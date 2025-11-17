ETV Bharat / entertainment

સુરતમાં સીતારા, રણવીર સિંહ, દીપિકા પાદુકોણ, આમિર અને ધોનીએ મ્યુઝિકલ નાઇટની મોજ માણી

સુરતમાં એક મ્યુઝિકલ નાઇટમાં રણવીર સિંહ, દીપિકા પાદુકોણ, આમિર ખાન અને મહેન્દ્રસિંહ ધોની જેવા સેલિબ્રિટીઓ ઉમટી પડ્યા હતાં અને ધૂમ મચાવી હતી.

સુરતમાં સીતારા
સુરતમાં સીતારા (ANI)
author img

By ANI

Published : November 17, 2025 at 2:00 PM IST

|

Updated : November 17, 2025 at 2:06 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

સુરત: બોલિવૂડ કપલ રણવીર સિંહ અને દીપિકા પાદુકોણ તાજેતરમાં ગુજરાતમાં એક મ્યુઝિકલ નાઇટની મોજ માણતા જોવા મળ્યા. આમિર ખાન અને એમએસ ધોની પણ આ કાર્યક્રમમાં હાજર હોવાથી મ્યુઝિકલ નાઈટની મજા બેવડી થઈ હતી.

ગાયિકા રક્ષિતા સુરેશે શનિવારે તેના ઇન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ પર રાત્રિના ફોટા અને વીડિયો શેર કર્યા. જેમાં એક તસવીરમાં, તે દીપિકા ભેટતી અને કપલ સાથે પોઝ આપતી જોવા મળી રહી છે. બીજી સેલ્ફીમાં તે આમિર ખાન સાથે હસતી જોવા મળી રહી છે, જેણે સાદો કાળો કુર્તો પહેર્યો હતો. તેણીએ એક નાનો વીડિયો પણ પોસ્ટ કર્યો જેમાં તે ભારતના ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટ કેપ્ટન એમએસ ધોની સાથે જોવા મળી રહી છે.

દીપિકા ગુલાબી સાડીમાં ખુબજ સુંદર અને સોહામણી દેખાઈ રહી છે, તેણે મોટો ગુલાબી કોટ પહેર્યો છે અને માથાને ગજરાથી શણગાર કર્યો છે,જ્યારે રણવીર સફેદ બંધગળાના સૂટમાં પોતાની આગવા શૈલીમાં જોવા મળે છે.

મહત્વપૂર્ણ છે કે, રણવીર અને દીપિકાએ તાજેતરમાં 14 નવેમ્બરના રોજ તેમના લગ્નની વર્ષગાંઠ ઉજવી હતી. ગયા વર્ષે સપ્ટેમ્બરમાં તેમની પુત્રી દુઆનું સ્વાગત કરનારા આ દંપતીએ દિવાળી દરમિયાન તેનો ચહેરો લોકોને બતાવ્યો હતો. દિવાળી બાદ, કપલે તેમની બાળકીના ફોટા સાથે એક ઇન્સ્ટાગ્રામ પોસ્ટ શેર કરી હતી.

રણવીર સિંહ આદિત્ય ધર દ્વારા દિગ્દર્શિત 'ધુરંધર' ફિલ્મની રિલીઝ માટે ખુબ ઉત્સુક છે. આ ફિલ્મમાં અક્ષય ખન્ના, આર. માધવન, સંજય દત્ત અને અર્જુન રામપાલ પણ છે અને 5 ડિસેમ્બરે સિનેમાઘરોમાં આ ફિલ્મ રિલીઝ થવા જઈ રહી છે.

દીપિકા પાદુકોણની બે મોટી ફિલ્મો આવી રહી છે. તે સિદ્ધાર્થ આનંદ દ્વારા દિગ્દર્શિત 'કિંગ'માં શાહરૂખ ખાન સાથે કામ કરશે, જેમાં સુહાના ખાન, અભિષેક બચ્ચન અને જયદીપ અહલાવત પણ છે. તેની પાસે એટલીની AA22xA6 ફિલ્મ પણ છે, જેમાં અલ્લુ અર્જુન સાથે સહ-અભિનેતા છે.

Last Updated : November 17, 2025 at 2:06 PM IST

TAGGED:

MUSICAL NIGHT IN SURAT
RANVEER SINGH WITH DEEPIKA PADUKONE
AAMIR KHAN IN SURAT
MS DHONI IN SURAT
STARS MUSICAL NIGHT

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

પીળી ડોકવાળી ચકલીનો થયો શિકાર અને જન્મ થયો વિશ્વના શ્રેષ્ઠ પક્ષીવિદનો! નામ હતું ડો. સલીમ અલી

અમદાવાદના આંગણે યોજાશે ઇન્ટરનેશનલ બુક ફેસ્ટિવલ, જાણો મુખ્ય આકર્ષણો અને ઇન્ટર-સ્કૂલ મેગા કોન્ટેસ્ટ્સ વિશે

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.