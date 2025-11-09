ETV Bharat / entertainment

એ.આર રહેમાન-રામ ચરણ-જાહ્નવી કપૂર એકસાથે સ્ટેજ પર દેખાયા, જગમગી ઉઠી રામોજી ફિલ્મ સિટી

શનિવારે રાત્રે જ્યારે રામ ચરણ અને જાહ્નવી કપૂર એઆર રહેમાનના લાઇવ કોન્સર્ટ માટે જોડાયા ત્યારે હૈદરાબાદનું રામોજી ફિલ્મ સિટી રોશનીથી ઝળહળી ઉઠ્યું.

એ.આર રહેમાન, રામ ચરણ અને જાહ્નવી કપૂર
એ.આર રહેમાન, રામ ચરણ અને જાહ્નવી કપૂર (IANS)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 9, 2025 at 4:51 PM IST

2 Min Read
હૈદરાબાદ: આ પહેલી વાર છે જ્યારે સુપ્રસિદ્ધ સંગીતકાર એ.આર. રહેમાન રામ ચરણની આગામી ફિલ્મ માટે સંગીત આપી રહ્યા છે. આ ફિલ્મનું નામ પેડ્ડી છે અને તે બુચી બાબુ સના દ્વારા દિગ્દર્શિત ગ્રામીણ એક્શન ડ્રામા છે. તાજેતરમાં રિલીઝ થયેલ પ્રથમ સિંગલ, "ચિકિરી", સોશિયલ મીડિયા પર ધૂમ મચાવી રહી છે. દરમિયાન, એ.આર. રહેમાને 8 નવેમ્બરના રોજ હૈદરાબાદના રામોજી ફિલ્મ સિટીમાં લાઇવ કોન્સર્ટમાં ભાગ લીધો હતો. પેડ્ડી ટીમ કોન્સર્ટમાં હાજર હતી.

રહેમાનના કોન્સર્ટના ઘણા ફોટા અને વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યા છે. વાયરલ ફોટા અને વીડિયોમાં ભીડ જોવા મળી રહી છે. રહેમાને સ્ટેજ પર "RRR" સ્ટારનું સ્વાગત કરતાની સાથે જ, ભીડ તાળીઓના ગડગડાટથી ગૂંજી ઉઠી. ચાહકોએ એ.આર. રહેમાનના લોકપ્રિય તેલુગુ અને હિન્દી હિટ ગીતોનો ખૂબ આનંદ માણ્યો, જેમાં "પેડ્ડી" નું નવું રિલીઝ થયેલ સિંગલ "ચિકિરી" પણ સામેલ છે.

રહેમાને ઇન્સ્ટાગ્રામ પર તેમના કોન્સર્ટનો એક વીડિયો શેર કર્યો, જેમાં કેપ્શન આપ્યું, "હેદરાબાદના રામોજી ફિલ્મ સિટીમાં એ.આર. રહેમાનનો લાઇવ કોન્સર્ટ." રહેમાનના વન્ડરમેન્ટ કોન્સર્ટમાં રામ ચરણના આશ્ચર્યજનક દેખાવે સ્ટેજને રોશન કરી દીધું, જે ચાહકોને ખૂબ આનંદ આપે છે. એક યાદગાર રાત જ્યાં સંગીત અને સ્ટારડમ કેન્દ્ર સ્થાને રહ્યા.

તેમણે કહ્યું, તેમના ભાષણમાં, તેમણે સ્વીકાર્યું કે એઆર રહેમાન સાથે કામ કરવાનું તેમનું બાળપણનું સ્વપ્ન હતું અને તેમને આનંદ છે કે રહેમાન તેમની ફિલ્મ "પેડ્ડી" માટે સાથે આવી રહ્યા છે.

"પેડ્ડી" વિશે બોલતા, જાહ્નવી કપૂરે કહ્યું, "હું એ લોકો સાથે સ્ટેજ શેર કરીને ખૂબ ખુશ છું જેમને હું મારા આદર્શ માનું છું". "પેડ્ડી" શૂટિંગના અંતિમ તબક્કામાં છે, અને ફિલ્મ આવતા વર્ષે 27 માર્ચે રિલીઝ થશે.

બુચી બાબુ સના દ્વારા દિગ્દર્શિત "પેડ્ડી", એક ગ્રામીણ એક્શન ડ્રામા છે જેમાં રામ ચરણ અને જાહ્નવી કપૂર પહેલીવાર સાથે કામ કરી રહ્યા છે. ફિલ્મનું પહેલું સિંગલ, "ચિક્કીરી", પહેલાથી જ ચાહકોમાં ગુંજ્યું છે, જેનાથી રહેમાનના દમદાર સંગીતની ચર્ચાને વધુ થઈ રહી છે.

