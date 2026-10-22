દશેરાની સ્પીચ માટે રણબીર કપૂરે માફી માગી, કહ્યું - જીભ લપસી ગઈ, ખબર નહીં ક્યાં...
રણબીર કપૂરે પોતાની ફિલ્મ 'રામાયણ'ના પ્રચાર માટે દશેરાના એક કાર્યક્રમમાં હાજરી આપી હતી, જ્યાં તેમણે આ એક વાક્યનો અર્થ જ બદલી નાખ્યો
Published : October 22, 2026 at 1:46 PM IST
હૈદરાબાદ: અભિનેતા રણબીર કપૂરે કોલકાતામાં દશેરાના એક કાર્યક્રમ દરમિયાન પોતાની જીભ લપસવા માટે બદલ માફી માંગી છે. અભિનેતાએ સ્પષ્ટ કર્યું કે તેનો ઈરાદો તહેવારના મુખ્ય સંદેશ અર્થાત્ અનિષ્ટ પર શિષ્ટની (અથવા બુરાઈ પર ભલાઈની જીતને ખોટી રીતે રજૂ કરવાનો નહોતો. ચેન્નાઈમાં રામાયણ સાથે સંબંધિત એક મોટા કાર્યક્રમમાં આ ઘટનાનો ઉલ્લેખ કરતા તેમણે ખેદ વ્યક્ત કર્યો અને પોતાની ફિલ્મ 'રોકસ્ટાર'ની એક પંક્તિ ટાંકી.
રણબીર કપૂરે પોતાની ભૂલ સુધારી
રણબીરે કહ્યું, "ગઈકાલે બનેલી એક ઘટના બદલ હું માફી માંગુ છું. હું દશેરાના એક કાર્યક્રમમાં હતો, ત્યારે મારાથી બોલવામાં ભૂલ થઈ ગઈ. મારે કહેવું એ હતું કે: 'અનિષ્ટ ગમે તેટલું શક્તિશાળી કેમ ન હોય, અંતે તો સત્ય અને ભલાઈનો જ વિજય થશે."
પોતાની ભૂલ વિશે વાત કરતા, અભિનેતાએ 'રોકસ્ટાર' ફિલ્મનું એક ગીત યાદ કર્યું, જે ફિલ્મ માટે તેમણે સંગીતકાર એ.આર. રહેમાન સાથે કામ કર્યું હતું અને તેના ગીતના શબ્દો ટાંક્યા: "જો ભી મૈં કહેના ચાહુ બરબાદ કરે અલ્ફાઝ મેરે."
#WATCH | Chennai, Tamil Nadu: Actor Ranbir Kapoor apologises for his remarks at a Dussehra event in Kolkata after videos of his speech went viral on social media. He says, "I would like to take this opportunity to apologise for the incident that happened yesterday. I was at the Dussehra event, and I had a slip of the tongue. What I meant to say is, ‘Burai chahe kitni bhi takatvar kyun na ho, aakhir mei jeet achai aur sachai ki hogi’..." He adds, "This reminds me of a collaboration that I had with Rahman sir (AR Rahman) in Rockstar. What I want to say is 'jo bhi main kehna chahoon, barbaad kare alfaaz mere'. So I truly apologize for that..."— ANI (@ANI) October 21, 2026
પોતાની વાત પૂરી કરતા, રણબીરે આ ભૂલ માટે ફરી એકવાર માફી માંગી. દશેરાના એક દિવસ પહેલા કોલકાતામાં આયોજિત એક કાર્યક્રમમાં, અભિનેતા આ તહેવારના મહત્વ અને મહાકાવ્ય (રામાયણ) સાથે તેના જોડાણ વિશે ચર્ચા કરી રહ્યા હતા; જોકે, તેમના દ્વારા આપવામાં આવેલા એક નિવેદનને કારણે ઈન્ટરનેટ પર લોકો મૂંઝવણમાં મુકાઈ ગયા હતા.
રણબીર કપૂરની ભૂલ શું હતી?
રણબીરે સમજાવ્યું કે દશેરા એ વાતની યાદ અપાવે છે કે અનિષ્ટ ભલે તે ગમે તેટલું શક્તિશાળી કેમ ન લાગે આખરે સત્ય અને ભલાઈ સામે હારી જાય છે. તેમણે કહ્યું, "દશેરા આપણને એક સુંદર સત્યની યાદ અપાવે છે: અનિષ્ટ ગમે તેટલું શક્તિશાળી કેમ ન દેખાય, અંતે તો સત્ય અને ભલાઈનો જ વિજય થાય છે." જોકે, આ વાક્યમાં રણબીર 'વિજય થવો' (અથવા 'જીતવું') જેવો શબ્દ ઉમેરવાનું ભૂલી ગયા હતા.
અભિનેતાની આ ભૂલ સોશિયલ મીડિયા યૂઝર્સ ધ્યાનમાં આવી અને ચર્ચાનો વિષય બની ગઈ. 'રામાયણ'ની ટીમને લગતી આ બીજી ભૂલ છે; અગાઉ, નિર્માતા અને વિતરક દિલ રાજુએ ભૂલથી મુખ્ય અભિનેતા રણબીર કપૂરને "રણવીર સિંહ" કહી દીધા હતા, જોકે તેમણે તરત જ પોતાની ભૂલ સુધારી લીધી હતી. હૈદરાબાદમાં ફિલ્મની રિલીઝ પહેલાંના એક કાર્યક્રમ દરમિયાન, અભિનેતાના કામના વખાણ કરતી વખતે દિલ રાજુએ કહ્યું, "અમે તેમની બધી ફિલ્મો જોઈ છે. તેઓ શ્રેષ્ઠ અભિનેતાઓમાંના એક છે ખરેખર એક મહાન હીરો, રણવીર સિંહ ગારુ... માફ કરજો, રણબીર કપૂર ગારુ."
"Burai chahe kitni bhi taaqatvar kyon na ho, aakhir me ant sacchai aur acchai ka hi hogi" 😭😭🤣🤣 On Dussehra, Ranbir Kapoor ended up putting an end to sacchai and acchai himself. Bro is playing Lord Ram in the Ramayana! 🤣 https://t.co/w0DIeVX5Ih— Amit Kumar Sindhi (@AMIT_GUJJU) October 21, 2026
નિતેશ તિવારી દ્વારા નિર્દેશિત આ આગામી ફિલ્મમાં સઈ પલ્લવી, રવિ દુબે, વિવેક ઓબેરોય, રકુલ પ્રીત સિંહ, અનુપમ ખેર, ફૈસલ મલિક અને કુણાલ કપૂર સહિતના કલાકારો જોવા મળશે. આ ફિલ્મ 5મી નવેમ્બરે વિશ્વભરમાં રિલીઝ થશે.
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