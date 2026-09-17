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વિશ્વાસ, પારદર્શિતા અને કાર્યક્ષમતા જ રામોજી ફિલ્મ સિટીના સિદ્ધાંત: TIFFમાં સામેલ થયા ચેરૂકુરૂ કિરણ અને ચેરૂકુરી વિજયેશ્વરી

દુનિયાનો સૌથી મોટો સ્ટુડિયો રામોજી ફિલ્મ સિટી 24 કલાક ફિલ્મ પ્રોડક્શનથી લઇને પોસ્ટ-પ્રોડક્શન સુધીની તમામ ફિલ્મ સેવાઓ પ્રદાન કરે છે.

ટોરન્ટોમાં 51માં ટોરન્ટો ઇન્ટરનેશનલ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલમાં રામોજી ગ્રુપના CMD ચેરૂકુરી કિરણ અને રામોજી ફિલ્મ સિટીના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર ચેરૂકુરી વિજયેશ્વરી.
ટોરન્ટોમાં 51માં ટોરન્ટો ઇન્ટરનેશનલ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલમાં રામોજી ગ્રુપના CMD ચેરૂકુરી કિરણ અને રામોજી ફિલ્મ સિટીના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર ચેરૂકુરી વિજયેશ્વરી. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 17, 2026 at 9:26 AM IST

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ટોરન્ટો: રામોજી ફિલ્મ સિટીમાં વિશ્વાસ, પારદર્શિતા અને કાર્યક્ષમતા જ સંચાલનના મુખ્ય સિદ્ધાંત છે કારણ કે તે પોતાના ક્લાયન્ટને વિશ્વ સ્તરીય ફિલ્મ સેવાઓ પ્રદાન કરે છે. રામોજી ગ્રુપના ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર (CMD) ચેરૂકુરી કિરણે કેનેડામાં ટોરન્ટો શહેરમાં 51માં ટોરન્ટો ઇન્ટરનેશનલ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલ (TIFF)ની બાજુમાં આયોજિત 'ભારત પર્વ રિસેપ્શન'માં વિશેષ અતિથિના રૂપમાં પોતાના વિચાર શેર કરતા આ વાત કહી હતી.

ટોરન્ટો સ્થિત ભારતના કોન્સ્યુલેટ જનરલ, માહિતી અને પ્રસારણ મંત્રાલય તથા નેશનલ ફિલ્મ ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશન (NFDC)ના સહયોગથી આયોજિત આ કાર્યક્રમ ભારત અને કેનેડાની ક્રિએટિવ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના ફિલ્મ મેકર્સ, ફિલ્મ પ્રોડ્યૂસર્સ અને મુખ્ય અવાજોને એક સાથે લાવ્યું છે.

રામોજી ફિલ્મ સિટીના વિશાળ વ્યાપ અને ત્યાં ઉપલબ્ધ સુવિધાઓને ધ્યાનમાં રાખતા, આયોજકોએ ચેરૂકુરી કિરણને પૂછ્યું કે ભારતમાં શૂટિંગ કરવાનો અગાઉનો કોઇ અનુભવ ન ધરાવતા કેનેડિયન અને અમેરિકન ફિલ્મ નિર્માતાઓ માટે આવા માળખાગત સુવિધાઓ કેવા પ્રકારના કાર્યકારી અને સર્જનાત્મક લાભો પૂરા પાડી શકે છે.

કિરણે જવાબ આપ્યો, "રામોજી ફિલ્મ સ્ટુડિયો એક એવી ફેસીલિટી છે જે વૈશ્વિક સ્તરે પોતાની સાર્થકતા સાબિત કરે છે કારણ કે અમે 1.4 અબજ ફિલ્મ ક્રિએટર્સ અને ફિલ્મ કંજ્યૂમર્સનો દેશ છીએ. અમારી પાસે સૌથી મોટું પ્રોડક્શન, પોસ્ટ-પ્રોડક્શન અને ફિલ્મ સેવાઓની એક પુરી રેન્જ છે જેમાં સમય અને પ્રયાસ મામલે ઘણો વધારે વિશ્વાસ, પારદર્શિતા અને કાર્યક્ષમતા છે. અમે 24X7 કામ કરીએ છીએ."

ચેરમેન કિરણ 'ભારતના મીડિયા અને મનોરંજન ક્ષેત્રમાં ઉભરતી તક' પર એક પેનલ ચર્ચા દરમિયાન બોલતા હતા. આ દરમિયાન રામોજી ફિલ્મ સિટીના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર ચેરુકુરી વિજયેશ્વરી અને ETV નેટવર્કના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર કે.બાપીનીડુ ચૌધરી પણ સાથે હતા.

આ પ્રસંગે રામોજી ગ્રુપના ટોપ મેનેજમેન્ટને પણ સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા. TIFFમાં પોતાના દિવસભરના કાર્યક્રમ દરમિયાન, કિરણ, વિજયેશ્વરી અને બાપીનીડુએ કેનેડાના ઓળખ અને સંસ્કૃતિ મંત્રી માર્ક મિલર સાથે પણ મુલાકાત કરી હતી.

51માં ટોરન્ટો ઇન્ટરનેશનલ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલ 10 સપ્ટેમ્બરે શરૂ થયો હતો અને 20 સપ્ટેમ્બર સુધી ચાલશે. દુનિયાના સૌથી મુખ્ય પબ્લિક ફિલ્મ ફેસ્ટિવલમાં એક રીતે, આ સિઝનમાં 293 ફિલ્મની ઓફિશિયલ પસંદગી, હાઇ-પ્રોફાઇલ રેડ કાર્પેટ અને તેના સમર્પિત ફિલ્મ ઉદ્યોગ બજારની ઔપચારિક શરૂઆત સામેલ ચે.

ફેસ્ટિવલમાં ભારતની ઓફિશિયલ હાજરી TIFF માર્કેટ સેક્શનની અંદર ભારત પેવેલિયન દ્વારા સંચાલિત છે. ઉદ્યોગ જગતના દિગ્ગજ, ખાસ કરીને રામોજી ફિલ્મ સિટી, અત્યાધુનિક પાયાની સુવિધા સાથે વ્યાપક પ્રોડક્શન ફેસીલિટીનું પ્રદર્શન કરવા માટે આ પ્રતિનિધિમંડળમાં સામેલ થયું હતું.

આ કાર્યક્રમમાં વેવ્સ સમિટ 2027 (WAVES Summit) જેવા આગામી મહત્ત્વપૂર્ણ આગામી સીમાચિહ્નો પર કેન્દ્રિત ચર્ચાઓ પણ થઇ હતી, જેમાં કેનેડિયન ફિલ્મ નિર્માતાઓ, સ્ટુડિયો અને વિતરકોને ભારતીય સર્જકો સાથે સહ-નિર્માણ અને બજાર ભાગીદારી શોધવા માટે આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું હતું.

કેનેડામાં ભારતના હાઇ કમિશનર દિનેશ કે.પટનાયકે પોતાના સંબોધનમાં, કંન્ટેન્ટ ક્રિએશન, ઇનોવેશન અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માટે ગ્લોબલ હબ તરીકે ભારતના ઉભરવા પર ભાર મુક્યો હતો. તેમણએ એ પણ ભાર મૂક્યો કે WAVES સમિટ 2027 મીડિયા અને એન્ટરટેઇનમેન્ટમાં આંતરરાષ્ટ્રીય સહયોગને વધુ ગાઢ બનાવવા અને વૈશ્વિક તકોનો વિસ્તાર કરવા માટે એક મહત્ત્વપૂર્ણ પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડશે.

કોન્સ્યુલ જનરલ મહાવીર સિંઘવીએ ભારત-કેનેડા ક્રિએટિવ પાર્ટનરશિપની અપાર સંભાવનાઓ પર ભાર મૂક્યો હતો અને સ્ટેકહોલ્ડરને સ્ટોરી ટેલિંગ અને પ્રોડર્શનથી લઇને પોસ્ટ-પ્રોડક્શન, એનિમેશન, VFX, ગેમિંગ અને ગ્લોબલ ડિસ્ટ્રીબ્યૂશન સુધી-ભારતની મીડિયા અને એન્ટરટેઇનમેન્ટ વેલ્યૂ ચેનનો ફાયદો ઉઠાવવા માટે પ્રોત્સાહિત કર્યા હતા.

હૈદરાબાદ સ્થિત રામોજી ફિલ્મ સિટી 2000 એકરના વિશાળ વિસ્તારમાં ફેલાયેલી છે અને તેનું નામ વિશ્વના સૌથી મોટા ફિલ્મ સ્ટુડિયો કોમ્પલેક્સમાં હોવાનો ગિનીઝ વર્લ્ડ રેકોર્ડ છે.

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