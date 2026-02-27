ETV Bharat / entertainment

લગ્ન પછી રશ્મિકા-વિજયની પહેલી ઝલક, ચાહકો પર પ્રેમ લૂંટાવ્યો, નવપરિણિત યુગલે PM મોદીને રિસેપ્શનમાં કર્યા આમંત્રિત

રશ્મિકા મંદાન્ના અને વિજય દેવરકોંડા, જેમણે તાજેતરમાં એક ખાનગી સમારોહમાં લગ્ન કર્યા છે, તેણે હવે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને હૈદરાબાદમાં તેમના લગ્ન સમારોહમાં વ્યક્તિગત આમંત્રણ આપ્યું.

લગ્ન પછીની રશ્મિકા-વિજયની પહેલી ઝલક
લગ્ન પછીની રશ્મિકા-વિજયની પહેલી ઝલક (ANI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 27, 2026 at 4:30 PM IST

હૈદરાબાદ: રશ્મિકા મંદાન્ના અને વિજય દેવરકોંડા, જેમણે તાજેતરમાં એક ખાનગી સમારોહમાં લગ્ન કર્યા છે, તેણે હવે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને હૈદરાબાદમાં તેમના લગ્ન સમારોહ માટે વ્યક્તિગત આમંત્રણ આપ્યું છે. વડાપ્રધાન સાથે મુલાકાત કરતા આ કપલના ફોટા સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યા છે. તેવામાં, હવે PM મોદીને આમંત્રિત કર્યા પછી કપલની પહેલી ઝલક સામે આવી છે. અહીં રશ્મિકા લાલ રંગના ડ્રેસમાં અને વિજય ક્રીમ કોસ્ચ્યુમમાં જોવા મળ્યા. કપલે પોતાના ચાહકોને ફ્લાઈંગ કિસ પણ આપી હતી.

રશ્મિકા અને વિજયે 26 ફેબ્રુઆરી, 2026ના રોજ ઉદયપુરમાં અંગત મિત્રો અને પરિવારના સભ્યોની હાજરીમાં લગ્ન કરી લીધા હતા. આ ખાનગી લગ્ન પછી, હવે આ કપલ 4 માર્ચ, 2026ના રોજ હૈદરાબાદમાં એક ભવ્ય રિસેપ્શનની તૈયારી કરી રહ્યું છે.

તાજેતરમાં સામે આવેલા ફોટામાં રશ્મિકા અને વિજય વડાપ્રધાન મોદી સાથે સૌહાર્દપૂર્ણ રીતે વાતચીત કરતા જોવા મળી રહ્યા છે. દંપતીએ સન્માનના પ્રતીક તરીકે તેમને શાલ ભેટ કરી અને તેમને પોતાના રિસેપ્શનમાં આમંત્રિત કર્યા. આ મુલાકાત વડાપ્રધાન દ્વારા લગ્ન પહેલા પરિવારોને લખેલા ભાવુક પત્રના થોડા જ દિવસો બાદ થઈ છે.

પોતાના પત્રમાં વડાપ્રધાન મોદીએ લખ્યું, 'શ્રીમતી માધવી અને શ્રી ગોવર્ધન રાવ દેવરકોંડા જી, વિજય અને રશ્મિકાના લગ્ન સમારોહમાં તમારું આમંત્રણ પામીને મને અત્યંત પ્રસન્નતા થઈ રહી છે. આ લગ્ન સમારોહ 26 ફેબ્રુઆરી 2026ના રોજ યોજાશે. દેવરકોંડા અને મંદાન્ના પરિવારોને આ હાર્દિક અને શુભ અવસર પર હાર્દિક અભિનંદન. આ વિજય અને રશ્મિકાના જીવનમાં એક નવા, સુંદર અધ્યાયની શરૂઆત છે.

પત્રમાં આગળ લખ્યું હતું, 'વિજય અને રશ્મિકા બંને ફિલ્મોમાં સ્ક્રિપ્ટ લખવા માટે નવા નથી, પરંતુ તેમના વાસ્તવિક જીવનનો આ દૈવી રીતે રચાયેલો અધ્યાય, જે પ્રેમ અને સ્નેહથી ભરેલો છે, ચોક્કસપણે તેમના દ્વારા સિલ્વર સ્ક્રીન પર રચાયેલા જાદુને પણ માત આપે છે. આવનારા દિવસો, મહિના અને વર્ષ તેમના સહિયારા સપનાઓ અને તેમની પૂર્તિથી ભરેલા હોય. પ્રેમ અને સમજદારીથી, તેઓ જવાબદારીઓ વહેંચે, એકબીજાની ખામીઓ સ્વીકારે, એકબીજાની ખૂબીઓમાંથી શીખે અને સાચા સાથી બનીને જીવનની યાત્રા કરે. આ શુભ અવસર પર કપલ અને તેમના પરિવારોને મારી શુભકામનાઓ. સાદર, નરેન્દ્ર મોદી.'

વડાપ્રધાનને મળ્યા પહેલા, દંપતિએ કેન્દ્રીય ગૃહ પ્રધાન અમિત શાહને પણ મળીને રિસેપ્શનમાં આમંત્રિત કર્યા હતા. શાહ સાથેની તેમની મુલાકાતના ફોટા પણ અગાઉ વાયરલ થઈ ચૂક્યા હતા. સમાચાર મુજબ, તેમણે લગ્નના આમંત્રણ પત્ર સાથે શાહને ભગવાન ગણેશની ચાંદીની મૂર્તિ ભેટ કરી હતી.

વિજયે પ્રગતિ ભવનમાં તેલંગાણાના મુખ્યમંત્રી એ રેવંત રેડ્ડીને પણ મળીને સ્વાગત સમારોહનું આમંત્રણ આપ્યું હતું. આ દરમિયાન, રશ્મિકા અને વિજયના લગ્ન ઉદયપુરના આઈટીસી મોમેન્ટોમાં સંપન્ન થયા હતા. સમારોહની શરૂઆત પ્રી-વેડિંગ રસ્મોથી થઈ હતી, જેમાં પૂલ પાર્ટી, સ્વાગત ભોજન, એક મૈત્રીપૂર્ણ ક્રિકેટ મેચ, હળદી, મહેંદી અને સંગીત સમારોહનો સમાવેશ થતો હતો. દુલ્હને સમારોહની કેટલીક ઝલક સોશિયલ મીડિયા પર શેર કરી હતી.

લગ્ન સમારોહ માટે રશ્મિકાએ નારંગી રંગની સાડી સાથે પરંપરાગત સોનાના મંદિરના ઘરેણાં પહેર્યા હતા, જ્યારે વિજયે ભવ્ય પરંપરાગત પોશાક ધારણ કર્યો હતો.

ઉદયપુરમાં થયેલા લગ્નમાં લગભગ 100 લોકોના મહેમાનો હતા, તેવામાં હૈદરાબાદમાં યોજાનારા રિસેપ્શનમાં ફિલ્મ જગતની હસ્તીઓ, રાજનેતાઓ અને અન્ય પ્રમુખ અતિથિઓની હાજરી સાથે એક ભવ્ય આયોજન થવાની અપેક્ષા છે.

