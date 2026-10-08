બોલિવૂડના જાણીતા અભિનેતા નાના પાટેકરનું 75 વર્ષની વયે હાર્ટ એટેકથી નિધન
પ્રખ્યાત અભિનેતા નાના પાટેકરનું ગોવા સ્થિત તેમના નિવાસસ્થાને 75 વર્ષની વયે અવસાન થયું.
Published : October 8, 2026 at 7:49 AM IST|
Updated : October 8, 2026 at 8:11 AM IST
મુંબઈ: બોલિવૂડના જાણીતા એક્ટર નાના પાટેકરનું 75 વર્ષની વયે હ્રદય રોગના હુમલાથી નિધન થયું છે. સમાચાર એજન્સી ANI દ્વારા X પર પોસ્ટ કરીને આ અંગે જાણકારી આપવામાં આવી છે. જે મુજબ આજે સવારે 5.20 વાગ્યે તેમના ઘર પર અભિનેતાનું હાર્ટ એટેકથી નિધન થયું છે.
હિન્દી અને મરાઠી સિનેમામાં પોતાની શક્તિશાળી અભિનય ક્ષમતા માટે જાણીતા આ ખ્યાતનામ અભિનેતા ગોવાના ડોના પાઉલા સ્થિત તેમના નિવાસસ્થાને બેભાન અવસ્થામાં મળી આવ્યા હતા અને તેમને તાત્કાલિક હોસ્પિટલ લઈ જવામાં આવ્યા હતા. અહેવાલો અનુસાર, હોસ્પિટલ પહોંચાડ્યા બાદ તેમને મૃત જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા.
दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का आज सुबह 5:20 बजे उनके घर पर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। लगातार 45 मिनट तक CPR देने के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। एक मेडिको-लीगल केस (MLC) दर्ज किया गया है और पोस्टमार्टम किया जाएगा: डॉ. शेखर सालकर, प्रमुख, ऑन्कोलॉजी विभाग, मणिपाल अस्पताल https://t.co/nBmoNknR1Z— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 8, 2026
સતત 45 મિનિટ સુધી CPR આપવા છતાં તેમને બચાવી શકાયા નહીં. આ અંગે મેડિકો-લીગલ કેસ (MLC) નોંધવામાં આવ્યો છે અને પોસ્ટ-મોર્ટમ કરવામાં આવશે: ડૉ. શેખર સાલકર, વડા, ઓન્કોલોજી વિભાગ, મણિપાલ હોસ્પિટલ.
1 જાન્યુઆરી, 1951ના રોજ વિશ્વનાથ પાટેકર તરીકે જન્મેલા નાના પાટેકરે અભિનેતા, ફિલ્મ નિર્માતા અને લેખક તરીકે એક વિશિષ્ટ કારકિર્દી ઘડી હતી. તેઓ પડદા પરની તેમની પ્રભાવશાળી ઉપસ્થિતિ, સંવાદો બોલવાની આગવી શૈલી અને વિવિધ પ્રકારના પાત્રો ભજવવાની ક્ષમતા માટે જાણીતા હતા.
જણાવી દઈએ કે, નાના પાટેકરે 1978માં 'ગમન' ફિલ્મથી હિન્દી સિનેમામાં પદાર્પણ કર્યું હતું અને આગળ જતાં તેઓ પોતાની પેઢીના સૌથી આદરણીય કલાકારોમાંના એક બન્યા. નાનાને 'સલામ બોમ્બે!' અને 'પરિંદા' જેવી ફિલ્મોથી મોટી સફળતા મળી. ત્યારબાદ તેમણે 'અંગાર', 'તિરંગા', 'ક્રાંતિવીર', 'અગ્નિ સાક્ષી', 'ખામોશી: ધ મ્યુઝિકલ', 'યશવંત', 'અબ તક છપ્પન', 'અપહરણ' અને 'રાજનીતિ' જેવી ફિલ્મોમાં શક્તિશાળી અભિનય રજૂ કર્યો.
આ દિગ્ગજ અભિનેતા મરાઠી સિનેમા અને થિયેટરમાં કરેલા કામ માટે પણ એટલા જ જાણીતા હતા. તેમણે ફિલ્મ નિર્માણના ક્ષેત્રમાં પણ ઝંપલાવ્યું અને 1991માં 'પ્રહાર: ધ ફાઈનલ અટેક' દ્વારા દિગ્દર્શક તરીકેની શરૂઆત કરી. 'વેલકમ' ફ્રેન્ચાઇઝીમાં 'ઉદય શેટ્ટી' તરીકેની તેમની ભૂમિકા ખૂબ જ લોકપ્રિય બની હતી, ખાસ કરીને યુવા પેઢીના દર્શકોમાં. તેમની અન્ય નોંધપાત્ર ફિલ્મોમાં 'રાજુ બન ગયા જેન્ટલમેન', 'વજૂદ', 'હૂ તૂ તૂ', 'ગેંગ', 'દીવાનગી', 'ભૂત', 'વેલકમ', 'વેલકમ બેક', 'નટસમ્રાટ' અને 'ધ વેક્સિન વોર' વગેરેનો સમાવેશ થાય છે.
નાનાને સિનેમા અને કલા ક્ષેત્રે આપેલા યોગદાન બદલ 2013માં 'પદ્મશ્રી' પુરસ્કારથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા. તેમની શાનદાર કારકિર્દી દરમિયાન, તેમણે ત્રણ રાષ્ટ્રીય ફિલ્મ પુરસ્કારો અને અન્ય ઘણા પ્રતિષ્ઠિત સન્માનો જીત્યા હતા. સિનેમા ઉપરાંત, તેઓ સામાજિક કાર્યો સાથે જોડાયેલા રહેવા માટે પણ જાણીતા હતા. ખાસ કરીને ખેડૂતો અને કૃષિ સંકટથી પ્રભાવિત પરિવારોને મદદ કરવાના તેમના પ્રયાસો નોંધપાત્ર રહ્યા છે. ફિલ્મ ઉદ્યોગના સૌથી જાણીતા ચહેરાઓમાંથી એક હોવા છતાં, તેમણે પોતાનું અંગત જીવન પ્રમાણમાં ખાનગી રાખ્યું હતું.
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