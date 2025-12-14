300 કરોડ ક્લબમાં સામેલ થઈ'ધુરંધર','પુષ્પા-2' -છાવાનો રેકોર્ડ તોડ્યો; બીજા શનિવારે સૌથી વધુ કમાણી કરનારી હિન્દી ફિલ્મ બની
'ધુરંધર'એ બૉકસ ઓફિસ પર 300 કરોડ રૂપિયાનો આંકડો પાર કર્યો, બીજા શનિવારે સૌથી વધુ કમાણી કરનારી હિન્દી ફિલ્મ બની
હૈદરાબાદ: 'ધુરંધર' બૉક્સ ઓફિસ પર સતત નવા રેકોર્ડ બનાવી રહી છે.રિલીઝના દિવસથી જ ચર્ચામાં આવેલી આ ફિલ્મે નવમા દિવસે (બીજો શનિવાર)કમાણીના રેકોર્ડ તોડ્યા છે. ધુરંધર આ વર્ષની સૌથી વધુ કમાણી કરનારી ફિલ્મની યાદીમાં સામેલ થઇ ગઇ છે.
વર્ષ 2025 રણવીર સિંહ અને અક્ષય ખન્ના માટે પ્રોફેશનલી ઘણો ખાસ રહ્યો છે.આ એક્ટરનું પ્રથમ કોલોબોરેશન ધુરંધર બૉક્સ ઓફિસ પર તોફાન બનીને આવ્યું છે. ધુરંધરથી આદિત્ય ધર 6 વર્ષ બાદ ડાયરેક્શનમાં પરત ફર્યા છે.
'ધુરંધર'નો બીજો વીકેન્ડ
પ્રથમ અઠવાડિયાના દમદાર પ્રદર્શન બાદ ધુરંધરે બીજા વીકેન્ડમાં સારી કમાણી કરી છે. ફિલ્મના પ્રથમ વીકેન્ડની અપેક્ષાએ કમાણીમાં બીજા વીકેન્ડમાં જોરદાર ઉછાળો જોવા મળ્યો છે. સૈકનિલ્ક અનુસાર, ફિલ્મે ઓપનિંગ ડે એટલે કે પહેલા શુક્રવારે 28 કરોડ રૂપિયાની કમાણી કરી હતી જ્યારે બીજા શુક્રવારે તેને 32.5 કરોડ રૂપિયાની કમાણી કરી છે.
'ધુરંધર' બૉક્સ ઓફિસ કલેક્શન
આઠમા દિવસની સારી કમાણી બાદ રણવીર સિંહની આ ફિલ્મે નવમા દિવસે (બીજા શનિવાર) 50 કરોડ રૂપિયા કરતા વધુની કમાણી કરી છે. સૈકનિલ્ક અનુસાર, 'ધુરંધર'નું નવમા દિવસનું કલેક્શન 53 કરોડ રૂપિયા રહ્યું. આ તેની અત્યાર સુધીની સૌથી વધુ એક દિવસની કમાણી છે. 9 દિવસ બાદ ધુરંધરનું કૂલ કલેક્શન 292.75 કરોડ રૂપિયા થઇ ગયું છે.
'ધુરંધર'એ 300 કરોડનો આંકડો પાર કર્યો
મેકર્સે સોશિયલ મીડિયા પર ફિલ્મના લેટેસ્ટ કલેક્શન વિશે અપડેટ આપી છે. જિયો સ્ટુડિયોએ ઇંસ્ટાગ્રામ પર ધુરંધરનું નવું પોસ્ટર શેર કર્યુ છે જેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે ફિલ્મ ધુરંધરે 9માં દિવસે 53.70 કરોડ રૂપિયાનું કલેક્શન કર્યું છે. 9 દિવસ બાદ ધુરંધરનું ભારતીય બૉક્સ ઓફિસ પર કૂલ કલેક્શન 306.40 કરોડ રૂપિયા થઇ ગયું છે. પોસ્ટરને શેર કરતા મેકર્સે કેપ્શનમાં લખ્યુ, 'અત્યાર સુધીની સૌથી વધુ સેકન્ડ સેટરડે રેકોર્ડ સાથે ઇતિહાસ ફરી લખવામાં આવી રહ્યો છે.'
બીજા શનિવારે સૌથી વધુ કમાણી કરનારી ફિલ્મ
ધુરંધરે મહામારી બાદના સમયમાં ઇતિહાસ રચ્યો છે. બીજા શુક્રવારના રેકોર્ડને તોડ્યા બાદ ધુરંધરે અત્યાર સુધીનું સૌથી વધુ બીજા શનિવારનું કલેક્શન કર્યુ છે, જેને કારણે હાલની તમામ બ્લૉકબસ્ટર ફિલ્મ પાછળ થઇ ગઇ છે.
સૈકનિલ્ક અનુસાર, બીજા શનિવારે સૌથી વધુ કમાણી કરનારી અલ્લુ અર્જુનની 'પુષ્પા-2'ને પાછળ છોડતા ધુરંધરે ટોચનું સ્થાન મેળવ્યું છે. પુષ્પા 2એ રિલીઝના બીજા શનિવારે 46 કરોડની કમાણી કરી હતી અને ટોપનું સ્થાન મેળવ્યું હતું. બીજી તરફ વીક્કી કૌશલની 'છાવા'બીજા શનિવારે કમાણી મામલે 44 કરોડ રૂપિયા સુધી પહોંચી શકી હતી. 'ધુરંધર'એ આ બન્ને ફિલ્મને પાછળ છોડતા 53 કરોડ રૂપિયાની કમાણી કરી છે અને બીજા શનિવારની સૌથી વધુ કમાણી કરનારી ટોપ હિન્દી ફિલ્મ બની ગઇ છે.
10માં દિવસની સંભવિત કમાણી
14 ડિસેમ્બરે રવિવાર છે તો આશા છે કે ધુરંધર બૉક્સ ઓફિસ પર સારી પકડ બનાવશે અને આજે (10માં દિવસે) લગભગ 50-55 કરોડ રૂપિયાની કમાણી કરી શકે છે. જોકે, આ પાક્કુ છે કે આજે ધુરંધર 300 કરોડ રૂપિયાની ક્લબમાં સામેલ થઇ જશે અને 350 કરોડ રૂપિયાની નજીક પહોંચી જશે.
