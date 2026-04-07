સિંગર બાદશાહ રાષ્ટ્રિય મહિલા આયોગ પહોંચ્યો, મહિલાઓ પર ગાયેલા વિવાદાસ્પદ ગીત માટે માફી માંગી
રેપર-સિંગર બાદશાહને તેના નવા ગીત 'ટટીરી' માટે હરિયાણા મહિલા આયોગ તરફથી સમન મોકલવામાં આવ્યું હતું.
Published : April 7, 2026 at 8:28 PM IST
નવી દિલ્હી: ટટીરી ગીતના વિવાદમાં ફસાયેલા સિંગર આદિત્ય સિસોદિયા ઉર્ફ બાદશાહ મંગળવારે બપોરે રાષ્ટ્રિય મહિલા આયોગની કચેરીએ પહોંચ્યો. ટટીરી ગીતમાં અસંયમિત શબ્દો માટે રેપર બાદશાહ વિવાદમાં ફસાયો છે. તેમની સામે પહેલા જ FIR નોંધાઈ છે.
પાણીપતના નિવાસી 'નારી તું નારાયણી' સંગઠનની અધ્યક્ષ સવિતા આર્યએ તેમના વિરુદ્ધ રાજ્ય મહિલા આયોગમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી, ત્યારબાદ આયોગે પંચકૂલા અને જિંદમાં બાદશાહ વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધાવી હતી. સાથે જ 13 માર્ચે પાણીપત જિલ્લા સચિવાલયમાં યોજાનારી જન સુનાવણીમાં હાજર રહી પોતાનો પક્ષ રજૂ કરવા માટે સમન જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું. પરંતુ તે પોતાના કાર્યક્રમમાં વ્યસ્ત હોવાના કારણે રાજ્ય મહિલા આયોગમાં હાજર થઈ શક્યો નહોતો. ત્યારબાદ હવે તેને રાષ્ટ્રિય મહિલા આયોગના કાર્યાલયમાં બોલાવવામાં આવ્યો હતા, જ્યાં તે આજે પહોંચ્યો હતો.
એક કલાક ચાલી પૂછપરછ
રાષ્ટ્રિય મહિલા આયોગમાં રેપર અને બોલીવૂડ સિંગર બાદશાહની લગભગ 1 કલાકથી વધુ સમય સુધી પૂછપરછ કરવામાં આવી. ત્યારબાદ જ્યારે તે બહાર આવ્યો, તો તેના વકીલ અક્ષય દહિયાએ જણાવ્યું કે, આજે અમારા ક્લાયંટ બાદશાહને રાષ્ટ્રિય મહિલા આયોગે નોટિસ આપી બોલાવ્યો હતો. તેમણે અહીં આવી માફી માગી છે અને કહ્યું કે આગળથી એવું કોઈ વિવાદાસ્પદ ગીત નહીં ગાવામાં આવે જે મહિલાઓની લાગણીઓને દુભાવે.
તેણે કહ્યું કે હવે અમે એક ગીત બનાવીશું, જે મહિલા સશક્તિકરણ વિશે રહેશે. તેમણે જણાવ્યું કે રાષ્ટ્રિય મહિલા આયોગે પણ તેમની માફી પર વિચાર કરવાનો અને આગળથી ધ્યાન રાખવા માટે કહ્યું છે કે મહિલાઓ વિશે કોઇપણ પ્રકારનું વિવાદાસ્પદ ગીત નહીં બને.
રાષ્ટ્રિય મહિલા આયોગ અધિનિયમ 1990 હેઠળ આયોગ મહિલાઓ સાથે જોડાયેલા શોષણ, હિંસા અથવા ભેદભાવની ફરિયાદ લઈને પોલીસ અથવા પ્રશાસન પાસેથી રિપોર્ટ માંગવા સક્ષમ છે. સંબંધિત વ્યક્તિ અથવા અધિકારીઓને આયોગ સમક્ષ બોલાવવા માટે સમન જારી કરી શકે છે. પોલીસ અથવા સરકારને કાર્યવાહી કરવાની ભલામણ કરી શકે છે. જો ગુનો બને તો FIR નોંધવા અથવા તપાસ કરવા કહી શકે છે. અંતિમ નિર્ણય પોલીસ અથવા અદાલતનો હોય છે.
જણાવી દઈએ પ્રમાણે, બોલીવૂડ રેપર અને સિંગર બાદશાહ મોટાભાગે તેના રેપ ગીતો માટે જાણીતા છે, જેના કરોડોમાં ફોલોવર્સ છે.
આ પણ વાંચો: