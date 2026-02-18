રશ્મિકાના લગ્નની વાત પર એક્સ બોયફ્રેન્ડ રક્ષિત શેટ્ટીનો દોસ્ત બોલ્યો, 'તેણે અમને...'
રશ્મિકા-વિજયના લગ્નનું ઈન્વિટેશન કાર્ડ સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થઈ રહ્યું છે
Published : February 18, 2026 at 9:40 PM IST
હૈદરાબાદ: એક્ટર વિજય દેવરકોંડા અને રશ્મિકા મંધાનાના લગ્નની અફવાઓ સોશિયલ મીડિયા પર છવાયેવી છે. આની વચ્ચે એક્ટર પ્રમોદ શેટ્ટીને પૂછવામાં આવ્યું કે, શું તે રશ્મિકાના લગ્નમાં જશે. શું તમે જાણો છો આના જવાબમાં પ્રમોદે શું રિએક્શન આપ્યું?
અસલમાં પ્રમોદ શેટ્ટી પોતાની આગામી ફિલ્મ 'શેષા 2016'ની એક પ્રમોશનલ ઈવેન્ટમાં શામેલ થયો હતો. મીડિયા સાથે વાત કરતા પ્રમોદે જણાવ્યું કે, 'અમને ખબર છે કે, રશ્મિકા મંધાનાએ અમને લગ્નનું ઈન્વિટેશન આપ્યું નથી. હવે રક્ષિત શેટ્ટી કોઈ બાળક તો છે જ નહીં કે ખોટું લગાડવા માટે ચૉકલેટ ખાય.'
સોશિયલ મીડિયા પર દેવરકોંડા અને રશ્મિકાના લગ્નનું ઈન્વિટેશન કાર્ડ વાયરલ થઈ રહ્યું છે. જ્યારે મીડિયાએ પ્રમોદને પૂછ્યું કે, શું તમને ઈન્વાઈટ કરવામાં આવ્યા છે, તો તેણે કહ્યું કે, 'મને હજુ સુધી રશ્મિકાના લગ્નનું ઈન્વિટેશન મળ્યું નથી, મેં કહ્યું હતું કે, જો ઈન્વાઈટ આવશે તો હું જઈશ.'
આમ કહીને તે જોરથી હસ્યો અને કહ્યું કે, 'મને ખબર છે કે તેણે મને ઈન્વાઈટ નથી કર્યો.' જ્યારે તેને પૂછવામાં આવ્યું કે, તેને ઈન્વિટેશન કેમ નથી મળ્યું, તો તેણે કહ્યું કે, 'બધા જાણે છે કે, લગ્નનું ઈન્વિટેશન નતી આવ્ચું. એમાં નવું શું છે?'
રક્ષિત શેટ્ટીના ન દેખાવા પર પ્રમોદે કહ્યું કે, 'તે ફિનિક્સની જેમ આગળ વધી રહ્યો છે. તેણે હાલમાં જ એક નિવેદન આપ્યું છે, ખરું ને? તે ક્યાંય ગયો નથી. તે એક ફિલ્મ લખી રહ્યો છે. તે થોડા સમય લેશે અને પછી પાછો આવી જશે અને આમઝા માટે એક ફિલ્મ બનાવશે. તેને અમારી જેમ ઉતાવળ નથી.'
જ્યારે તેને પૂછવામાં આવ્યું કે, શું તેના દોસ્તને કોઈ ગિલ્ટ થઈ રહ્યું છે, તો પ્રમોદે કહ્યું, 'તે બધું એક સમયે ચાલ્યું ગયું. તું હજુય બાળક કેમ છે, આના માટે રડી રહ્યો છે? તું ચૉકલેટ કેમ નથી ખાતો. બધું ખતમ થઈ ગયું છે.'
ઉલ્લેખનીય છે કે, હાલ વાયરલ થઈ રહેલા રશ્મિકા-વિજયના લગ્નના ઈન્વિટેશન કાર્ડમાં લગ્નનું ફંક્શન 26 ફેબ્રુઆરીનું રહેશે તેવી જાણકારી છે. કહેવાઈ રહ્યું છે કે, 4 માર્ચના રોજ હૈદરાબાદમાં એક ભવ્ય રિસેપ્શન આયોજિત કરવામાં આવશે. જોકે, આ વાયરલ ઈન્વિટેશન અંગે એક્ટર-એક્ટ્રેસ તરફથી કોઈ ઑફિશિયલ જાણકારી સામે આવી નથી.
આ પણ વાંચો: