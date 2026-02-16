ETV Bharat / entertainment

રશ્મિકા મંદાના-વિજય દેવરકોંડાના લગ્નની કંકોત્રી લીક થઈ, વેડિંગ તારીખથી વેન્યુ સુધી, જાણો બધુ

રશ્મિકા મંદાના અને વિજય દેવરકોંડાના લગ્નનું કાર્ડ લીક થયું છે. કાર્ડનો એક ફોટો સોશિયલ મીડિયા પર ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે.

રશ્મિકા મંદાના-વિજય દેવરકોંડા
રશ્મિકા મંદાના-વિજય દેવરકોંડા (IANS)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 16, 2026 at 6:02 PM IST

હૈદરાબાદ: રશ્મિકા મંદાના અને વિજય દેવરકોંડા ફરી એકવાર તેમના લગ્નને લઈને ચર્ચામાં આવ્યા છે. આ કપલ ટૂંક સમયમાં લગ્ન કરવાનું છે. જોકે, તેમના ફેન્સ આ કપલ ક્યારે લગ્ન કરશે તે જાણવા માટે ઉત્સુકતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. હવે, સોશિયલ મીડિયા પર એક લગ્નનું કાર્ડ વાયરલ થયું છે, જે વિજય અને રશ્મિકાના લગ્નનું આમંત્રણ હોવાનો દાવો કરવામાં આવ્યો છે.

રશ્મિકા મંદાના અને વિજય દેવરકોંડાના લગ્નની તારીખ અંગેની અફવાઓએ ફરી એકવાર ઇન્ટરનેટ પર ધૂમ મચાવી છે. આ મહિનાની શરૂઆતમાં, ઉદયપુરના સિટી પેલેસના વીડિયો વાયરલ થયા હતા, જેમાં ભવ્ય સજાવટ દર્શાવવામાં આવી હતી.

એક સોશિયલ મીડિયા યુઝરે દાવો કર્યો હતો કે મહેલ સ્ટાર્સ વેડિંગ માટે તૈયાર થઈ રહ્યો હતો. યુઝરે અહેવાલ આપ્યો હતો કે, વિજય અને રશ્મિકા 2 ફેબ્રુઆરીએ લગ્ન કરી રહ્યા છે. જોકે, આ સમાચાર ખોટા નીકળ્યા. પરંતુ ફરી એકવાર, વિજય દેવરકોંડા અને રશ્મિકા મંદાના તેમના લગ્ન અંગેની અટકળોને કારણે ચર્ચામાં આવ્યા છે. તેમના લગ્નનું કાર્ડ સોશિયલ મીડિયા પર સામે આવ્યું છે.

ઓનલાઈન ફરતા લગ્ન કાર્ડ મુજબ, આ કપલ 26 ફેબ્રુઆરીએ એક નાના સમારોહમાં લગ્ન કરશે અને 4 માર્ચે હૈદરાબાદમાં લગ્નનું રિસેપ્શન યોજાશે. રશ્મિકા અને વિજયના નામવાળા આ લગ્ન કાર્ડમાં લખ્યું છે, "હું કેટલાક ખાસ સમાચાર શેર કરવા અને તમને અમારા જિંદગીની એક મોટી ક્ષણનો ભાગ બનવા માટે આમંત્રણ આપવા માટે લખી રહ્યો છું. અમારા પરિવારોના પ્રેમ અને આશીર્વાદથી, રશ્મિકા અને હું 26.02.26 ના રોજ એક નાના અને સાધારણ સમારોહમાં લગ્ન કરીશું."

તેમાં આગળ લખ્યું છે, "અમે નવા ચેપ્ટરની શરૂઆત કરી રહ્યા છીએ અને અમારા જોડાણની ઉજવણી કરીએ છીએ અને સુંદર યાદો બનાવીએ છીએ. અમારા માટે તેવા લોકો સાથે ઉજવણી કરવી ખરેખરમાં ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે જે અમારી આ સફરનો ભાગ રહ્યા છે. તમારી હાજરી અને આશીર્વાદ આ પ્રસંગને વધુ ખાસ બનાવશે."

કેટલાક સમયથી, અફવાઓ ફેલાઈ રહી છે કે વિજય અને રશ્મિકા ઉદયપુરમાં એક ભવ્ય સમારંભમાં લગ્ન કરશે. માનવામાં આવે છે કે આ કપલ ઘણા વર્ષોથી રિલેશનશીપમાં છે, પરંતુ બંનેમાંથી કોઈએ ખુલ્લેઆમ તેમના રિલેશનશીપની સ્થિતિ વિશે ચર્ચા કરી નથી.

લગ્નની અફવાઓ વચ્ચે, રશ્મિકા અને વિજય રવિવારે રાત્રે મુંબઈ પહોંચતા જોવા મળ્યા હતા. જોકે કલાકારોનો અલગ-અલગ ફોટો લેવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ પાછળથી તેઓ એક જ કારમાં બેસતા જોવા મળ્યા.

