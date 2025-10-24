જાણીતા ગુજરાતી મ્યુઝિક કમ્પોઝર સચિન સંઘવીની ધરપકડ, યુવતીએ લગાવ્યો જાતીય શોષણનો આરોપ
Published : October 24, 2025 at 5:56 PM IST
હૈદરાબાદ: થામા, સ્ત્રી 2, ભેડિયા અને મુંજ્યા જેવી હોરર કોમેડી ફિલ્મોના જાણીતા ગુજરાતી મ્યુઝિક કમ્પોઝર સચિન સંઘવીનો એક ચોંકાવનારો કિસ્સો પ્રકાશમાં આવ્યો છે. સંગીતકારની એક મહિલા પર જાતીય શોષણ કરવા બદલ ધરપકડ કરવામાં આવી છે. પોલીસે જણાવ્યું કે, સચિને તેને સંગીતની તક અને લગ્નનું વચન આપ્યું હતું. પીડિતાની ફરિયાદના આધારે, સચિનની BNSની સંબંધિત કલમો હેઠળ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
પોલીસ અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, મહિલા 20 વર્ષની છે. પીડિતાએ દાવો કર્યો હતો કે તે ફેબ્રુઆરી 2024 માં સચિનના સંપર્કમાં આવી હતી. મહિલાના જણાવ્યા અનુસાર, તેણે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર સંગીતકારનો સંપર્ક કર્યો હતો અને બંનેએ વાતચીત શરૂ કરી હતી.
પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, સચિને વાતચીત દરમિયાન મહિલાને એક સંગીત આલ્બમનું પણ વચન આપ્યું હતું. સચિને મહિલાને તેના સ્ટુડિયોમાં બોલાવી હતી, જ્યાં તેણે લગ્નનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો હતો અને ઘણી વખત તેનું જાતીય શોષણ કર્યું હતું.
પીડિતાએ પોલીસને જણાવ્યું હતું કે, આ વર્તન સતત અને જાણી જોઈને કરવામાં આવ્યું હતું. સંગીતકારની ધરપકડ કર્યા પછી, પોલીસે આ મામલે સંપૂર્ણ તપાસ શરૂ કરી છે. સચિન સંઘવીની પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે. પોલીસે જણાવ્યું છે કે આ કેસમાં કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
તાજેતરમાં રિલીઝ થયેલી ફિલ્મ થમામાં પણ સચિન-જીગરની જોડીનું સંગીત છે. અગાઉ, આ જોડીએ પરમ સુંદરી, મલિક, નાદાનિયાં, વિકી વિદ્યાના વો વાલા વિડિયો, સ્ત્રી 2, મર્ડર મુબારક, તેરી બાતેં મેં ઐસા ઉલ્ઝા જિયા, ફરરે, જરા હટકે ઝરા બચકે, ભેડિયા, દાસવી, ચંદીગઢ પોલીસ, બી. દાનકી, શિબિર પોલીસ, બી. 3D, બાલા, સ્ત્રી, ગોલ્ડ, ભૂમિ, હસીના પાર્કર, રાબતા, હિન્દી મીડિયમ, અ ફ્લાઈંગ જાટ, હીરો, અને એબીસીડી 2 જેવી ફિલ્મોમાં મ્યૂઝિક આપેલું છે.
