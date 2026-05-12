ભગવાન શિવના પાત્રમાં જોવા મળશે 'ધુરંધર' રણવીર સિંહ, ત્રણ ભાગમાં બનશે ફિલ્મ

રણવીર સિંહ હવે અમીશ ત્રિપાઠીની 'ધ ઇમોર્ટલ્સ ઓફ મેલુહા' પર આધારિત ફિલ્મમાં ભગવાન શિવની ભૂમિકા ભજવવા માટે તૈયાર છે.

Published : May 12, 2026 at 4:53 PM IST

હૈદરાબાદ: રણવીર સિંહ ટૂંક સમયમાં તેના કરિયરની સૌથી ભવ્ય ભૂમિકાઓમાંની એક ભજવવા માટે તૈયાર છે. તાજેતરના અહેવાલો અનુસાર, અભિનેતા અમીશ ત્રિપાઠીની બેસ્ટ સેલિંગ નવલકથા, 'ધ ઇમોર્ટલ્સ ઓફ મેલુહા' પર આધારિત એક એપિક ફિલ્મમાં ભગવાન શિવની ભૂમિકા ભજવવાનો છે. જો આ અહેવાલો સાચા સાબિત થાય છે, તો આ પ્રોજેક્ટ લોકપ્રિય શિવ પુસ્તક સિરીઝથી પ્રેરિત મોટાપાયે સિનેમેટિક યુનિવર્સની શરૂઆત કરશે.

અહેવાલ મુજબ, અભિનેતાએ તેના પ્રોડક્શન બેનર, મા કસમ ફિલ્મ્સ હેઠળ નવલકથાના રાઈટ્સ ખરીદ્યા મેળવ્યા છે અને આ ફ્રેન્ચાઇઝી વિકસાવવા માટે બિરલા સ્ટુડિયો સાથે ભાગીદારી કરી છે. એવું માનવામાં આવે છે કે નિર્માતાઓ આ પ્રોજેક્ટને ત્રણ ફિલ્મોના લાંબાગાળાના પૌરાણિક સિનેમેટિક યુનિવર્સ તરીકે બનાવી રહ્યા છે.

એક સૂત્રને ટાંકીને, મીડિયા અહેવાલો જણાવે છે કે, "રણવીર લાંબા સમયથી 'મેલુહા'ને મોટા પડદા પર લાવવા માટે ઉત્સુક છે. આ ડીલને તાજેતરમાં જ અંતિમ રૂપ આપવામાં આવ્યું છે, અને પ્રોજેક્ટ પર કામ સત્તાવાર રીતે શરૂ થઈ ગયું છે." સૂત્રએ વધુમાં ઉમેર્યું, "લેખન પ્રક્રિયા શરૂ થઈ ગઈ છે અને ટીમ વાર્તાને અંતિમ સ્વરૂપ આપવા માટે સમય લઈ રહી છે. પ્રથમ હપ્તાનું શૂટિંગ 2028 માં શરૂ થવાની ધારણા છે."

આ પ્રોજેક્ટ હજુ શરૂઆતના તબક્કામાં હોવા છતાં, આ સમાચારે રણવીર સિંહ અને અમીષ ત્રિપાઠીના પુસ્તકોના ચાહકોમાં ખૂબ જ ચર્ચા જગાવી દીધી છે. એવી અપેક્ષા છે કે આ ત્રણ ભાગની ફિલ્મ રોમાંચથી ભરપૂર હશે, જે સમકાલીન શૈલીમાં ભગવાન શિવની નવી સિનેમેટિક પુનઃકલ્પના રજૂ કરશે.

2010 માં પ્રકાશિત, 'ધ ઇમોર્ટલ્સ ઓફ મેલુહા' એક મોટી સફળતા સાબિત થઈ, જેણે ભારતીય પૌરાણિક કથાઓના પરિપ્રેક્ષ્યને બદલી નાખ્યું. વાર્તા શિવ પર કેન્દ્રિત છે, જે હિમાલયના એક યોદ્ધા છે જે મેલુહાના પ્રાચીન રાજ્યમાં આવે છે અને તેને પૌરાણિક 'નીલકંઠ' - ભૂમિના ભવિષ્યવાણી કરાયેલ તારણહાર માનવામાં આવે છે. ત્યારબાદ 'ધ સિક્રેટ ઓફ ધ નાગા' અને 'ધ ઓથ ઓફ ધ વાયુપુત્રાઝ' ના પ્રકાશન સાથે આ ટ્રાયોલૉજીનો વિસ્તાર કરવામાં આવ્યો.

આ પુસ્તકોએ પૌરાણિક કથાઓ, ઇતિહાસ અને કાલ્પનિકતાને નવલકથામાં મિશ્રિત કરી, જે ભારતીય પ્રકાશનના ઇતિહાસમાં સૌથી ઝડપથી વેચાતી શ્રેણીઓમાંની એક બની, જેની 2.5 મિલિયનથી વધુ નકલો વેચાઈ ગઈ.

દરમિયાન, રણવીર સિંહ પાસે પહેલાથી જ પ્રોજેક્ટ્સની એક શ્રેણી છે. તાજેતરની ફિલ્મોની સફળતા બાદ, અભિનેતા 2027 માં ફિલ્મ નિર્માતા આદિત્ય ધરની આગામી ફીચર ફિલ્મ પર કામ શરૂ કરવા માટે તૈયાર છે. તે જય મહેતા દ્વારા દિગ્દર્શિત ઝોમ્બી થ્રિલર 'પ્રલય' સાથે પણ જોડાયેલ છે. જોકે 'ધ ઇમોર્ટલ્સ ઓફ મેલુહા' ના રૂપાંતરણ અંગે હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી નથી, પરંતુ ફરતા અહેવાલોએ ઓનલાઈન નોંધપાત્ર ઉત્તેજના પેદા કરી છે.

સંપાડકની પસંદ

