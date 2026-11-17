રોબર્ટ પેટિન્સનના રૂપમાં દુનિયાને મળ્યો જેમ્સ બૉન્ડ, ફેન્સે વરસાવ્યો પ્રેમ, ક્રિટિક્સે ઉઠાવ્યા સવાલ
રોબર્ટ પેટિન્સન જેમ્સ બોન્ડ્સની યાદીમાં શામેલ થઈ ગયો છે અને હવે ફેન્સ તેને એક્શન-પેક્ડ અવતારમાં જોવા માટે આતુર છે
Published : November 17, 2026 at 11:05 AM IST
હૈદરાબાદ: રોબર્ટ પેટિન્સનને આગામી જેમ્સ બોન્ડ કાસ્ટ કરવા અંગે ઓનલાઈન અલગ-અલગ મત સામે આવી રહ્યા છે. સપોર્ટર્સે તેની બહુમુખી પ્રતિભા અને 'ટ્વાઇલાઇટ' થી 'ધ બેટમેન' સુધીની તેની કારકિર્દીની પ્રશંસા કરી છે, જ્યારે ક્રિટિક્સે આ નિર્ણયને ખોટો ગણાવી ફગાવી દીધો છે અને પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો છે કે શું એક આઇકોનિક પાત્ર સાથે સંકળાયેલા અભિનેતાએ બીજા પાત્રને ભજવવું જોઈએ.
40 વર્ષીય પેટિન્સન, ડેનિયલ ક્રેગ પછી એજન્ટ 007 ની ભૂમિકા ભજવનાર સાતમો અભિનેતા બનશે. તે 26મી ઑફિશિયલ બોન્ડ ફિલ્મને લીડ કરશે, જેનું નિર્દેશન ડેનિસ વિલેન્યુવે દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે, જે સ્ટીવન નાઈટ દ્વારા લખાયેલ છે અને નિર્માણ એમી પાસ્કલ અને ડેવિડ હેમેન દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે.
Amazon MGM Studios will be releasing the next James Bond film worldwide, only in theaters starring Robert Pattinson, directed by Denis Villeneuve.— prime video IN (@PrimeVideoIN) November 16, 2026
ફેન્સ શું કહે છે?
ઘણા સોશિયલ મીડિયા યુઝર્સે પેટિનસનની પસંદગીનું સ્વાગત કર્યું. એક એક્સ યુઝરે લખ્યું, "રોબર્ટ પેટિનસનને આગામી જેમ્સ બોન્ડ તરીકે મેળવીને હું ખૂબ જ ઉત્સાહિત છું. તે તેની પેઢીના સૌથી બહુમુખી અભિનેતાઓમાંનો એક છે - તે સતત બોલ્ડ, નીડર પસંદગીઓ કરે છે અને તેના અભિનયથી લોકોને આશ્ચર્યચકિત કરે છે."
બીજા યુઝરે પેટિનસનની કારકિર્દીનો ઉલ્લેખ કર્યો, તેની શરૂઆતની નાની ભૂમિકાઓથી લઈને 'ટ્વાઇલાઇટ' ફિલ્મોમાં એડવર્ડ કુલેન તરીકેની ખ્યાતિ સુધી. યુઝરે નોંધ્યું કે પેટિનસન પછીથી નાના, વધુ અપરંપરાગત પ્રોજેક્ટ્સ તરફ વળ્યા, 'ગુડ ટાઇમ' અને 'ધ લાઇટહાઉસ' જેવી ફિલ્મોમાં તેની શ્રેણી દર્શાવી. પોસ્ટમાં બેટમેન તરીકેની તેમની કાસ્ટિંગને લગતી શરૂઆતની શંકાઓને પણ યાદ કરવામાં આવી - એક ભૂમિકા જે આખરે તેના માટે એક મોટી વાપસી હતી.
બીજા યુઝરે ટિપ્પણી કરી, "તે હવે ઇતિહાસમાં બેટમેન અને બોન્ડ બંને તરીકે નોંધાશે - જેમ્સ બોન્ડ." સમાન ઉત્સાહ વ્યક્ત કરતા, બીજા યુઝરે ટિપ્પણી કરી, "રોબર્ટ પેટિનસન બેટમેન અને જેમ્સ બોન્ડ બંને ભૂમિકાઓ ભજવી રહ્યો છે! તે ઉચ્ચ કક્ષાનું કામ છે."
Robert Pattinson and Daniel Craig together last year. Passing the torch? https://t.co/g79igTUi81— Bond Archives (@BondArchives) November 14, 2026
ટીકાકારોએ કાસ્ટિંગ અંગે પ્રશ્નો કેમ ઉઠાવ્યા?
જેમ્સ બોન્ડ તરીકે રોબર્ટ પેટિનસનના વિચારથી દરેક વ્યક્તિ પ્રભાવિત નહોતી. 'X' (ટ્વિટર) પર એક યુઝરે પેટિનસનની પસંદગીને "ખૂબ જ નિરાશાજનક અને અવિચારી" ગણાવી. તેમણે ધ્યાન દોર્યું કે પેટિનસન પહેલેથી જ બેટમેનની ભૂમિકા ભજવી રહ્યા છે, અને સવાલ કર્યો કે એક જ અભિનેતાએ શા માટે અનેક પ્રતિષ્ઠિત પાત્રો ભજવવા જોઈએ?
તે યુઝરે વધુમાં દલીલ કરી કે બોન્ડની ભૂમિકા માટે એવા કલાકારો હોવા જોઈએ જે પ્રમાણમાં અજાણ્યા હોય અને જેઓ તે પાત્ર દ્વારા જ ઓળખ પામે; તેના બદલે, એવા સ્થાપિત ફિલ્મ સ્ટાર્સ ન હોવા જોઈએ જેઓ વર્ષોથી લોકોની નજરમાં રહ્યા છે.
તે યુઝરે લખ્યું, "આ એક આળસુ અને જોખમ ટાળનારી પસંદગી લાગે છે, એક એવું પગલું જે જાણીતા સ્ટારને કાસ્ટ કરીને એમેઝોન માટે જોખમ ઘટાડવાનો પ્રયાસ કરે છે અને આ બરાબર એવો નિર્ણય છે જે 'બ્રોકોલી' (બોન્ડ ફિલ્મોના નિર્માતા પરિવાર) ક્યારેય ન લેત."
Robert Pattinson is James Bond https://t.co/3GulkhblDp— James Bond (@007) November 16, 2026
અભિનેતાની ભૂમિકાની પુષ્ટિ
પેટિનસનના કાસ્ટિંગની જાહેરાત ગયા સોમવારે સત્તાવાર 007 સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ્સ દ્વારા કરવામાં આવી હતી. બપોરે 3:00 વાગ્યે થોડા સમય પહેલા, X અને Instagram પરની બધી પાછલી પોસ્ટ અચાનક દૂર કરવામાં આવી હતી અને તેના સ્થાને સંદેશ મૂકવામાં આવ્યો હતો: "ઓળખની પુષ્ટિ."
આ પછી, એમેઝોન-MGM સ્ટુડિયોએ બોન્ડના સિગ્નેચર ટક્સીડોમાં પેટિનસનને દર્શાવતો ફર્સ્ટ-લૂક ફોટોગ્રાફ બહાર પાડ્યો. સ્ટુડિયોએ જણાવ્યું હતું કે તેની કાસ્ટિંગ "સિનેમાના સૌથી પ્રતિષ્ઠિત પાત્રોમાંના એક માટે એક નવા યુગની શરૂઆત કરશે."
આ પુષ્ટિ વ્યાપક શોધને પગલે થઈ હતી, જે દરમિયાન પેટિનસન આ ભૂમિકા માટે શોર્ટલિસ્ટ કરાયેલા પાંચ અભિનેતાઓમાંના એક હોવાનું કહેવાય છે. જોશ ઓ'કોનોર અને કેલમ ટર્નર પણ દોડમાં હોવાનું કહેવાય છે. પેટિનસનને અનુકૂળ કરાર ઓફર કરવામાં આવ્યો હોવાના અહેવાલો બાદ ગયા શુક્રવારે અટકળો વધુ તીવ્ર બની હતી.
આ ફિલ્મ, જેનું હજુ સુધી શીર્ષક નક્કી નથી, તે એમેઝોન-એમજીએમ સ્ટુડિયો દ્વારા તેના લાંબા સમયથી કાર્યરત બાર્બરા બ્રોકોલી અને માઈકલ જી. વિલ્સન પાસેથી $1 બિલિયનથી વધુના સોદામાં ફ્રેન્ચાઇઝી પર સંપૂર્ણ સર્જનાત્મક નિયંત્રણ અને અધિકારો પ્રાપ્ત કર્યા પછીનો પ્રથમ બોન્ડ પ્રોજેક્ટ હશે.
ડેનિયલ ક્રેગ પછી આગામી જેમ્સ બોન્ડ
ડેનિયલ ક્રેગના સ્થાને હવે પેટિનસન આવ્યો છે. ક્રેગે પાંચ ફિલ્મોમાં જેમ્સ બોન્ડની ભૂમિકા ભજવી હતી, જેનો કાર્યકાળ 2021માં 'નો ટાઈમ ટુ ડાઈ' (No Time to Die) ફિલ્મ સાથે પૂર્ણ થયો. ક્રેગના આ સફરમાં 2012માં રિલીઝ થયેલી ફિલ્મ 'સ્કાયફોલ' (Skyfall) પણ સામેલ હતી, જેણે વિશ્વભરમાં 1.1 અબજ ડોલરની કમાણી કરી હતી.
છેલ્લા બે દાયકામાં, પેટિનસને મોટા સ્ટુડિયો પ્રોડક્શન્સ અને સ્વતંત્ર સિનેમા (independent cinema) એમ બંને ક્ષેત્રોમાં કામ કર્યું છે. ડેવિડ ક્રોનેનબર્ગ, રોબર્ટ એગર્સ અને લિન રામસે જેવા ખ્યાતનામ ફિલ્મ નિર્માતાઓ સાથે કામ કરતા પહેલા, તે 2005માં 'હેરી પોટર એન્ડ ધ ગોબ્લેટ ઓફ ફાયર' અને 'ટ્વાઈલાઈટ' શ્રેણી દ્વારા લોકપ્રિય બન્યો હતો.
ત્યારબાદ, 2022માં તેણે મેટ રીવ્સની ફિલ્મ 'ધ બેટમેન' માં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. તાજેતરમાં જ પેટિનસન ક્રિસ્ટોફર નોલાનની ભવ્ય ફિલ્મ 'ધ ઓડિસી'માં જોવા મળ્યો હતો, અને તે 2028માં આવનારી મેટ રીવ્સની સુપરહીરો ફિલ્મ 'ધ બેટમેન 2'માં પણ જોવા મળશે.
'બોન્ડ'ની યાદીમાં સામેલ
પેટિનસન હવે સત્તાવાર રીતે પડદા પર 1962માં 'ડૉ. નો' ફિલ્મમાં સીન કોનેરીથી શરૂ થયેલી બોન્ડ સિરીઝમાં જેમ્સ બોન્ડની ભૂમિકા ભજવનારા કલાકારોની હરોળમાં જોડાઈ ગયો છે, ત્યારબાદ જ્યોર્જ લેઝનબી, રોજર મૂર, ટિમોથી ડાલ્ટન, પિયર્સ બ્રોસનન અને ડેનિયલ ક્રેગે આ પ્રતિષ્ઠિત ભૂમિકા ભજવી હતી. 'બોન્ડ' ફ્રેન્ચાઈઝીએ વિશ્વભરમાં કુલ 7.8 અબજ ડોલરની કમાણી કરી છે, જે તેને ઈતિહાસની પાંચમી સૌથી વધુ કમાણી કરનારી ફિલ્મ શ્રેણી બનાવે છે.
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