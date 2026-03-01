ETV Bharat / entertainment

લગ્ન પછી રશ્મિકા અને વિજયે ભારતભરમાં મીઠાઈઓથી ભરેલા ટ્રક મોકલ્યા, 16 મંદિરોમાં અન્નદાનનું પણ આયોજન

રશ્મિકા મંડન્ના અને વિજય દેવેરાકોન્ડાએ દેશભરમાં મીઠાઈ ભરેલા ટ્રક મોકલીને તેમના લગ્નની ઉજવણીને એક ડગલું આગળ ધપાવ્યું છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 1, 2026 at 3:17 PM IST

હૈદરાબાદ : નવપરિણીત સેલિબ્રિટી કપલ, રશ્મિકા મંડન્ના અને વિજય દેવેરાકોંડા, ફરી એકવાર કંઈક ભવ્ય અને હૃદયસ્પર્શી કરી લોકોના દિલ જીતવામાં સફળ રહ્યા છે. તેમણે દેશભરમાં મીઠાઈઓ ભરેલી ટ્રકો મોકલીને તેમના લગ્નની ઉજવણી કરવાનું નક્કી કર્યું.

ચાહકો દ્વારા પ્રેમથી 'વિરોષ' તરીકે ઓળખાતા આ કપલ, તાજેતરમાં 26 ફેબ્રુઆરીના રોજ ઉદયપુરમાં એક આત્મીય સમારોહમાં લગ્નગ્રંથિથી જોડાયા હતા. લગ્નમાં નજીકના પરિવારના સભ્યો અને મિત્રો હાજર રહ્યા હતા. થોડા સમય પછી, તેમણે સોશિયલ મીડિયા પર સમારોહના સ્વપ્નશીલ ફોટા શેર કર્યા. આ દ્રશ્યો ઝડપથી વાયરલ થયા અને ઇન્સ્ટાગ્રામ પર સૌથી વધુ પસંદ કરાયેલા ભારતીય સેલિબ્રિટી લગ્નના ફોટા બન્યા.

હવે, રશ્મિકા અને વિજયે તેમની ઉજવણીને એક ડગલું આગળ વધારી દીધી છે. 1 માર્ચથી, મીઠાઈઓ લઈને જતા ટ્રકોનો કાફલો ભારતના વિવિધ શહેરોમાં પહોંચવાનું શરૂ કરશે. કૃતજ્ઞતા અને પ્રેમના પ્રતીક તરીકે ચાહકો અને શુભેચ્છકોને મીઠાઈઓનું વિતરણ કરવામાં આવશે.

ઇન્સ્ટાગ્રામ સ્ટોરી પર શેર કરેલા સંયુક્ત સંદેશમાં, વિજયે દંપતી તરફથી એક નોંધ પોસ્ટ કરી. તેમાં લખ્યું હતું, "આ દેશના લોકો તમે હંમેશા અમારી મુસાફરી અને અમારા પ્રેમનો ભાગ રહ્યા છો. અને તમારા બધા સાથે અમારા લગ્નની ઉજવણી કરવાથી અમને ખરેખર આનંદ થશે. અને ભારત બધું કેવી રીતે ઉજવે છે? મીઠાઈ અને ખોરાક સાથે, તેથી 1લી માર્ચે, અમે તમારા બધા સાથે અમારા જીવનની આ મોટી ક્ષણ શેર કરવા માટે દેશભરમાં પ્રેમ અને મીઠાઈઓથી ભરેલા ટ્રક મોકલી રહ્યા છીએ. અને અમે દેશભરના અનેક મંદિરોમાં અન્નદાનમ કરીશું. તમારા બધાના આશીર્વાદ માંગીએ છીએ."

જાહેરાત મુજબ, મીઠાઈ વહન કરતા સમર્પિત ટ્રકો બેંગલુરુ, હૈદરાબાદ, મુંબઈ, દિલ્હી, ચેન્નાઈ અને અમદાવાદ સહિતના મુખ્ય શહેરોમાં પહોંચશે. આ શહેરોમાં ચાહકો લગ્ન ઉજવણીના ભાગ રૂપે મીઠાઈઓ મેળવવાની અપેક્ષા રાખી શકે છે.

મીઠાઈ વિતરણ ઉપરાંત, આ દંપતીએ કર્ણાટક, તેલંગાણા, આંધ્રપ્રદેશ, રાજસ્થાન અને આસામ સહિત અનેક રાજ્યોના 16 મંદિરોમાં અન્નદાન (અન્નદાન)નું પણ આયોજન કર્યું છે. મંદિરોમાં શિવોહમ મંદિર અને શ્રી શ્રી કૃષ્ણ બલરામ મંદિરનો સમાવેશ થાય છે.

સોશિયલ મીડિયા પર ચાહકો દ્વારા આ હાવભાવની ખૂબ પ્રશંસા કરવામાં આવી છે. ચાહકોએ આટલી અર્થપૂર્ણ રીતે પોતાનો આનંદ શેર કરવા બદલ આ દંપતીની પ્રશંસા કરી છે.

