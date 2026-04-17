'લવ એન્ડ વોર' ની રિલીઝ ડેટ જાહેર: આ ખાસ પ્રસંગે આવશે રણબીર, વિક્કી અને આલિયાની ફિલ્મ

બોલિવૂડની મોસ્ટ અવેટેડ ભણસાણીની આ રોમાન્ટિક ડ્રામા ફિલ્મ આ વર્ષે નહીં પરંતુ 2027ની શરૂઆતમાં રિલીઝ થશે

બોલિવૂડની મોસ્ટ અવેટેડ ભણસાણીની આ રોમાન્ટિક ડ્રામા ફિલ્મ આ વર્ષે નહીં પરંતુ 2027ની શરૂઆતમાં રિલીઝ થશે
બોલિવૂડની મોસ્ટ અવેટેડ ભણસાણીની આ રોમાન્ટિક ડ્રામા ફિલ્મ આ વર્ષે નહીં પરંતુ 2027ની શરૂઆતમાં રિલીઝ થશે (Special Arrangement)
હૈદરાબાદ: બોલિવૂડમાંથી આ વર્ષની અત્યાર સુધીની સૌથી મોટી એનાઉન્સમેન્ટ થઈ ચુકી છે. સંજય લીલા ભણસાલી દ્વારા દિગ્દર્શિત અને રણબીર કપૂર, વિકી કૌશલ અને આલિયા ભટ્ટ અભિનીત ફિલ્મ 'લવ એન્ડ વોર' ની રિલીઝ ડેટ આખરે જાહેર થઈ ગઈ છે. ભણસાલી પ્રોડક્શન્સે 17 એપ્રિલના રોજ ફિલ્મની રિલીઝ ડેટ જાહેર કરી. આ ફિલ્મ એક ખાસ પ્રસંગે સિનેમાઘરોમાં આવવાની છે અને આ ત્રણેય સ્ટાર્સના ફેન્સમાં ખુશીનો માહોલ પેદા થવાનો છે.

ફિલ્મ ક્યારે રિલીઝ થશે?

તાજેતરના દાયકાઓની સૌથી અપેક્ષિત રોમેન્ટિક ડ્રામા ફિલ્મોમાંની એક તરીકે ગણવામાં આવતી આ ફિલ્મ રણબીર કપૂર, વિકી કૌશલ અને આલિયા ભટ્ટ વચ્ચેની શાનદાર ઓન-સ્ક્રીન કેમિસ્ટ્રી રજૂ કરશે, જે એક હાઈ-સ્ટેક ડ્રામા રજૂ કરશે. નોંધનીય છે કે, આ ફિલ્મ પ્રજાસત્તાક દિવસ સેલિબ્રેશનના વીકેન્ડમાં છવાઈ જવા માટે તૈયાર છે. ફિલ્મ ગુરુવાર, 21 જાન્યુઆરી, 2027 ના રોજ દુનિયાભરમાં રિલીઝ થવાની છે.

ભવ્ય સ્તરે નિર્મિત, 'લવ એન્ડ વોર' સંજય લીલા ભણસાલીની અત્યાર સુધીની સૌથી મહત્વાકાંક્ષી રોમેન્ટિક ડ્રામા બનવા માટે તૈયાર છે. તેની ભવ્ય વાર્તા અને ભાવનાત્મક ઊંડાણ સાથે, આ ફિલ્મ ભારતના મહાન પ્રેમ ગાથાઓમાંની એક અને ભારતીય સિનેમાના ઇતિહાસમાં સૌથી શાનદાર રોમેન્ટિક ફિલ્મોમાંની એક તરીકે ઉભરી રહી છે.

સંઘર્ષ અને તીવ્ર લાગણીઓની પૃષ્ઠભૂમિમાં સેટ કરેલી આ ફિલ્મ પ્રેમ, મિત્રતા, વિશ્વાસઘાત અને જુસ્સા જેવા વિષયો પર આધારિત છે, જે એક દમદાર અને ઈમર્સિવ સિનેમેટિક અનુભવ આપવાનો દાવો કરે છે.

ભણસાણી ફિલ્મોની એ જ ખાસ ઓળખ એટલે કે એવી વાર્તા જો તમને પોતાની દુનિયામાં ડૂબાવી દે અને લાજવાબ વિઝ્યુઅલ્સ. ફિલ્મમાં આ બધું જોવા મળશે. આશા છે કે, આ ફિલ્મ ન માટે મોટા લેવલ પર બની હશે પરંચુ દુનિયાભરના દર્શકોના દિલને સ્પર્શી જશે.

સંજય લીલા ભણસાલી, જેઓ પોતાની બારિકાઈ અને શાનદાર વિઝ્યુઅલ્સ માટે જાણીતા છે, તેમના નિર્દેશનમાં બનેલી આ ફિલ્મ સ્કેલ અને ઊંડાણ બંનેમાં બેજોડ મિશ્રણ પેદા કરશે તેવી આશા છે. 'લવ એન્ડ વૉર' હિન્દીની સાથે-સાથે તમિલ અને તેલુગુ ભાષામાં પણ રિલીઝ થશે. જણાવી દઈએ કે, આના પહેલા રણબીર કપૂરની મોસ્ટ અવેટેડ ફિલ્મ 'રામાયણ' 2026માં રિલીઝ થવા જઈ રહી છે. આ ફિલ્મનું બજેટ 4 હજાર કરોડ રૂપિયા હોવાનું કહેવાઈ રહ્યું છે.

ભણસાલીના સિનેમાના સિગ્નેચર હોલમાર્ક્સ - એટલે કે, એક વાર્તા જે તમને તેની દુનિયા અને આકર્ષક દ્રશ્યોમાં સંપૂર્ણપણે ડૂબાડી દે છે - સાથે આ ફિલ્મ આ બધું અને ઘણું બધું પ્રદાન કરે તેવી અપેક્ષા છે. અપેક્ષા એવી છે કે આ ફિલ્મ ફક્ત મોટા પાયે જ નહીં પરંતુ વિશ્વભરના દર્શકોના હૃદયને પણ ઊંડાણપૂર્વક સ્પર્શી જશે.

સંજય લીલા ભણસાલી દ્વારા દિગ્દર્શિત - જે તેમની જટિલ વાર્તા કહેવાની અને ભવ્ય દ્રશ્ય સૌંદર્ય શાસ્ત્ર માટે પ્રખ્યાત ફિલ્મ નિર્માતા છે - આ ફિલ્મ સ્કેલ અને ઊંડાણ બંનેનું માસ્ટરફુલ મિશ્રણ રજૂ કરે તેવી અપેક્ષા છે. *લવ એન્ડ વોર* હિન્દી, તમિલ અને તેલુગુમાં રિલીઝ થવાની છે. નોંધનીય છે કે, આ રિલીઝ પહેલા, રણબીર કપૂરની ખૂબ જ અપેક્ષિત ફિલ્મ 'રામાયણ' 2026 ની દિવાળીના અવસરે સિનેમાઘરોમાં આવવાની છે. તે ફિલ્મનું બજેટ ₹4,000 કરોડ છે.

