'કાશ મારી પાસે વધુ 100 કલાક હોત', રશ્મિકા-વિજયે તેમની પ્રધાનમ-મહેંદી સેરેમનીની તસવીરો કરી શેર
લગ્નના રિસેપ્શનની ઝલક આપ્યા પછી, રશ્મિકા મંદાના અને વિજય દેવેરાકોંડાએ તેમના પ્રધામ અને મહેંદી સમારોહની તસવીરો શેર કરી છે.
Published : March 10, 2026 at 9:58 PM IST
હૈદરાબાદ: રશ્મિકા મંદાના અને વિજય દેવરકોંડાના લગ્ન પહેલાંની રસમની તસવીરો વાયરલ થઈ રહી છે. આ દંપતીએ તેમની પ્રધાનમ અને મહેંદી સેરેમનીની સુંદર તસવીરો ઇન્સ્ટાગ્રામ પર શેર કરી છે. આ સેરેમની 25 ફેબ્રુઆરી, 2026ના રોજ ઉદયપુરમાં થઈ હતી. લગ્ન 26 ફેબ્રુઆરીએ થયા અને રિસેપ્શન 4 માર્ચે હૈદરાબાદમાં થયું હતું. આ તસવીરો શેર કરીને તેઓએ ફેન્સને આ ખાસ પળોની ઝલક આપી છે.
પ્રધાનમ એ તેલુગુ પરંપરાગત સગાઈની રસ્મ છે, જેમાં બંને પરિવારો લગ્નની જાહેરાત કરે છે, આશીર્વાદ આપે છે અને દુલ્હનને કપડાં, ઘરેણાં અને ભેટ આપવામાં આવે છે. મહેંદી સેરેમનીમાં દુલ્હનના હાથમાં મહેંદી લગાવવામાં આવે છે અને પરિવાર સાથે મસ્તી થાય છે.
તસવીરોમાં વિજય રશ્મિકાના માથા પર ચુંબન કરતા જોવા મળે છે, રશ્મિકા પરિવારજનો સાથે હસતી-ખુશ નજરે આવે છે અને મહેંદી વાળા હાથ ફ્લોન્ટ કરતી જોવા મળે છે. એક તસવીરમાં તેમની મહેંદીમાં શિવ-શક્તિનું ડિઝાઇન પણ દેખાય છે.
રશ્મિકાએ કેપ્શનમાં લખ્યું, "25.02.26... આ પ્રધાનમ અને મહેંદીની સાંજ હતી. બધું ખૂબ પરફેક્ટ હતું પણ ખૂબ જલ્દી પૂરું થઈ ગયું. તોરાની, તમે આને અમારા માટે ખાસ બનાવ્યું તેના માટે આભાર."
વિજયે લખ્યું, "પ્રધાનમ અને મહેંદીની સાંજ ઘણી મસ્તી ભરી હતી. એક એવી સાંજ જેને પૂરેપૂરી જીવી લીધી, કાશ 100 કલાક વધુ હોત." આ કેપ્શનથી બંનેની ખુશી અને પરિવાર સાથેની મસ્તી સ્પષ્ટ થાય છે.
આ તસવીરો શેર થતાં જ ફેન્સ અને સેલેબ્રિટીઝમાં ખુશીની લહેર ફેલાઈ ગઈ છે. લોકો કોમેન્ટમાં અભિનંદન આપી રહ્યા છે અને આ પરફેક્ટ કપલને શુભેચ્છાઓ પાઠવી રહ્યા છે.
રશ્મિકા અને વિજયના લગ્નની તૈયારીઓ અને પરંપરાગત રસ્મો ખૂબ સુંદર રીતે થઈ હતી, જેની ઝલક આ તસવીરોમાં જોવા મળે છે. આ દંપતીના લગ્ને બોલિવુડ અને ટોલીવુડમાં ખૂબ ધ્યાન ખેંચ્યું છે અને ફેન્સ આ નવા પ્રારંભ માટે ખુશ છે.
આ પણ વાંચો: