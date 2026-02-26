ETV Bharat / entertainment

Virosh Wedding: એકબીજા થયા વિજય-રશ્મિકા, ઉદયપુરમાં સાઉથ ઈન્ડિયન સ્ટાઈલથી યોજાયા લગ્ન

ઉદયપુર: અરવલ્લી પર્વતો વચ્ચે વસેલા ઉદયપુરમાં ગુરુવારે એક હાઇ-પ્રોફાઇલ લગ્ન યોજાયા. સાઉથ ઈન્ડિયન ફિલ્મ ઈન્ડસ્ટ્રીના સ્ટાર વિજય દેવરકોંડા અને રશ્મિકા મંદાના ગુરુવારે લગ્નગ્રંથિથી જોડાયા. લગ્ન પરંપરાગત દક્ષિણ ભારતીય રીતરિવાજો અનુસાર યોજાયા હતા, જેમાં સંસ્કૃતિ અને આધુનિકતાનું અનોખું મિશ્રણ દર્શાવવામાં આવ્યું હતું.

લગ્ન સ્થળ તરીકે શહેરની ભવ્ય Hotel Mementos by ITC Ekaaya ને સુંદર રીતે સજાવવામાં આવી હતી. લગ્નની તૈયારીઓ પહેલેથી જ પૂર્ણ કરી લેવામાં આવી હતી અને દક્ષિણ ભારતમાંથી ખાસ આમંત્રિત પંડિતોની ટીમ બુધવારે જ પહોંચી ગઈ હતી. સમારોહ દરમિયાન વૈદિક મંત્રોચ્ચાર અને પરંપરાગત શરણાઈની ધૂને માહોલને વધુ ખાસ બનાવી દીધો.

તેલુગુ રીતિ-રિવાજો અનુસાર મુખ્ય લગ્ન સમારોહ પૂર્ણ થયો, જેમાં પરંપરાગત વિધિઓ સાથે બંને પરિવારો એ એકબીજાનું સ્વાગત કર્યું. રશ્મિકાના માતા-પિતાએ વર પક્ષને નાળિયેર, પાન, ફળ અને હળદર-કુમકુમ અર્પણ કરીને સન્માન આપ્યું. તેમજ, વિજયની માતાએ વહુને પરંપરાગત ચૂડીઓ પહેરાવીને પરિવારમાં તેનું સ્વાગત કર્યું.

સાંજે કોડવા પરંપરાઓ મુજબ વિશેષ વિધિઓ યોજાશે, જેના કારણે આ લગ્નને વધુ અનોખું પરિમાણ મળશે. અરાવલીની પહાડીઓ વચ્ચે આવેલ ભવ્ય Hotel Mementos by ITC Ekaaya માં ગુલાબ, ઑર્કિડ અને ટ્યૂલિપના ફૂલો સાથે તેમજ કેળાના પાંદડાઓથી મંડપ સજાવવામાં આવ્યો, જે દક્ષિણ ભારતીય સંસ્કૃતિની ઝલક આપે છે.

લગ્ન પછીના આનંદમય વાતાવરણમાં વધારો કરવા માટે, એક ડીજે નાઇટનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જ્યાં પ્રખ્યાત ડીજે ગણેશ રંગનાથન પરફોર્મ કરશે. લગ્ન પછી, હોટલની બહાર ઉભેલા લોકો અને બાળકોને મીઠાઈઓ વહેંચવામાં આવી હતી. લગ્ન માટે ગુલાબ, ઓર્કિડ, ટ્યૂલિપ વગેરે જેવા ફૂલોનો ઓર્ડર આપવામાં આવ્યો છે. હોટેલને આનાથી સુંદર રીતે શણગારવામાં આવશે. વધુમાં, દક્ષિણ ભારતીય રીતરિવાજ અનુસાર, મંડપને કાચા કેળા અને મોટા કેળાના પાનથી શણગારવામાં આવ્યો છે. સવારથી જ લગ્નની વિધિઓ શરૂ થઈ ગઈ છે. અહીં લગભગ 200 મહેમાનો છે, જેમાં પરિવાર અને સંબંધીઓ બંનેનો સમાવેશ થાય છે.

લગ્ન પહેલા હલ્દી અને મહેંદી સમારોહ પણ ખૂબ જ ધામધૂમથી યોજાયો હતો. આ દંપતીએ પોતે આ ખાસ ક્ષણોની ઝલક સોશિયલ મીડિયા પર શેર કરી હતી, જે ચાહકોમાં ઝડપથી વાયરલ થઈ રહી છે. આ સમારોહ સંપૂર્ણપણે ખાનગી રાખવામાં આવ્યો છે. ફક્ત નજીકના મિત્રો અને પસંદગીના મહેમાનોને જ આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું છે, જેમાં સંદીપ રેડ્ડી વાંગા, રાહુલ રવિન્દ્રન અને આશિકા રંગનાથ જેવા નામોનો સમાવેશ થાય છે. લગ્નમાં ફોન પર પ્રતિબંધની નીતિ લાગુ કરવામાં આવી છે. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે લગ્ન સમારોહ બપોરે થઈ શકે છે. 23 અને 24 ફેબ્રુઆરીએ લગ્ન પહેલાની ઉજવણી પણ કરવામાં આવી હતી.

