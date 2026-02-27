ઇન્સ્ટાગ્રામ પર હાહાકાર, રશ્મિકા-વિજયના લગ્નના ફોટાને 3 કલાકમાં 3 કરોડ લાઈક્સ
લાઈક્સની લાઈન લાગી, વિજય-રશ્મિકાના લગ્નના ફોટાએ તોડ્યા વિરુષ્કા અને આલિયા-રણબીરના રેકોર્ડને તોડ્યો
Published : February 27, 2026 at 1:55 PM IST
હૈદરાબાદ: વિજય દેવેરાકોંડા અને રશ્મિકા મંડન્નાએ ગુરુવારે ઉદયપુરમાં તેમના પરંપરાગત લગ્નના ફોટા શેર કર્યા, અને માત્ર ત્રણ કલાકમાં, તેમની પોસ્ટને 29.9 મિલિયન લાઈક્સ મળ્યા. વિજયની પોસ્ટને 13.6 મિલિયન લાઈક્સ મળ્યા, જ્યારે રશ્મિકાને 16.3 મિલિયન લાઈક્સ મળ્યા. આ સાથે, આ કપલે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર સૌથી વધુ લાઈક્સ મેળવનારા ભારતીય સેલિબ્રિટી લગ્નના ફોટાનો નવો રેકોર્ડ બનાવ્યો.
કયા કપલના નામે સૌથી વધુ લાઈક્સનો રેકોર્ડ હતો?
અત્યાર સુધી, ભારતીય સેલિબ્રિટી લગ્નના ફોટાને સૌથી વધુ પસંદ કરવાનો રેકોર્ડ કિયારા અડવાણી અને સિદ્ધાર્થ મલ્હોત્રાના નામે હતો. તેમના લગ્નના ફોટાને મળીને 27.5 મિલિયનથી વધુ લાઈક્સ મળ્યા હતા, જેમાં કિયારાના પ્રખ્યાત "પરમાનેંટ બુકિંગ" ફોટાને 15.7 મિલિયન લાઈક્સ મળ્યા હતા, જ્યારે સિદ્ધાર્થની પોસ્ટને 11.8 મિલિયન લાઈક્સ મળ્યા હતા.
ચાહકોએ પણ આ કપલ્સ પર પ્રેમ વરસાવ્યો
ઘણા સેલિબ્રિટી કપલ્સે પહેલા પણ ઓનલાઈન ધૂમ મચાવી છે. આલિયા ભટ્ટ અને રણબીર કપૂરના ફોટાને 14 મિલિયનથી વધુ લાઈક્સ મળ્યા છે, જ્યારે કેટરિના કૈફ અને વિકી કૌશલના ફોટાને 12.6 મિલિયનથી વધુ લાઈક્સ મળ્યા છે. આથિયા શેટ્ટી અને કેએલ રાહુલના લગ્નના ફોટાને 8.3 મિલિયન લાઈક્સ મળ્યા છે, અને અનુષ્કા શર્મા અને વિરાટ કોહલીના લગ્નના ફોટાને લગભગ 7.8 મિલિયન લાઈક્સ મળ્યા છે. પરંતુ વિજય અને રશ્મિકાના ફોટાઓએ હવે તે બધાને પાછળ છોડીને નવો રેકોર્ડ બનાવ્યો છે .
આ કપલના લગ્ન કોઈ પરીકથાથી ઓછા નહોતા લાગતા. રશ્મિકાએ અનામિકા ખન્ના દ્વારા ડિઝાઇન કરાયેલી ડાર્ક લાલ રંગની બોર્ડરવાળી સુંદર રસ્ટ સાડી પહેરી હતી. વિજય હાથીદાંતની ધોતી અને સિંદૂરી અંગવસ્ત્રમમાં ખૂબ જ સુંદર દેખાતો હતો. આ પ્રસંગ ખાનગી હતો, જેમાં ફક્ત નજીકના પરિવાર અને મિત્રો જ હાજર રહ્યા હતા.
જોકે, ફક્ત ફોટા જ હૃદયસ્પર્શી નહોતા, પણ કેપ્શન પણ હતા. વિજયે એક ભાવનાત્મક પોસ્ટ લખી જે તેની ડાયરીના એક પાના જેવી લાગતી હતી. તેણે લખ્યું હતું કે તે કેવી રીતે નાના, રોજની પળોમાં - રાત્રિભોજન, વર્કઆઉટ્સ અને શાંત સાંજમાં રશ્મિકાને યાદ કરતો હતો. "તેથી, મેં મારા બેસ્ટ ફ્રેન્ડને મારી પત્ની બનાવી," તેણે લખ્યું, અને લગ્નની તારીખ અને હસતાં ઇમોજી સાથે પોસ્ટનો અંત કર્યો.
રશ્મિકાનું કેપ્શન પણ એટલું જ ભાવનાત્મક હતું. તેણીએ ગર્વથી તેમનો પરિચય "મારા પતિ, શ્રી વિજય દેવેરાકોંડા" તરીકે કરાવ્યો. તેણીએ તેમને એવા વ્યક્તિ તરીકે વર્ણવ્યા જેમણે તેણીને સાચા પ્રેમ અને શાંતિનો અર્થ શીખવ્યો. તેણીએ લખ્યું કે તેણીનું જીવન, સંઘર્ષો અને સિદ્ધિઓ હવે વધુ અર્થપૂર્ણ બની ગયા છે કારણ કે તે તેની સાથે છે. તેણીએ ઉત્સાહથી લખ્યું, "ચાલો સાથે મળીને શ્રેષ્ઠ જીવન જીવીએ."
ફેન્સે પણ કોમેન્ટ બોક્સમાં કોમેન્ટનો વરસાદ વરસાવ્યો. ફિલ્મ ઉદ્યોગ તરફથી પણ લગ્નને હાર્દિક અભિનંદન મળ્યા. કરણ જોહરે લખ્યું, "તમને બંનેને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન!! તમને બધી શુભકામનાઓ અને ખુશીઓ!! પ્રેમ અને આશીર્વાદ." કૃતિ સેનને એક ભાવનાત્મક સંદેશ શેર કરતા કહ્યું, "આ તસવીરમાં ખૂબ જ પ્રેમ અને આનંદ છે! તમારા બંનેનું જીવન સુંદર યાદોથી ભરેલું રહે." તેણીએ રશ્મિકાને અત્યાર સુધી મળેલા સૌથી પ્રેમાળ લોકોમાંની એક ગણાવી.
સામંથા રૂથ પ્રભુએ તેમના ફોટા ફરીથી શેર કર્યા અને કપલને અભિનંદન આપ્યા. આયુષ્માન ખુરાનાએ કોમેન્ટ કરી, "ખુબ-ખુબ શુભકામનાઓ ફ્રેન્ડ્સ" અનન્યા પાંડે, નેહા ધૂપિયા, ઈશાન ખટ્ટર, વિજય વર્મા, દિયા મિર્ઝા અને વિદ્યા બાલન જેવી અન્ય હસ્તીઓએ પણ તેમનો પ્રેમ મોકલ્યો.