીસે લોરેન્સ બિશ્નોઈને આ કેસનો કથિત માસ્ટરમાઇન્ડ ગણાવ્યો છે, જ્યારે તપાસકર્તાઓ આરોપીઓ અને તેમના સહયોગીઓની ભૂમિકાની તપાસ ચાલુ રાખે છે.
2025માં સૈફ અલી ખાન પર થયો હતો છરીથી હુમલો
સૈફ અલી ખાનના છરીના કેસના લગભગ બે વર્ષ પછી આ નવી ધમકી આવી છે. જાન્યુઆરી 2025માં તેમના બાંદ્રાના ઘરમાં તેમના પર હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. 16 જાન્યુઆરીએ એક ઘુસણખોરે વહેલી સવારે અભિનેતાના ઘરમાં ઘૂસીને તેના પર છરીથી હુમલો કર્યો હતો. સૈફને છ છરાના ઘા થયા હતા, જેમાં કરોડરજ્જુ પાસે ઊંડો ઘા પણ સામેલ હતો, અને તેને લીલાવતી હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યો હતો, જ્યાં તેની તાત્કાલિક સર્જરી કરવામાં આવી હતી.
મુંબઈ પોલીસે બાદમાં મોહમ્મદ શરીફુલ ઇસ્લામ શહઝાદની ધરપકડ કરી હતી, જે એક બાંગ્લાદેશી નાગરિક હતો અને કથિત રીતે ગેરકાયદેસર રીતે ભારતમાં પ્રવેશ્યો હતો અને વિજય દાસ નામથી રહેતો હતો. પોલીસે જણાવ્યું હતું કે આરોપી ચોરીના પ્રયાસ દરમિયાન અભિનેતાના ઘરમાં ઘૂસી ગયો હતો.
આ બોલિવૂડ સ્ટાર્સને પણ મળી ચૂકી છે ધમકીઓ
બોલિવૂડ સેલિબ્રિટીઓ સાથે સંકળાયેલી શ્રેણીબદ્ધ ઘટનાઓ વચ્ચે સૈફને નવો ધમકી આપવામાં આવી છે. સલમાન ખાન સૌથી જાણીતા અભિનેતાઓમાંનો એક છે, જેમને વારંવાર લોરેન્સ બિશ્નોઈ ગેંગ સાથે જોડાયેલા ધમકીઓનો સામનો કરવો પડ્યો છે. એપ્રિલ 2024માં બાંદ્રામાં તેના ગેલેક્સી એપાર્ટમેન્ટના ઘરની બહાર બે મોટરસાઇકલ સવાર માણસોએ ગોળીબાર કર્યો હતો. ગેંગે પાછળથી ગોળીબારની જવાબદારી સ્વીકારી હતી.
થોડા સમય પહેલા ફેબ્રુઆરી 2026માં ફિલ્મ નિર્માતા રોહિત શેટ્ટીના જુહુ સ્થિત ઘરને આગ ચાંપી દેવામાં આવી હતી. મુંબઈ પોલીસે રણવીર સિંહ અને આયુષ શર્મા દ્વારા મળેલી ધમકીઓની પણ તપાસ કરી હતી, તપાસકર્તાઓએ તપાસ કરી હતી કે કેટલાક સંદેશાઓ સાચા હતા કે નકલી ધમકીઓ.
18 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ જુહુમાં મોટરસાઇકલ પર સવાર હુમલાખોરોએ તેમની કાર પર ગોળીબાર કર્યો હતો, જેમાં અભિનેતા ટાઇગર શ્રોફને નિશાન બનાવવામાં આવ્યો હતો. લોરેન્સ બિશ્નોઈ ગેંગના સભ્યો દ્વારા મોકલવામાં આવેલા એક ઓડિયો સંદેશમાં આ હુમલાની જવાબદારી સ્વીકારવામાં આવી હતી. આ ઘટના બાદ, મુંબઈ પોલીસે અનેક બોલિવૂડ સેલિબ્રિટીઓની સુરક્ષા વ્યવસ્થાની તપાસ કરવી પડી હતી.
આ પણ વાંચોઃ