ધુરંધર 2 : માત્ર અડધા દિવસમાં ₹50 કરોડનો આંકડો પાર; હવે 'હમઝા' તોડશે 'જવાન'નું ગુમાન
રણવીર સિંહ સ્ટારર અને આદિત્ય ધર નિર્દેશિત 'ધુરંધર 2'એ રિલીઝ થતાની સાથે જ રેકોર્ડની વણઝાર લગાવી દીધી છે
Published : March 19, 2026 at 7:56 PM IST
હૈદરાબાદ: 'ધુરંધર 2' ના ભવ્ય રિલીઝ પહેલા, આદિત્ય ધરના દિગ્દર્શન હેઠળની ફિલ્મ 'ધુરંધર: ધ રીવેન્જ' ના ભારતભરમાં બ્લોકબસ્ટર 'પેઇડ પ્રીવ્યૂ' શો યોજાયા હતા. જોકે કેટલાક શો રદ કરવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ ફિલ્મ પ્રત્યે દર્શકોનો પ્રતિસાદ જબરદસ્ત રહ્યો છે. હવે, બધાની નજર 'ધુરંધર: ધ રીવેન્જ' ના ઓપનિંગ-ડે કલેક્શન પર ટકેલી છે. માત્ર અડધા દિવસમાં, ફિલ્મે અસંખ્ય અન્ય ફિલ્મોની કમાણીના રેકોર્ડ તોડી નાખ્યા છે અને પોતાના નવા બેન્ચમાર્ક સ્થાપિત કર્યા છે.
'ધુરંધર 2' ની વાર્તા
'ધુરંધર: ધ રીવેન્જ' ની વાર્તા હમઝા અલી મજારી - ઉર્ફે જસકીરત સિંહ રંગી - પર કેન્દ્રિત છે જે પાકિસ્તાનમાં કાર્યરત ભારતીય 'એસેટ' (જાસૂસ) છે. રણવીર સિંહ દ્વારા ભજવવામાં આવેલ, આ પાત્ર દેશની રક્ષામાં આપવામાં આવેલા બલિદાન અને સાહસને દર્શાવે છે. આ ફિલ્મમાં રહેમાન બલોચને માર્યા પછી લિયારીના બેતાજ બાદશાહ તરીકે હમઝાના ઉદયને વાર્તામાં દેખાડમાં આવી છે.
ટિકિટ વેચાણે નવો રેકોર્ડ બનાવ્યો
સેકનિલ્કના જણાવ્યા મુજબ, ફિલ્મે માત્ર એક કલાકમાં 10,9000 ટિકિટ વેચાણનો આશ્ચર્યજનક આંકડો વટાવી દીધો છે. તેણે પુષ્પા 2: ધ રૂલનો પાછલો રેકોર્ડ તોડી નાખ્યો છે, જેણે BMS પર પ્રતિ કલાક આશરે 107500 ટિકિટ વેચવાનો બેન્ચમાર્ક સ્થાપિત કર્યો હતો. આ સિદ્ધિ સાથે, ધુરંધર 2 કલાકદીઠ ટિકિટ વેચાણની દ્રષ્ટિએ પ્લેટફોર્મ પર સૌથી ઝડપથી વેચાનારી ફિલ્મ બની ગઈ છે.
'ધુરંધર 2' બોક્સ ઓફિસ કલેક્શન
'ધુરંધર 2' ના પેઇડ પ્રીવ્યુનું પ્રીમિયર 18 માર્ચે થયું હતું. સેકનિલ્કના જણાવ્યા મુજબ, ફિલ્મે ભારતભરમાં પેઇડ પ્રીવ્યુમાંથી ₹43 કરોડની કમાણી કરીને રેકોર્ડ બનાવ્યો છે અને હવે તે કોઈપણ બોલિવૂડ ફિલ્મ માટે સૌથી વધુ ઓપનિંગ-ડે કલેક્શનનો રેકોર્ડ બનાવવાના માર્ગ પર છે. સેકનિલ્કના તાજેતરના અહેવાલ મુજબ, ધુરંધર 2 એ 19 માર્ચે સાંજે 5:00 વાગ્યા સુધીમાં ₹55.52 કરોડનું નેટ કલેક્શન કરી લીધું છે.
'ધુરંધર 2' એ આ ફિલ્મોને ધૂળ ચટાડી
₹55.52 કરોડના શાનદાર કલેક્શન સાથે, આદિત્ય ધાર દ્વારા દિગ્દર્શિત આ ફિલ્મે ઋતિક રોશનની 'વોર 2' અને 'સ્ત્રી 2' જેવી બોલિવૂડ ફિલ્મોને પાછળ છોડી દીધી છે.
'ધુરંધર 2' 2026 ની સૌથી મોટી ઓપનર બની
રણવીર સિંહની 'ધુરંધર 2' 2026 ની સૌથી મોટી ઓપનર ફિલ્મ બની છે. તેણે પ્રભાસની ફિલ્મ 'ધ રાજા સાબ' ને પાછળ છોડીને આ ખિતાબ મેળવ્યો છે. સેકનિલ્કના મતે, પ્રભાસની ફિલ્મે તેના પહેલા દિવસે ₹53.75 કરોડની પ્રભાવશાળી ઓપનિંગ હાંસલ કરી હતી.
'ધુરંધર 2' એ પોતાનો જ રેકોર્ડ તોડ્યો
માત્ર એટલું જ નહીં, પરંતુ 'ધુરંધર 2' એ તેની પ્રિક્વલે બનાવેલા પ્રથમ દિવસનો રેકોર્ડ પણ તોડી નાખ્યો છે. 'ધુરંધર' એ પહેલા દિવસે લગભગ ₹33 કરોડની કમાણી કરી હતી; જોકે, આ આંકડો ફક્ત સિક્વલના પ્રીવ્યૂ દ્વારા સરળતાથી વટાવી ગયો હતો.
'ધુરંધર 2' બોલિવૂડની સૌથી મોટી ઓપનર બનવાના માર્ગ પર
બોલિવૂડની સૌથી મોટી ઓપનર ફિલ્મનો ખિતાબ હાલમાં શાહરૂખ ખાનની બ્લોકબસ્ટર ફિલ્મ 'જવાન' ના નામે છે. સેકનિલ્કના મતે, 'જવાન' એ તેના ઓપનિંગ ડે પર ₹75 કરોડની કમાણી કરી હતી.
બીજી તરફ, અલ્લુ અર્જુનની ફિલ્મ 'પુષ્પા 2' ₹70.30 કરોડની કમાણી સાથે બીજા સ્થાને છે. તો રણબીર કપૂરની ફિલ્મ 'એનિમલ' ₹64 કરોડની કમાણી સાથે ત્રીજા સ્થાને છે. એવી અપેક્ષા છે કે આદિત્ય ધર દ્વારા દિગ્દર્શિત આ ફિલ્મ આ ત્રણેય દ્વારા સ્થાપિત રેકોર્ડને પાર કરશે અને બોલિવૂડની સૌથી મોટી ઓપનર ફિલ્મ બનશે.
