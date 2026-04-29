ઈરફાન ખાન ડેથ એનિવર્સરી: એ સ્ટાર, જેની ફિલ્મોએ કરી હજારો કરોડોની કમાણી, પાછળ રહી ગયા બોલિવૂડના તમામ સ્ટાર્સ

29 એપ્રિલે ઈરફાન ખાનને દુનિયા છોડ્યાને છ વર્ષ થઈ ગયા, તેઓ આજે પણ તેમના અભિનય અને વ્યક્તિત્વને કારણે લોકોના દિલોમાં વસેલા છે

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 29, 2026 at 3:38 PM IST

હૈદરાબાદ: દિવંગત ઈરફાન ખાન એક શાનદાર એક્ટર હતા તેમાં કોઈ જ બેમત નથી. તેમણે બોલિવૂડથી લઈને હોલિવૂડ ફિલ્મોમાં પોતાની આગવી છાપ છોડી હતી. બહુ ઓછા સમયમાં ઈરફાને પોતાની આદાકારી ન માત્ર દર્શકોને એન્ટરટેઈન કર્યા પરંતુ સિનેમાના અનેક સ્ટાર્સ તેમનાથી ઈમ્પ્રેસ થયા. તેમની કેટલીક એવી ફિલ્મો પણ છે જેણે દુનિયાભરમાં હજારો કરોડો રૂપિયાની કમાણી કરી. પણ ઈન્ડસ્ટ્રીમાં ત્યારે સન્નાટો પ્રસરી ગયો જ્યારે 29 એપ્રિલ 2020ના રોજ બીમારીને કારણે તેમનું નિધન થઈ ગયું. આ કોરોનાનો સમય હતો, જ્યારે આખી દુનિયા પોતાના ઘરોમાં કેદ હતી ત્યારે ઈરફાન દુનિયાને અલવિદા કહી ગયા. સેલેબ્સ અને ફેન્સે ઈરફાનને ઘરે રહીને જ ભીની આંખોએ શ્રદ્ધાંજલિ આપી. આજે ઈરફાને દુનિયા છોડ્યાને છ વર્ષ થઈ ગયા.

ઈરફાન ખાન અને હોલિવૂડ કનેક્શન

ઈરફાને પોતાના કરિયરમાં ઘણી હોલિવૂડ ફિલ્મોમાં કામ કર્યું હતું. જે ફિલ્મોમાં તેમણે કામ કર્યું હતું તેમની કમાણી શાહરુખ ખાન, સલમાન ખાન અને રણવીર સિંહની ફિલ્મો કરતા પણ ક્યાંય વધુ છે. બોલિવૂડમાં કામ કરવાની સાથે-સાથે ઈરફાને હોલિવૂડમાં પણ પોતાની અભિનય ક્ષમતા પૂરવાર કરી હતી. 2015માં આવેલી 'જુરાસિક વર્લ્ડ'એ વર્લ્ડવાઈડ 10 હજાર કરોડથી બધુનો બિઝનેસ કર્યો હતો. બીજી તરફ 'ધ અમેઝિંગ સ્પાઈડર મેન'એ પણ આશરે 7 હજાર કરોડથી વધુનો વેપાર કર્યો હતો. આ ફિલ્મોમાં ઈરફાનના સીન્સ ભલે ઓછા હતા પણ કામ દમદાર હતું. ઈરફાનને કારણે આ ફિલ્મોએ ભારતમાં તગડી કમાણી કરી હતી. આ ઉપરાંત તેમણે તેમણે 'લાઈફ ઑફ પાઈ' અને 'ઈન્ફર્નો' જેવી ફિલ્મોમાં પણ કામ કર્યું હતું.

સંઘર્ષભર્યું રહ્યું કરિયર

ઈરફાન ખાન ફિલ્મ ઈન્ડસ્ટ્રી માટે નવા હતા, તેમની પાસે કોઈ ફિલ્મ બેકગ્રાઉન્ડ નહોતું. તે જયપુરના એક સાધારણ પરિવારમાં જન્મ્યા હતા. તેઓ ઘરે-ઘરે જઈને AC, કૂલર, પંખા વગેરે રિપેર કરતા હતા. એકવાર તેઓ રાજેશ ખન્નાના ઘરે પણ AC રિપેર કરવા ગયા હતા. મુંબઈમાં રહેતી વખતે તેમને એક્ટિંગની શોખ જાગ્યો, તેમણે દિલ્હી નેશનલ સ્કૂલ ઑફ ડ્રામામાંથી એક્ટિંગ શીખી. ત્યારબાદ ટીવીમાં નાના-મોટા શો કરતા રહ્યા અને ધીમે-ધીમે બોલિવૂડ સુધી પહોંચી ગયા. 1988માં તેમણે મીરાં નાયરની 'સલામ બૉમ્બે'માં એક લેટર રાઈટરનો રોલ કર્યો હતો. ત્યારબાદ તેમને એક બાદ એક ફિલ્મો મળતી ગઈ.

ઈરફાનની મસ્ટ વૉચ ફિલ્મો

આમ તો ઈરફાને ઘણી શાનદાર ફિલ્મો કરી છે પરંતુ તમે તેમનું ઉત્તમોત્તમ કામ જોવા માગો છો તો તેમની 'મકબૂલ', 'લાઈફ ઈન અ મેટ્રો', 'મુંબઈ મેરી જાન', 'બિલ્લૂ', 'પાન સિંહ તોમર', 'પીકૂ', 'મદારી' જેવી ફિલ્મો મિસ ન કરતા. ઈરફાન છેલ્લીવાર 'મર્ડર એટ તિસરી મંજિલ 302'માં જોવા મળ્યા હતા, જે તેમના નિધન બાદ 2021માં રિલીઝ થઈ હતી. ઈરફાનને ભાવભીની શ્રદ્ધાંજલિ.

