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ગુજરાતી સંગીતનો સૂર આથમ્યો: પ્રખ્યાત સંગીતકાર ગૌરાંગ વ્યાસના અવસાનથી કલાજગતમાં ઘેરા શોકની કાળી ડિબંગ છાયા

100થી ફિલ્મોમાં ગીતો અને અસંખ્ય યાદગાર ગરબાને સંગીતબદ્ધ કરનાર દિગ્ગજની વિદાય પર કલાજગતે શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરી

100થી ફિલ્મોમાં ગીતો અને અસંખ્ય યાદગાર ગરબાને સંગીતબદ્ધ કરનાર દિગ્ગજની વિદાય પર કલાજગતે શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરી
100થી ફિલ્મોમાં ગીતો અને અસંખ્ય યાદગાર ગરબાને સંગીતબદ્ધ કરનાર દિગ્ગજની વિદાય પર કલાજગતે શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરી (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 3, 2026 at 4:30 PM IST

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અમદાવાદ: ગુજરાતી સુગમ અને સિને સંગીતને નવી ઊંચાઈઓ પર લઈ જનાર દિગ્ગજ સંગીતકાર ગૌરાંગ વ્યાસનું અવસાન થતાં આખું કલાજગત ઘેરા શોકમાં ડૂબી ગયું. સંગીત માર્તંડ પંડિત અવિનાશ વ્યાસના વારસાને આગળ ધપાવીને ગુજરાતને ‘ગુંજતું’ કરનાર ગૌરાંગભાઈની વિદાયથી ગુજરાતી સંગીત ક્ષેત્રે એક ક્યારેય ન પુરાય તેવી મોટી ખોટ પડી છે. 100થી વધુ ફિલ્મો અને અસંખ્ય યાદગાર ગરબાઓ તથા ગીતો આપનાર આ મહાન કલાકારની વિદાયથી સંગીતપ્રેમીઓમાં ખાલીપો વ્યાપી ગયો છે.

દિગ્ગજ કલાકારો અને સ્વજનો દ્વારા ભાવાંજલિ

ગૌરાંગ વ્યાસની નમ્રતા, તેમની અદ્ભુત સંગીત સૂઝ અને કલાકારો પાસે સહજતાથી કામ લેવાની શૈલીને યાદ કરીને વિવિધ ક્ષેત્રના મહાનુભાવોએ તેમને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પી છે:

100થી ફિલ્મોમાં ગીતો અને અસંખ્ય યાદગાર ગરબાને સંગીતબદ્ધ કરનાર દિગ્ગજની વિદાય પર કલાજગતે શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરી (ETV Bharat Gujarat)

"પિતા અવિનાશભાઈએ ગુજરાતને ગાતું કર્યું અને પુત્ર ગૌરાંગભાઈએ તે પરંપરા આગળ વધારી. 'લાખો ફુલાણી'ના મણિયારોથી પ્રફુલ દવેને પહેલી તક આપવાથી લઈને પરેશ રાવલની પ્રથમ ફિલ્મ 'નસીબની બલિહારી'ના 'સાવરિયો' ગીત સુધી, તેમણે 100થી વધુ ફિલ્મોમાં સંગીત આપ્યું. આજે આપણે એક દિગ્ગજ સંગીતકાર ગુમાવ્યા છે." - અભિલાષ ઘોડા (ફિલ્મ નિર્માતા):

"અવિનાશ વ્યાસ જો પેજ-૩ આવૃત્તિ હતા, તો ગૌરાંગ વ્યાસ દરેક સમયની 'જેન ઝી' (Gen Z) આવૃત્તિ હતા. તેઓ 'સાવરિયો' પણ આપે અને 'માડી તારા મંદિરીયામાં ઘંટારવ થાય' કે 'માં તારો ગરબો ઝાકમઝોળ' જેવા લોકપ્રિય ગરબા પણ આપે. લતા મંગેશકર, આશા ભોંસલે, મહેન્દ્ર કપૂર અને કિશોર કુમાર જેવા બોલિવૂડના મહાન ગાયકો પાસે ગુજરાતી ગીતો ગવડાવવામાં તેમનો સિંહફાળો રહ્યો છે. - અંકિત ત્રિવેદી (કવિ)

તેઓ પરિવાર માટે અત્યંત પ્રેમાળ સ્વજન હતા. મુંબઈથી આવ્યા પછી હોસ્ટેલમાં રહેતા સમયે તેમણે મને ખૂબ પ્રેમથી સાચવ્યો હતો. તેમની સાથે ક્યારેય ઉંમરનો તફાવત અનુભવાયો નથી - રાજેશ ભટ્ટ (ભાણેજ)

અમારી સંગીતની કારકિર્દીમાં ગૌરાંગભાઈનો મોટો હાથ હતો. રમતાં રમતાં કામ કરવું અને કલાકારની મર્યાદા જાણીને તેની પાસેથી શ્રેષ્ઠ કામ કઢાવવું તે તેમની ખાસિયત હતી. અવિનાશભાઈએ ગુજરાતને ગાતું કર્યું, તો ગૌરાંગભાઈએ ગુજરાતને ગુંજતું કર્યું છે." - સૌમિલ મુન્શી (સંગીતકાર)

સુવર્ણ યુગનો અંત
ગૌરાંગ વ્યાસે માત્ર ફિલ્મી સંગીત જ નહીં, પરંતુ 'હું તુ તુ તુ...' જેવી યાદગાર સિગ્નેચર ટ્યુન્સ આપીને દરેક ગુજરાતીના દિલમાં સ્થાન બનાવ્યું હતું. પીઢીઓ સુધી યાદ રહે તેવું સંગીત આપીને તેઓ ભલે સશરીરે આપણી વચ્ચેથી વિદાય થઈ ગયા હોય, પણ તેમણે સર્જેલા અમર સ્વરો અને સુરાવલીઓ દ્વારા તેઓ હંમેશાં સંગીતપ્રેમીઓના હૃદયમાં જીવંત રહેશે.

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