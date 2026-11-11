રણવીર-દીપિકાના ઘરે દિવાળી ટાણે જ શોક, 'ધુરંધર' સ્ટારના નાનાનું અવસાન
રણવીર સિંહના નાનાનું દિવાળીના દિવસે, દિવાળી પૂજા દરમિયાન અવસાન થયું. તેમના નિધનના સમાચાર હવે જાહેર કરવામાં આવ્યા છે
Published : November 11, 2026 at 7:38 PM IST
હૈદરાબાદ: 8મી નવેમ્બરે સમગ્ર દેશમાં દિવાળીની ઉજવણી કરવામાં આવી અને આખો દેશ ઉત્સવના માહોલમાં હતો. આ દરમિયાન, રણવીર સિંહ અને દીપિકા પાદુકોણ માટે આ તહેવાર શોકપૂર્ણ રહ્યો. દિવાળીના દિવસે જ રણવીર સિંહના નાના, ડૉ. રામ હિંગોરાનીનું 96 વર્ષની વયે અવસાન થયું. અભિનેતાનો પરિવાર હાલમાં શોકમાં છે. રણવીર સિંહના પિતરાઈ બહેન, સૌમ્યા હિંગોરાનીએ સોશિયલ મીડિયા પર એક ભાવુક પોસ્ટ દ્વારા આ દુઃખદ સમાચાર શેર કર્યા. જોકે, રણવીરે પોતે હજુ સુધી તેમના નાનાના નિધન અંગે સોશિયલ મીડિયા પર કોઈ પ્રતિક્રિયા આપી નથી.
રણવીર સિંહની પિતરાઈ બહેનની પોસ્ટ
રણવીર સિંહની પિતરાઈ બહેન, સૌમ્યાએ તેમના નાનાના કેટલાક ફોટા અને વીડિયો શેર કર્યા અને કેપ્શનમાં લખ્યું: "96 વર્ષનું એક અદ્ભુત જીવન, આવું જીવન ઉજવણીને પાત્ર છે, શોકને નહીં. મારા નાના, ડૉ. રામ, દિવાળીના દિવસે શાંતિપૂર્વક આપણી વચ્ચેથી વિદાય લઈ મારી નાની પાસે પહોંચી ગયા છે. વિદાય લેવા માટે તેમણે આનાથી વધુ સારો કે શુભ સમય પસંદ ન કર્યો હોત. દિવસની સૌથી સુવર્ણ ક્ષણે લક્ષ્મી પૂજન દરમિયાન. મને ખાતરી છે કે તેઓ બંને પોતપોતાની ખુરશીમાં બેઠા હશે, વ્હિસ્કીની ચુસ્કી લઈ રહ્યા હશે અને સાથે મળીને આપણા પર નજર રાખી રહ્યા હશે. દુનિયાના શ્રેષ્ઠ નાના હોવા બદલ તમારો આભાર. અમને બધું જ આપવા બદલ આભાર. મારા માટે આઈસ્ક્રીમનો એક સ્કૂપ સાચવી રાખજો, જ્યાં સુધી આપણે ફરી એકવાર સાથે મળીને ડાન્સ ન કરીએ. હરિ ઓમ."
મંગળવારે રાત્રે, સૌમ્યાએ તેમના નિધનના સમાચાર આપ્યા અને સાથે જ તેમના જીવનની કેટલીક તસવીરો અને વીડિયો પણ શેર કર્યા. રણવીર માટે, તેના દાદા પરિવારના માત્ર એક વડીલ જ નહીં, પરંતુ તેનાથી પણ વિશેષ હતા. અભિનેતાએ ઘણીવાર તેમના સંબંધોની ઝલક ચાહકોને બતાવી છે, જે મનોરંજક હોવાની સાથે સાથે ખૂબ જ હૃદયસ્પર્શી પણ હતી.
વર્ષ 2023માં 'રોકી ઔર રાની કી પ્રેમ કહાની'ના પ્રમોશન દરમિયાન, રણવીરે એક વીડિયો શેર કર્યો હતો જેમાં તેના દાદા ફિલ્મનું લોકપ્રિય ગીત "વોટ ઝુમકા" (What Jhumka) પર ડાન્સ કરી રહ્યા હતા. 'ટીમ રોકી' લખેલી ટી-શર્ટ પહેરેલા, તે સમયે 93 વર્ષના દાદા ફિલ્મની મસ્તીમાં પૂરેપૂરા ડૂબેલા હતા. તેમણે રમુજી અંદાજમાં કહ્યું પણ ખરું: "ટિક્કી (નાસ્તો) રહેવા દો, મારા માટે થોડી ટકિલા લઈ આવો!" રણવીર પણ તેમની સાથે જોડાઈ ગયો અને ચાહકોને બતાવ્યું કે તે તેના 'રોકસ્ટાર' દાદાને કેટલો પ્રેમ કરતો હતો.
તાજેતરમાં, પરિવારે એક ખુશખબર પણ આપી: દશેરાના અવસરે, રણવીર અને તેમની પત્ની દીપિકા પાદુકોણે તેમની બીજી પુત્રી, 'દેવી'ની પહેલી ઝલક બતાવી. આ દંપતીએ સપ્ટેમ્બર 2024માં તેમની પ્રથમ પુત્રી, 'દુઆ'નું સ્વાગત કર્યું હતું.
વર્ક ફ્રન્ટની વાત કરીએ તો, રણવીર તેની આગામી ફિલ્મ 'પ્રલય' (Pralay) માટે તૈયારી કરી રહ્યો છે, જેનું નિર્દેશન જય મહેતા કરી રહ્યા છે. મુંબઈની પૃષ્ઠભૂમિ પર આધારિત આ 'સર્વાઈવલ થ્રિલર' ફિલ્મમાં એક એવી દુનિયા બતાવવામાં આવી છે જ્યાં ઝોમ્બીઓનો આતંક છે અને લોકો પોતાના અસ્તિત્વ માટે સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે. આ પ્રોજેક્ટ અભિનેતાની અગાઉની ફિલ્મ જે 'ધુરંધર' ફ્રેન્ચાઈઝીનો ભાગ હતી, તેની સફળતા બાદ આવી રહ્યો છે.
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