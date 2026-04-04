બોક્સ ઓફિસ પર ઇતિહાસ રચવા માટે તૈયાર છે રણવીર સિંહ, 1000 કરોડ ક્લબમાં સામેલ થનારા બનશે પ્રથમ બોલિવૂડ સ્ટાર
આજની ચર્ચા કોઈ સ્પર્ધક વિશે નથી, પરંતુ એક જ નામની છે અને તે છે રણવીર સિંહ વિરુદ્ધ રણવીર સિંહ.
Published : April 4, 2026 at 1:57 PM IST
હૈદરાબાદ: દરેક સુપરસ્ટાર પોતાની કારકિર્દીમાં પ્રગતિના એક એવા શીખર પર પહોંચે છે, જ્યાં સ્પર્ધાનો અંત આવે છે, અને ફક્ત એક જ માપદંડ બાકી રહે છે: તેમનો પોતાનો વારસો. રણવીર સિંહ માટે, તે ક્ષણ હવે આવી ગઈ છે. ધુરંધર અને ધુરંધર 2 સાથે, તેમણે ફક્ત બોક્સ ઓફિસ પર રાજ કર્યું નથી, પરંતુ તેને ફરીથી વ્યાખ્યાયિત પણ કરી છે. આજે, ચર્ચા કોઈ સ્પર્ધક વિશે નથી, પરંતુ એક નામ વિશે છે: રણવીર સિંહ વિરુદ્ધ રણવીર સિંહ.
રણવીર સિંહે આપી હિન્દી સિનેમામાં સૌથી મોટી ઓપનિંગ ફિલ્મ
ધુરંધર 2 સાથે, રણવીર સિંહે હિન્દી સિનેમાના ઇતિહાસમાં સૌથી મોટી ઓપનિંગ આપી છે. તેમણે પુષ્પા 2, જવાન, એનિમલ અને પઠાણને પાછળ છોડી દીધી. જેણે માત્ર રેકોર્ડ તોડ્યા જ નહીં પરંતુ એક નવો બેન્ચમાર્ક પણ સ્થાપિત કર્યો.
રણવીર સિંહની કારકિર્દીની સૌથી મોટી ઓપનર ફિલ્મ
આ ફક્ત ઇતિહાસ જ નહોતો, તે વ્યક્તિગત સફળતા પણ હતી. રણવીરે ધુરંધર, સિમ્બા અને પદ્માવત જેવા પોતાની મોટી ઓપનર્સ ફિલ્મોને પાછળ છોડી દીધી છે, એ સાર્થક કરતા કે તેમની બોક્સ ઓફિસ ગ્રોથ અજોડ છે.
11 દિવસમાં ભાગ 1 ને પાછળ છોડી દીધો
ધૂરંધર 2 એ માત્ર 11 દિવસમાં ધુરંધરના લાઈફટાઈમ કલેક્શનને પાછળ છોડી દીધું. જ્યારે બંને સિદ્ધિઓ એક જ અભિનેતા દ્વારા પ્રાપ્ત હોય છે, ત્યારે તે સ્પષ્ટ છે.
રણવીર બીજા કોઈને નહીં, પણ પોતાને પાછળ છોડી રહ્યો છે.
રણવીર સિંહે સૌથી મોટો વિશ્વવ્યાપી ઓપનિંગ રેકોર્ડ બનાવ્યો છે.
રણવીરે જવાન, એનિમલ અને પઠાણને પાછળ છોડીને હિન્દી સિનેમાનો સૌથી એક મોટો વિશ્વવ્યાપી ઓપનિંગ રેકોર્ડ દિવસ બનાવ્યો છે. તેમનો સ્ટારડમ હવે ભારત પૂરતો મર્યાદિત નથી - તે વૈશ્વિક સ્તરે પહોંચી ગયો છે.
રણવીર સિંહે 3 દિવસમાં 500 કરોડ રૂપિયાનો સૌથી ઝડપી રેકોર્ડ બનાવ્યો
રણવીરની ફિલ્મે માત્ર 3 દિવસમાં 500 કરોડ રૂપિયાનો આંકડો પાર કર્યો, પુષ્પા 2 અને જવાનના રેકોર્ડને પાછળ છોડી દીધા.
રણવીર સિંહે રેકોર્ડ સમયમાં 1000 કરોડ રૂપિયાની ક્લબમાં પ્રવેશ કર્યો.
ધુરંધર 2 તેના પહેલા અઠવાડિયામાં ₹1000 કરોડ ક્લબમાં જોડાઈ ગઈ, અને પુષ્પા 2 ની સૌથી ઝડપી એન્ટ્રીની બરાબરી કરી. આ સાબિત કરે છે કે તેની ફિલ્મો હવે વૈશ્વિક ઇવેન્ટ બની ગઈ છે.
રણવીર સિંહ ₹1000 કરોડ ક્લબમાં સામેલ ગ્લોબલ સ્ટાર બન્યો
આ સિદ્ધિ સાથે, રણવીર હવે આમિર ખાન, શાહરૂખ ખાન, અલ્લુ અર્જુન, જુનિયર NTR, રામ ચરણ અને પ્રભાસની હરોળમાં આવી ગયા છે. પરંતુ જે બાબત તેને ખાસ બનાવે છે તે છે પ્રદર્શન-આધારિત ભૂમિકાઓ સાથે આ સફળતા.
રણવીર સિંહનું ઉત્તર અમેરિકામાં દબદબો
રણવીર સિંહે વિદેશી બજારમાં ઇતિહાસ રચ્યો છે, ઉત્તર અમેરિકામાં $10 મિલિયનથી વધુની ચાર ફિલ્મો આપી છે. ધુરંધર 2 અને ધુરંધર, રોકી ઔર રાની કી પ્રેમ કહાની, અને પદ્માવત માત્ર સફળતા જ નહીં પરંતુ બજાર પર કંટ્રોલ કરે છે.
રણવીર સિંહ: અભિનય અને સ્ટારડમનું પરફેક્ટ કોમ્બિનેશન
રણવીર ફક્ત આંકડાઓ નથી આપતો - તે એવું પર્ફોમન્સ આપે છે જે સિનેમાને એક ઉંચાઈ આપે છે, હમઝા અને જસકીરત દ્વારા તેણે ઉદ્યોગ અને દર્શકો તરફથી જબરદસ્ત પ્રશંસા મળી છે, જેના કારણે તેને "દેશનો શ્રેષ્ઠ અભિનેતા" નો ખિતાબ મળ્યો. તેણે રાષ્ટ્રીય પુરસ્કાર અને વૈશ્વિક માન્યતા મેળવી. બહુ ઓછા કલાકારો કલા અને કોમર્શિયલ વચ્ચે આટલું સંતુલન પ્રાપ્ત કરી શકે છે.
900 કરોડ અને 1000 કરોડ તરફ ઐતિહાસિક દોડ
હવે 900 કરોડને વટાવી ગયા પછી, આ ફિલ્મ ભારતમાં ઝડપથી 1000 કરોડની નજીક પહોંચી રહી છે. જો તે આ સીમાચિહ્ન હાંસલ કરે છે, તો તે બોલિવૂડ અભિનેતા દ્વારા રજૂ કરાયેલી પહેલી 1000 કરોડની હિન્દી ફિલ્મ હશે અને રણવીર સિંહને તેના પોતાના જ જૂથમાં સ્થાપિત કરશે.
અંતિમ શબ્દો: રણવીર સિંહ નવો બેન્ચમાર્ક છે
ચિત્ર હવે સ્પષ્ટ છે - રેકોર્ડ ફક્ત તૂટતા નથી, પરંતુ નવેસર થી બની રહ્યાં છે, અને આ પરિવર્તનના કેન્દ્રમાં છે રણવીર સિંહ, જ્યાં સાચો મુકાબલો માત્ર એક જ છે, રણવીર સિંહ વિરુદ્ધ રણવીર સિંહ.