રણદીપ હુડ્ડા-લિન લૈશ્રામના ઘરે કિલકારી ગુંજી: દાદા અને પૌત્રીનો જન્મદિવસ એક જ દિવસે, રણદીપે શેર કરી દીકરીની પહેલી ઝલક
રણદીપે પોસ્ટમાં દાદા દ્વારા પૌત્રીને ગોદમાં લીધેલો ફોટો અને નાની દીકરીનો હાથ શેર કર્યો, કેપ્શનમાં લખ્યું - 'લિન, તમારો આભાર કે તમે મને પિતા બનાવ્યો'!
Published : March 10, 2026 at 8:36 PM IST
હૈદરાબાદ: બોલિવુડ અભિનેતા રણદીપ હુડ્ડા અને તેમની પત્ની લિન લૈશ્રામને પહેલા સંતાનના રૂપમાં એક સુંદર દીકરીનો જન્મ થયો છે. આ ખુશખબર 10 માર્ચ, 2026ના રોજ આવી, જે રણદીપના પિતા રણબીર હુડ્ડાના જન્મદિવસ સાથે જોડાયેલી છે. આ કારણે પરિવાર માટે આ દિવસ બમણી ખુશીનો બન્યો છે.
રણદીપે આ ખુશીની વાત ઇન્સ્ટાગ્રામ પર શેર કરી અને બે ફોટા પોસ્ટ કર્યા. એક ફોટામાં તેમના પિતા નવજાત પોતીને ગોદમાં લઈને ખુશીથી હસતા જોવા મળે છે, જ્યારે બીજા ફોટામાં બાળકીનો નાનકડો હાથ દેખાડવામાં આવ્યો છે.
રણદીપે કેપ્શનમાં લખ્યું, "દાદા અને પૌત્રીને જન્મદિવસની ખૂબ-ખૂબ શુભેચ્છાઓ. આજે જ્યારે હું પિતા બન્યો છું ત્યારે તમારા પ્રત્યે મારો આદર વધુ વધી ગયો છે, પપ્પા. અને સૌથી મહત્વનું - લિન, તારો આભાર કે તમે મને પિતા બનાવ્યો અને આપણી નાની દીકરીને આ દુનિયામાં લાવી. એક નાની દીકરી અને જિંદગીભરનો પ્રેમ."
આ પોસ્ટથી ફેન્સ અને સેલેબ્રિટીઝમાં ખુશીની લહેર ફેલાઈ ગઈ છે. દિલેર મહેન્દી, અંકિતા લોખંડે અને દર્શન કુમાર જેવા સ્ટાર્સે અભિનંદન પાઠવ્યા છે.
રણદીપ અને લિને નવેમ્બર 2025માં પ્રેગ્નન્સીની જાહેરાત કરી હતી. તેમણે એક સુંદર મેટર્નિટી શૂટના ફોટા શેર કર્યા હતા, જેમાં રણદીપ લિનના પેટ પર હાથ મૂકીને હસતા જોવા મળ્યા હતા. તેમના લગ્ન 29 નવેમ્બર, 2023ના રોજ ઇમ્ફાલમાં પરંપરાગત મણિપુરી રીતે થયા હતા. આ દંપતીના પ્રથમ બાળકના જન્મથી ફેન્સ ખૂબ ખુશ છે અને તેમને શુભેચ્છાઓ આપી રહ્યા છે.
આ ઘટના પરિવાર માટે ખાસ છે કારણ કે દીકરીનો જન્મદિવસ દાદાના જન્મદિવસ સાથે મળી ગયો છે. રણદીપે પોતાના પિતા પ્રત્યે આદર વ્યક્ત કર્યો અને પત્ની લિનને આભાર માન્યો. આ નાની પરિવારની ખુશીની ક્ષણો ફેન્સ સાથે શેર કરીને તેઓએ બતાવ્યું કે પિતા બનવું કેટલું ખાસ છે. લોકો આ પોસ્ટ પર રેડ હાર્ટ ઇમોજી અને શુભેચ્છાઓથી ભરપૂર પ્રતિસાદ આપી રહ્યા છે.
